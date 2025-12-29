°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÏ°èÁÏÀ¸±þ±çÃÄ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜPTAÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ²ÃÌÁ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ØPTA³èÆ°¤Î»ñ¶â»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÏ°èÁÏÀ¸±þ±çÃÄ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜPTAÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¡¢PTA³èÆ°¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥êー¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷À©Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¡ØCOCOPiTA¡Ê¥³¥³¥Ô¥¿¡Ë¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡ØCOCOPiTA¡Ê¥³¥³¥Ô¥¿¡Ë¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥¯¥é¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¡ÊClub Off Alliance¡Ë¡×¤ä¡¢MRT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ÆüËÜPTAÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ¡¡²ñÄ¹¡¡
¡¡»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Î»ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ°èÁÏÀ¸±þ±çÃÄ¡¡Íý»öÄ¹¡¡Èø¾å¹À°ì
¡¡ÆüËÜPTAÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢PTA¶¨µÄ²ñ¤äÏ¢¹çPTA¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ý±×»ö¶È¤ä£Ð£Ô£Á³èÆ°¤Î½¼¼Â¤ª¤è¤Ó³Ø¹»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯ÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÆüËÜPTA¤Ø¤Î»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤ò¿§¡¹Ãµ¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¡ÊClub Off Alliance¡Ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤Ä¡¢COCOPiTA¡Ê¥³¥³¥Ô¥¿¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥êー¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶¶ËÜ°ìÀÀ
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤´±ï¤ËÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥í¥¯¥é¥Ö¡¡¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿ÊÂè1¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡ÆÁ´Ý»ËÏ¯
¡¡Åö¼Ò¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¡ÊClub Off Alliance¡Ë¡×¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÍ¥ÂÔ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÎÊý¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¤òÃÎ¤ê¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ç²æ¡¹¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- MRT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñÄ¹¡¡ÉÚÅÄÊ¼±Ò
¡¡COCOPiTA¡Ê¥³¥³¥Ô¥¿¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ØÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤òÄ¹¤¯±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¶î¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Æ¸æÍÍ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ï¾®»ù²Ê¤Î¥É¥¯¥¿ー¤ÎºßÀÒ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¿§¡¹¤È¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁÊýË¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡²¼µURL¤«¤éÀâÌÀ²ñ¤ÎÍ½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¿½ÀÁÊýË¡¤Ê¤É¤ò¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://form.run/@pta-katsudousienn-setsumeikai
COCOPiTA¡Ê¥³¥³¥Ô¥¿¡Ë¤È¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡SBI¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¶âÍ»¡¦·èºÑ¶È³¦½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëARIA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Á¶è¡ËÄó¶¡¤Î·èºÑµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¡ØCOCOPiTA¡Ê¥³¥³¥Ô¥¿¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÌó20Ëü·ï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ñ°÷À©Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ700ËüÀ¤ÂÓ¤ÎPTA²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾ðÊóÏ¢Íí¥·¥¹¥Æ¥à¤âÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¡£ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ¿¦°÷¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢PTA³èÆ°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È²ÈÄí»Ù±ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
▶ COCOPiTA ¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§
https://onelinavi.com/pta/
¥ê¥í¥¯¥é¥Ö¡¦CRM»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¥ê¥í¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÈÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤âÂç´ë¶ÈÊÂ¤ß¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¡ª¡É¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤òÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÇË¤«¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡É²ÝÂê²ò·è¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥³¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñÃÏ°è³Êº¹¤Ê¤¯25,800¼Ò¡¢²ñ°÷¿ô1,340Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·î1Æü¸½ºß¡Ë ¤ØÄó¶¡¤·¡¢¹â¤¤½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥í¥¯¥é¥Ö¤ÎCRM»ö¶È¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ª¥Õ¡ÊClub Off Alliance¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¶æ³ÚÉô¡×¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤¬Í¥ÎÉ¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCRM»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦²ñ°÷Ê¬ÀÏ¤Ê¤ÉÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹(CX)¤ÎÁÏ½Ð¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙ¡ÊCS¡Ë¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¡CRM»ö¶È¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¥³¥Á¥é ▶▶▶¡¡https://www.reloclub.jp/cs-solution/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÖDoor.¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤³¤É¤â¿ÇÎÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡24»þ´Ö365Æü°å»Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦·ò¹¯ÁêÃÌ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ø¤ÎÌô¤ÎÇÛÁ÷¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¤Ç¤ÎÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤É´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯»Ù±ç¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¤Î¼õ¿Ç¡¢½èÊýäµÈ¯¹Ô¤â¡¡
¡ÊDoor.¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://medoor.com/webmed/¡Ë
£±£¹»þ～ÍâÄ«£¶»þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾®»ù²ÊÀìÌç°å¤Ë¼õ¿Ç¡¦ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤³¤É¤â¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://kids.medoor.com/¡Ë
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[É½: https://prtimes.jp/data/corp/175379/table/1_1_3f12490de0ab67be781d32f53035a8fb.jpg?v=202512300751 ]
¡ãPTA»Ù±ç»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥êー¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É
Ã´Åö¡§´äºê
TEL¡§03-4400-9263
Email: information_pta_shien@onelilisted.com