ÀßÎ©65¼þÇ¯´ë²è¤Î¡ÖÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä ³¤Á¯¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¦¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Ç¡¢ìÔÂô¤ÊÀáÊ¬¤ò

¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ò±Ä¤à³ô¼°²ñ¼ÒÂç¶á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÄÅÍµÉ§¡Ë¤Ï¡¢
²ñ¼ÒÀßÎ©65¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÃÊý´¬¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÖÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×¤ò
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÀáÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åý°ì²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Í½Ìó¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î·ÃÊý´¬¤ÏÁ¯µûÉôÌç¡Êµû²°¤Î·ÃÊý´¬¡Ë¡¢ÀºÆùÉôÌç¡Ê¼«¼Ò¹©¾ì ¤¿¤¯¤ßÄâ¡Ë¡¢ÁÚºÚÉôÌç¡Ê¼«¼Ò¹©¾ì¡¡¡¡°É°Ã¡Ë¡¢¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¡Ê¼«¼Ò¹©¾ì ¹¬·î¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢ìÔÂô¤ÊÁÇºà¤ÈÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¡É¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê·ÃÊý´¬¤Ç¤¹¡£
¹âÉÊ¼Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¤·ÃÊý´¬¤Ç¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¢£Í½Ìó¡ºÀÚ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨Í½Äê
¢£¤ªÅÏ¤·Æü¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ñ¥ó¥È¥êー¡¦¥é¥Ã¥ーÁ´Å¹¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¢£È÷¡¡¡¡¹Í¡§Í½ÌóÈÎÇä¤Î¤ß¡¢¤«¤Ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê³Æ¾¦ÉÊ30ËÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¡ÖÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
1.Á¯ÅÙ¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¼«Ëý¡ª¡Úµû²°¤Î·ÃÊý´¬¡Û
¡¦¡Ö¹ë²Ú³¤Á¯ ÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×
¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê3,900±ß¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê4,212±ß
¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë
¡¡
¡¡Ãæ¥È¥í¡¦Âä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Á¡¦¥Û¥¿¥Æ¡¦¤¦¤Ê¤®¡¦
¡¡¥«¥Ë¡¦¥¤¥¯¥é¤È¡¢ÌÜÍø¤¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê
¡¡¥Í¥¿¤ò¹ë²÷¤Ë´¬¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤«¤é¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë
¡¡ìÔÂô¤Ê·ÃÊý´¬¤Ç¤¹¡£
2. ÀáÊ¬¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ê¾å¤²¡ª¡ÚÆù²°¤Î·ÃÊý´¬¡Û
¡¦¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×
¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê3,900±ß¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê4,212±ß
¡¡¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë
¡¡¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤Î¥â¥âÆù¤òÄã²¹Ä´Íý¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê
¡¡»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ò
¡¡Ãæ¤Ë¤â³°¤Ë¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¤ªÆùÂç¹¥¤¤Ê¡¡
¡¡Êý¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê·ÃÊý´¬¤Ç¤¹¡£
3.ÀáÊ¬¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¡ª
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä·ÃÊý´¬¡Û
¡¦¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´ ÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×
¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê3,900±ß¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê4,212±ß¡¡
¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë
¡¡Ãæ¿È¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¡É¤È38¡ó¤Î
¡¡½ãÀ¸¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¥»¥¤¥¢¥°¥êー
¡¡·ò¹¯Íñ¤ä¥ª¥é¥ó¥À»º¥³¥³¥¢¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¡É¤òÉ½ÌÌ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿
¡¡ìÔÂô¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂç¶á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¶á
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÄÅ ÍµÉ§
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©553-0003¡¡Âçºå»ÔÊ¡Åç¶èÊ¡Åç6-10-11
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞÅ¸³«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§´ØÀ¾ÃÏ¶è29Å¹ÊÞ¡¢´ØÅìÃÏ¶è3Å¹ÊÞ¡¢ÃæÉôÃÏ¶è1Å¹ÊÞ¡¢¹ÅçÃÏ¶è1Å¹ÊÞ
¢£´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âç¶á¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÍ§¾¦»ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥é¥¤¥ó¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¹¬·î
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§9,800Ëü±ß
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.pantry-lucky.jp/
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://pantry-lucky.net/
¢£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/pantry_lucky/
-ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè-
³ô¼°²ñ¼Ò Âç¶á¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾Àî°¸
TEL¡§06-6442-7627¡¡MAIL¡§m-nishikawa@pantry.co.jp