¼«ÈÎµ¡¤Î¥¨¥³µ¡ÆþÂØ¤Ë¤è¤êCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤Ø
°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯»°Ê¡¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥±¥¤¥ï¥¤¤Ï¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í·¿¡Ê¥¨¥³µ¡¡Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ø¤Î·×²èÅª¤ÊÆþÂØ¤òÄÌ¤¸¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯¤ÏÌó50Âæ¤Î¥¨¥³µ¡¤Ç¤Ê¤¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÅ±µî¡¦ÆþÂØ¤·¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ê¥¨¥Í·¿¼«ÈÎµ¡¤Ø¤ÎÆþÂØ¤ÇCO2ÇÓ½Ð¤òºï¸º
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤Îºï¸º¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè·¿¼«ÈÎµ¡¤«¤é°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¾Ê¥¨¥Í·¿¼«ÈÎµ¡¤Ø¤ÎÆþÂØ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¸úÎ¨ÎäµÑ¡¦²Ã²¹¥·¥¹¥Æ¥à LED¾ÈÌÀ¤ÎºÎÍÑ ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ©¸æ
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1Âæ¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤òÍÞ¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¥í¥±¤Î¼«ÈÎµ¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥³µ¡¤Ø
Åö¼Ò¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´Ä¶ÂÐºö¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡§¥¨¥³µ¡¤Ç¤Ê¤¤¼«ÈÎµ¡ Ìó50Âæ¤òÅ±µî¡¦ÆþÂØ2026Ç¯¡§ÄÌ¾ï¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¼«ÈÎµ¡¤ò¾Ê¥¨¥Í·¿¡Ê¥¨¥³µ¡¡Ë¤Ø¸ò´¹
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¥í¥±¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤ª¤è¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÇÛÎ¸¤È°ÂÄê¤·¤¿»ö¶È±¿±Ä¤ÎÎ¾Î©
¾Ê¥¨¥Í·¿¼«ÈÎµ¡¤Ø¤ÎÆþÂØ¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
ÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤ÎÍÞÀ© Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼«ÈÎµ¡±¿±Ä ÀßÃÖÀè´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤Ø¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡
¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ì¥±¥¤¥ï¥¤¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¡ÖµÁÌ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥±¥¤¥ï¥¤
¢£½»½ê¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¹â²¬Ä®139-6
¡ÊÃÏ¿Þ¡§https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6¡Ë
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§089-921-2096
¢£HP¡§https://nky.bz/
¢£¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00～17:00