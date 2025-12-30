¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤òÌ£¤ï¤¤Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¸Ä¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAPLF¡ÊAppreciate Life Project¡Ë¡×¤¬¡¢»×ÁÛ¤È¼ÂÁ©¤ò±ýÉü¤¹¤ë¹½Â¤¤òÀ°Íý¤·¤Æ¸ø³«
APLF¡ÊAppreciate Life Project¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤äÆü¾ï¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸Ä¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î7Æü¤Î¸ø³«°Ê¹ß¡¢´¶À¡¦Å¯³Ø¡¦¼ÂÁ©¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¹½Â¤¤Î¤â¤È¡¢µ»ö¡¦ÂÐÏÃ¡¦ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿È¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
APLF¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò°ì¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÒÎ§¡¦À°¤¨¡¦¶Ã¤¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦¤è¤¤¤â¤Î¡¦Åê»ñ¤È²ó¼ý¡Ó¤È¤¤¤¦6¤Ä¤ÎÃÇÌÌ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿¼ÁØ¤Ë¤¢¤ëÀ¸Ì¿´Ñ¤ä´Ø·¸À¤Î¹½Â¤¤òÊ¸¾Ï¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÁªÂò¤ä¹ÔÆ°¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤òÀÅ¤«¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤ä·ëÏÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶³Ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯Í¾Çò¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹½ÃÛ¡¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿»×ÁÛ¤È¹½Â¤¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤ÆµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§APLF¡ÊAppreciate Life Project¡Ë
ÆâÍÆ¡§¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¸Ä¿Í¥á¥Ç¥£¥¢
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯7·î7Æü
URL¡§https://aplf.jp/
