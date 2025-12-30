¥²ー¥à¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Ê¥ô¥§¥ë¥È -ÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ ³°ÅÁ-¡Ù¡¢ ¿·¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢ー¥µー¡¦A¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤¬¼ÂÁõ¡ª ¤µ¤é¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌÂµÜÍ·µº´ñëý¡×¤¬³«»Ï¡ª ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤ÆSR Èó¼¡¶åÆî(¥«¥¸¥å¥¢¥ë)¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò´ä¾åÆØ¹¨ °Ê²¼¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Ê¥ô¥§¥ë¥È -ÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ ³°ÅÁ-¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖSSR ¥¢ー¥µー¡¦A¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌÂµÜÍ·µº´ñëý¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSSR ¥¢ー¥µー¡¦A¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã³«»Ï¡ª
ËÜÆü12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖSSR ¥¢ー¥µー¡¦A¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡¾Ò²ðÆ°²è
¤Þ¤¿¡¢¡Ö10²ó¥¬¥Á¥ã¡×¤Ç¤Ï¡¢10²ó¤Î¤¦¤Á1²óSR°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ú4°Ê¾å¤Î¼öÊª¤¬³ÎÄê¤Ç½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë11:59¤Þ¤Ç¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌÂµÜÍ·µº´ñëý¡×³«»Ï¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢SR Èó¼¡¶åÆî(¥«¥¸¥å¥¢¥ë)¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
ËÜÆü12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌÂµÜÍ·µº´ñëý¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¤¢¤é¤¹¤¸¤¢¤ëÆü¡¢Ï©¾å¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ææ¤Î°Ëâ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ï´Æ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂµÜ¤À¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢ー¥µー¤ä¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°ì¹Ô¤Ï¤È¤â¤ËÃ¦½Ð¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌÂµÜ¤òÁà¤ë°Ëâ¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ðÆ°²èYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=W8BN6lJAqHc
¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¡¢³Æ¼ï¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¸ò´¹½ê¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢SR Èó¼¡¶åÆî(¥«¥¸¥å¥¢¥ë)¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÂç¤ÇËâµ±ÀÐ(Ìµ½þ)2,700¸Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥Èî°íð¤Î¸°¡ß10¸Ä¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢§Èó¼¡¶åÆî(¥«¥¸¥å¥¢¥ë)¾Ò²ð±ÇÁüYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=rj01-Zfvqm4
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë11:59¤Þ¤Ç
¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Ê¥ô¥§¥ë¥È -ÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ ³°ÅÁ-¡Ù³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥ô¥§¥ë¥È -ÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ ³°ÅÁ-¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¢£ÂÐ±þOS¡§iOS¡¦Android¡¦Windows¡¡¢¨WindowsÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹Æü¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£¥¹¥È¥¢URL¡¦App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/6743742870¡¡¡¦Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp¢£¸ø¼°HP¡§https://game.ao-ex.com/¡¡¢£¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@aoex_game¡¡¡Êhttps://twitter.com/aoex_game¡Ë¡¡¡¡¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ª¥ë¥¨¥¯¢£¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/afpphpPSCr¡¡¢£¸ø¼°Tiktok¡§@aoex_game¡¡¡Êhttps://www.tiktok.com/@aoex_game¡Ë¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸¶ºî¡§²ÃÆ£ÏÂ·Ã¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡×Ï¢ºÜ¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÅý³ç¡¿°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¡§²ÃÆ£ÏÂ·Ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅÄ¥Þ¥ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°Ëâ¡¦¼öÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Íî¹ç¤Þ¤³¡ÊCyDesignation¡Ë¼öÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ìçê¼çÂê²Î¡§¡ÖºÌ¤é¤ì¤¿ÍýÁÛ¤Ø¡×Ûænote¡¿ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ûænote¡¿ÊÔ¶Ê¡§knoakÁÞÆþ²Î¡§¡Ö¶õ¤Îºß½è¡×ºî»ì¡§¸Å²° ¿¿¡¿ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¸¶ÅÄË¨´îBGM¡§ÀéÍÕ"naotyu-"Ä¾¼ù¡¢¿ÁËãÈþ»Ò¡¢SelinÆÁÅÄ¤·¤º¤«¡¢¾®ß·µýÊ¿¡¢°æ¾åÂÙµ×¡¢¸Å²°º»¼ù¡ÊRightTracks Inc.¡Ë¶áÆ£À¤¿¿¡¢Æü¹âÍ¦µ±¡¢ËÙÀîÂçÍã¡¢Seonoo Kim¡ÊElements Garden¡Ë³«È¯¡§bilibili³«È¯¥µ¥Ýー¥È¡§KLab China¥íー¥«¥é¥¤¥º¡¿±¿±Ä¡§THE FIRSTÇÛ¿®¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹