¡Ú¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë300Ëü±ßÃ£À®¡ª»Ä¤ê£±Æü¡ª¡ÛBAR Åìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Ä©¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥Ü¥ó¤ÎÌ´¤ò¶¦¤Ë³ð¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù±ç¤¬»ê¹â¤Î1ËÜ¤Ë¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤¬¼Â»ÜÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë3000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °î¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´üÂÔ¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://camp-fire.jp/projects/897974/view
ÌÜÉ¸Ã£À®¸å¤â¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼¡¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤¢¤ë¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë¡Ö3,000,000±ß¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖBAR Åìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£¤Î¾øÎ¯½ê¤Ë¤ÆÃ®¤ò´Ý¤´¤ÈÇã¤¤ÉÕ¤±¡¢Å°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö»ê¹â¤Î°ìËÜ¡×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤È³Ð¸ç¤ò¡¢¤³¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ëÃ£À®¤È¤¤¤¦¡ÖÌ´¤Ø¤ÎÀÚÉä¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ëÃ£À®¸å¤â¡¢¤è¤ê¹â¤¤»ê¹â¤Î°ìËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤Ù¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê£±Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◼️¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×
¥«¥¯¥Æ¥ëÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Ä©¤à¡ª¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥Ðー¥Ü¥ó¥Ðー¤ÎÀ»ÃÏ¤ò¿·½É¤Ë¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯11·î28Æü～2025Ç¯12·î31Æü
ÌÜÉ¸¶â³Û¡¡¡§100,000±ß Ã£À®¡ª
¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ëÌÜÉ¸¶â³Û¡¡¡§3,000,000±ß Ã£À®¡ª
◼️¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¾Ò²ð
£±. BARÅìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÇ¯´Ö²ñ°÷¸¢¡¦¤ª»î¤·¥Á¥±¥Ã¥È
BARÅìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÇ¯´Ö²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ðー¤ä¥Ðー¥Ü¥ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¤ª¼ò¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤È¤Ê¤ë»²²Ã¸¢¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¥Ð¥ì¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ø¤Î¤ªÌ¾Á°¹ï°õ·ÇºÜ¸¢
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ð¥ì¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡¢¤´»Ù±ç¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¹ï°õ¤·¡¢BARÅìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¸ý¤Ë·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Î´é¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡¢µÇ°À¤Î¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://camp-fire.jp/projects/897974/view
◼️¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤È¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ðー¡ÖBARÅìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¿·½ÉÅì¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤È³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ëÃ£À®¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê´õ¾¯¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÆþ²Ù¤ä¡¢¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë³«È¯¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️BARÅìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ðー¥Ü¥ó¤Î¿¿¿ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤È¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ËÆÃ²½¡£
¥Ðー¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³Æ¼òÎà¥áー¥«ー¤Î¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î³«È¯¤È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¡£
½êºßÃÏ¡§ ¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£³ÃúÌÜ£±£±－£±£³ ¿·½ÉÅÚÃÏ·úÊªÂè£³¥Ó¥ë B1-A
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-3354-2229
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 18:00-26:00(·îÍËÄêµÙ)
¥Ðー¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://maps.app.goo.gl/tvtSVyKC8iL8rvk49
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
CAMPFIRE¡¡¡ÖBARÅìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸
https://camp-fire.jp/projects/897974/view
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.royalmile.tokyo/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×
https://www.youtube.com/@bar-channel