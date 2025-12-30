¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Î°åÎÅ¡¦¥±¥¢¤ò¡Ö¶µ¤¨¤ë¡×¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ª»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¤ÎÇ§Äê¹ÖºÂ¡¢2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¥áー¥ëÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ
°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÀìÌç¿¦¸þ¤±¶µ°é¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÎ¼±´Ä¶¸¦µæ²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¿À»³»ñ¾¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢»ØÆ³¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¤Î2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë¤Î³«ºÅÆüÄø¤ò´õË¾¼Ô¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥áー¥ëÅÐÏ¿¤ò2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
Æ±¹ÖºÂ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Î¥±¥¢¤òÃ´¤¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÀìÌç¿¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¦ÁÏÅª¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ØÆ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤òÅþÃ£ÌÜÉ¸¤Ë¡¢´Ç¼è¤ê¡¦½ªËö´ü¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò½¸ÃæÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£½¤Î»À¸¤Ï¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢»ØÆ³¼Ô¡×¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://learning.ackk.org/0301/¡Ë¤«¤é¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢»ØÆ³¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥àÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢»ØÆ³¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://learning.ackk.org/0301/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÎ¼±´Ä¶¸¦µæ²ñ
¢©101-0044ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®2-11-22
TEL¡§03¡Ê3252¡Ë2472
FAX¡§03¡Ê6779¡Ë4703
Email¡§info@ackk.or.jp
URL¡§https://learning.ackk.org/
¡ã´ØÏ¢¹ÖºÂ¡ä
ÄÌ¿®À©¡Ö¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¶µ°÷¹Ö½¬²ñ¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¹Ö½¬²ñ¡Ë
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
1Æü´°·ë¡Ö°åÎÅÅª¥±¥¢¶µ°÷¹Ö½¬²ñ¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¹Ö½¬²ñ¡Ë
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
¡ã´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡ä
½ªËö´ü¶¦ÁÏ²Ê³Ø¿¶¶½»ñ³ÊÇ§Äê¶¨µÄ²ñ
https://ctca.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÎ¼±´Ä¶¸¦µæ²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø