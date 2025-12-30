ÀßÎ©65¼þÇ¯´ë²è¤Î¡ÖÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä ³¤Á¯¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¦¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Ç¡¢ìÔÂô¤ÊÀáÊ¬¤ò

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Âç¶á

¢£»öÁ°¼èºà¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ò±Ä¤à³ô¼°²ñ¼ÒÂç¶á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÄÅÍµÉ§¡Ë¤Ï¡¢


²ñ¼ÒÀßÎ©65¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÃÊý´¬¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡ÖÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×¤ò


2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÀáÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åý°ì²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Í½Ìó¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




º£Ç¯¤Î·ÃÊý´¬¤ÏÁ¯µûÉôÌç¡Êµû²°¤Î·ÃÊý´¬¡Ë¡¢ÀºÆùÉôÌç¡Ê¼«¼Ò¹©¾ì ¤¿¤¯¤ßÄâ¡Ë¡¢ÁÚºÚÉôÌç¡Ê¼«¼Ò¹©¾ì¡¡¡¡°É°Ã¡Ë¡¢¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¡Ê¼«¼Ò¹©¾ì ¹¬·î¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢ìÔÂô¤ÊÁÇºà¤ÈÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£


¡È¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¡É¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê·ÃÊý´¬¤Ç¤¹¡£


¹âÉÊ¼Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¤·ÃÊý´¬¤Ç¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÈÎÇä³µÍ×

¢£Í½Ìó¡ºÀÚ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨Í½Äê


¢£¤ªÅÏ¤·Æü¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë


¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ñ¥ó¥È¥êー¡¦¥é¥Ã¥­ーÁ´Å¹¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯


¢£È÷¡¡¡¡¹Í¡§Í½ÌóÈÎÇä¤Î¤ß¡¢¤«¤Ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê³Æ¾¦ÉÊ30ËÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



2026Ç¯¡ÖÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë



1.Á¯ÅÙ¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¼«Ëý¡ª¡Úµû²°¤Î·ÃÊý´¬¡Û


¡¦¡Ö¹ë²Ú³¤Á¯ ÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×


¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê3,900±ß¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê4,212±ß


¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë


¡¡


¡¡Ãæ¥È¥í¡¦Âä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Á¡¦¥Û¥¿¥Æ¡¦¤¦¤Ê¤®¡¦


¡¡¥«¥Ë¡¦¥¤¥¯¥é¤È¡¢ÌÜÍø¤­¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê


¡¡¥Í¥¿¤ò¹ë²÷¤Ë´¬¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡¤É¤³¤«¤é¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë


¡¡ìÔÂô¤Ê·ÃÊý´¬¤Ç¤¹¡£






2. ÀáÊ¬¥Ç¥£¥Êー¤ò³Ê¾å¤²¡ª¡ÚÆù²°¤Î·ÃÊý´¬¡Û


¡¦¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ ÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×


¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê3,900±ß¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê4,212±ß


¡¡¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë



¡¡¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤Î¥â¥âÆù¤òÄã²¹Ä´Íý¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê


¡¡»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ò


¡¡Ãæ¤Ë¤â³°¤Ë¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¤ªÆùÂç¹¥¤­¤Ê¡¡


¡¡Êý¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê·ÃÊý´¬¤Ç¤¹¡£






3.ÀáÊ¬¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¡ª


¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä·ÃÊý´¬¡Û


¡¦¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´ ÆÃÊÌ·ÃÊý´¬¡×


¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê3,900±ß¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê4,212±ß¡¡


¡Ê30ËÜ¸ÂÄê¡Ë



¡¡Ãæ¿È¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¡É¤È38¡ó¤Î


¡¡½ãÀ¸¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¥»¥¤¥¢¥°¥êー


¡¡·ò¹¯Íñ¤ä¥ª¥é¥ó¥À»º¥³¥³¥¢¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡¤µ¤é¤Ë¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¡É¤òÉ½ÌÌ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿


¡¡ìÔÂô¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£





³ô¼°²ñ¼ÒÂç¶á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¢£¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¶á


¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÄÅ ÍµÉ§


¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©553-0003¡¡Âçºå»ÔÊ¡Åç¶èÊ¡Åç6-10-11


¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë¡£


¢£Å¹ÊÞÅ¸³«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§´ØÀ¾ÃÏ¶è29Å¹ÊÞ¡¢´ØÅìÃÏ¶è3Å¹ÊÞ¡¢ÃæÉôÃÏ¶è1Å¹ÊÞ¡¢¹­ÅçÃÏ¶è1Å¹ÊÞ


¢£´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âç¶á¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÍ§¾¦»ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥é¥¤¥ó¡¢Í­¸Â²ñ¼Ò¹¬·î


¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§9,800Ëü±ß


¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.pantry-lucky.jp/


¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://pantry-lucky.net/


¢£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/pantry_lucky/


-ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè-


³ô¼°²ñ¼Ò Âç¶á¡¡¹­ÊóÃ´Åö¡¡À¾Àî°¸


TEL¡§06-6442-7627¡¡MAIL¡§m-nishikawa@pantry.co.jp