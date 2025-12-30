台湾発の医療画像技術は日本の患者に何をもたらすのか

比翼加速器股份有限公司

医療現場において画像技術が急速に進化するなか、手術における視覚の「奥行き」は、単なる映像表現にとどまらず、一つひとつの操作精度、そして患者の治療プロセス全体を左右する重要な要素となっています。

台湾中部発の医療機器スタートアップ 承鋆生醫（MDTK）(https://www.medicaltek.biz) （本社：台中市）は、独自開発した 「2Dから3Dへの画像アップグレードシステム」 により、従来は平面的であった内視鏡映像を、リアルな立体視映像へと変換。 これにより、低侵襲手術における視認性と操作精度を高め、より安全で精緻な手術環境の実現を目指しています。

現在、本技術は台湾の医療センターに導入が進んでおり、欧州、日本、インドなどの地域においても初期的な市場評価を得ています。あわせて、BE Health(https://www.behealthventures.com/ja)（台湾最大級のメドテックアクセラレーター兼ベンチャーキャピタル、本社：台北市）による投資およびアクセラレーター支援のもと、MDTKは国際展開を進めています。

臨床の課題から、医療イノベーションは生まれる

MDTKの中核製品である 「MonoStereo(https://www.medicaltek.biz/shop)」 は、モジュール型のアップグレードシステムとして設計されており、医療機関は既存の2D内視鏡設備を更新することなく、専用の処理ユニットおよびソフトウェアを追加するだけで、3D視覚インターフェースへとアップグレードすることが可能です。 これにより、医療機関における設備投資や教育・トレーニングコストを大幅に抑制できるだけでなく、医療従事者は従来の手技や手術習慣を大きく変えることなく、より高精度な空間認識を得ることができます。

また、複数の研究によりその有効性も示されています。 多施設ランダム化比較試験の結果では、本システムの導入により大腸腺腫の検出率が1.8倍、非ポリープ型腺腫の検出率が1.96倍に向上したことが報告されています。

さらに、台湾大学病院による臨床研究においても、3Dシステムが早期病変の識別に寄与する可能性が示されており、がんの早期発見および重症化予防に向けた新たな可能性として注目されています。

こうした臨床的成果は、日本の医療現場にとっても重要な意味を持ちます。 日本は世界でも類を見ない超高齢社会を迎えており、消化器系疾患や大腸がんの罹患率は年々増加しています。なかでも、非ポリープ型病変（平坦型病変や視認性の低い腺腫など）は視認性が低く、見落としの主な要因の一つとされています。

MDTKの3D画像システムは、多施設臨床試験において、こうした識別が困難な病変の検出率を約2倍に向上させる結果を示しており、早期発見率の向上および大腸がんへの進行リスク低減への貢献が期待されています。

一方で、日本の医療制度では、医療機器の導入にあたり厳格な規制と慎重な評価が求められ、特に既存の診療フローを大きく変えず、現有設備と円滑に統合できる技術が重視されています。 MDTKのアップグレード型モジュールは、既存の2D内視鏡を置き換えることなく3D表示へと変換できるため、医師の診断精度向上に寄与するだけでなく、地域診療所や中小規模病院においても導入しやすいソリューションとして、高品質な医療の提供範囲拡大に貢献します。

患者にとっては、日常的な健康診断や内視鏡検査の段階で、病変をより早期に発見できる可能性が高まることを意味します。 また社会全体にとっても、長期的な医療費の抑制や、がん医療に伴う負担軽減につながることが期待されています。

台湾発の技術は、いかにして日本、そして欧州へ展開するのか

MDTKがグローバル展開を進めることができている背景には、各国・地域における医療文化や臨床現場の違いを的確に捉えた市場理解があります。 MDTKのセールスマネージャーである Nick Chen 氏は、次のように述べています。 「欧州では教育的価値や安全基準が重視され、日本では診療プロセスの標準化や臨床的な信頼性が重要視されます。一方、インド市場ではデータ管理と事業性の両立が求められます。」

MDTKは、技術的な特長を一方的に訴求するのではなく、各市場のニーズに耳を傾ける姿勢を重視し、製品設計、ユーザーインターフェース、教育・トレーニング資料に至るまで、地域特性に応じたローカライズを行ってきました。

さらに、BE Healthとの連携を通じて、MDTKは海外の医学学会や研究説明会への参加機会を拡大し、国際的な臨床研究チームとのネットワーク構築を推進しています。 こうした取り組みを通じて、MDTKはグローバル市場における信頼基盤を着実に構築しています。

BE Healthの役割 ― 国境を越えるための架け橋

MDTKのセールスマネージャーである Nick Chen氏は、これまでの複数のインタビューにおいて、BE Healthのベンチャーキャピタルおよびアクセラレーターが、事業成長における重要な推進役を担ってきたと語っています。 BE Healthは、臨床試験の設計支援、医師インタビューや専門家ネットワークの構築、さらには海外市場におけるニーズ調査に至るまで、単なる資金提供にとどまらない支援を行ってきました。 医療システムへの理解に基づいた判断と、医療現場へのアクセスそのものを提供する点が、MDTKの国際展開を支える大きな力となっています。

特に、国境を越えた多施設臨床試験の企画・推進においては、BE Healthが欧州や日本の医師との交流機会を創出し、サンディエゴや東京といった拠点での製品デモンストレーションを支援してきました。 こうした取り組みにより、MDTKは各地域における医療機関や関連組織の検討対象として認知され、将来的な導入候補として評価される段階へと着実に進んでいます。

BE Health日本オフィス開設の意義

「次のMDTK」が、より早く、より遠くへ進むために ―。

BE Healthは、日本拠点となる BE Health Japan の正式な立ち上げを発表しました。

MDTKのグローバル展開は、アジア発の医療技術を支援してきたBE Healthの取り組みを象徴する事例の一つです。 台湾発の医療画像技術が、臨床現場における実用性を起点に、日本や欧州をはじめとする海外市場へと展開していく姿は、BE Healthが目指す医療イノベーション・エコシステムを体現しています。

本開設は、台湾スタートアップに対して日本市場での着実な事業展開を支える拠点となるだけでなく、日本のスタートアップにとっても海外展開に向けた新たな機会と推進力を提供する場となります。

BE Health創業者の Arthur Chen 氏は、次のように述べています。

「MDTKのように、臨床現場の課題から生まれた優れたスタートアップが、アジアからより広い市場へと挑戦していく機会を、今後も継続的に創出していきたいと考えています。」

BE Healthについて

BE Healthは、メドテック分野におけるイノベーションの推進に注力しています。

当社には、「BE Accelerator」と「BE Health Ventures」という2つのビジネスモデルがあり、メドテック領域のスタートアップの開発から市場開拓まで包括的に支援しています。

「BE Accelerator」は台湾最大のメドテックスタートアップアクセラレーターであり、2018年の設立以来、台湾の３つの大手医療機関と連携し、約100名のメンターと共に150社以上のスタートアップへを指導してきました。また、総額200億ドルを超える資金調達を実現しました。

「BE Health Ventures」は、スタートアップへの投資を行い、持続可能な成長を支援しています。

