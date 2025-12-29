¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸£².¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥×¥í¥°¥é¥à i n ¼óÎ¤¡×
³ô¼°²ñ¼Ò18project¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²Æì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¡ÊÏ¢·È¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ²Æì¸©¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦°ä»º¡ÖÎ°µå²¦¹ñ¤Î¥°¥¹¥¯¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢°ä»º·²¡×Ãæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¼óÎ¤¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤ËÎò»Ë°ä»º¤Î¡Ö´Ñ¸÷¡ßÊÝÁ´¡×¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö¤Þ¤ÁÊâ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
¼óÎ¤¾ë¤ò¡ÖË¬¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¤«¤é¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ø
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¡ÖË¬¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö³Ø¤Ó¡¢¶¦´¶¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡ä
¢þ³«ºÅÆü¡§2026.1/13(²Ð)¡¢1/28(¿å) ¢¨2²ó¼Â»Ü
¢þ»þ´Ö¡§10¡§00 ～ 15¡§00 ¢þÄê°÷¡§30Ì¾
¢þ²ñ¾ì¡§¼óÎ¤¾ë～¼þÊÕ»¶ºö
¢þÆâÍÆ¡§¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡¿¥°¥ëー¥×¸¦½¤¡Ê+¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊÛÅö¢¨¡Ë
¢þ»²²ÃÈñ¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÃë¿©Âå¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛÅö¹ØÆþ¤Î¤«¤¿¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ
¡ã¥â¥Ë¥¿ー¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¡ä
https://prtimes.jp/a/?f=d154322-12-8c2b6a9a21329c683006f05e813b28ab.pdf
¡ã¥â¥Ë¥¿ー»²²Ã¤ÎÊý¤Ï¥³¥Á¥é¡ä
https://forms.gle/XyfUr4uy32rXaRw1A
¢§¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ÎÇØ·Ê
À¤³¦°ä»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¶µºà¡×¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø
À¤³¦°ä»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¶µºà¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼óÎ¤¾ë¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤ÎÀ¤³¦°ä»º·²¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤è¤ëQ&A·Á¼°¤ÇÀ¤³¦°ä»º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤ò¡È¸«¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢À¤³¦°ä»º¤¬»ý¤Ä°ÕµÁ¤ÈÌÜÅª¤òÂÎ´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¡¦¼óÎ¤¤È¤¤¤¦¾ì½êÀ¤È¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ä°ÆÆâ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¤³¦°ä»º¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¹Í¤¨¡¢´Ñ¸÷¤ÎÊ¸Ì®¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¤Ó¤Î¶µºà¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ä
¢þÀ¤³¦°ä»º¤äÎò»ËÊ¸²½¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢þ¥Äー¥ê¥º¥à¡¢SDGs¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢þ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÇÃÏ°èÏ¢·È¤ä¼Ò²ñÅª¼èÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢þ³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
¢§¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ®¤ì
STEP1¡ÃÀ¤³¦°ä»º¤ò½ä¤ë
¼óÎ¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º·²¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¼óÎ¤¾ë¤ä¼þÊÕÊ¸²½»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦°ä»º¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎ´¶¤·¡¢³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
STEP2 | ÊÝÁ´¤È³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë
Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦·Ê´Ñ¡¦Êë¤é¤·¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤òÀ°Íý¡£À¤³¦°ä»º¤Î¡ÖÊÝÁ´¡×¤È¡Ö³èÍÑ¡×¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
STEP3 | Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¥ïー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ËÀ¤³¦°ä»º¡ßSDGs¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡× ¤òÀ°Íý¤·È¯É½¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢§¹Ö»Õ¡¿»ö¶È¼Ô¾Ò²ð
À¤³¦°ä»º¤òÃÏ°è¤Ç¤¤¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à
¸¦µæ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼óÎ¤¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡ÖÎ°µå²¦¹ñ¤Î¥°¥¹¥¯µÚ¤Ó´ØÏ¢°ä»º·²¡×¤Î¹½À®»ñ»º¤ò½ä¤ê¡¢À¤³¦°ä»º¤È¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç°ä»º¤ò³è¤«¤¹ÊýÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÅÐÏ¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä²ÝÂê¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦°ä»º¤Î³èÍÑ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ã¹Ö»Õ¡¿¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡ä
¥°¥¹¥¯¸¦µæ½ê¼çºË áÄâÃ »Ì°ì »á
¡ÖÎ°µå²¦¹ñ¤Î¥°¥¹¥¯µÚ¤Ó´ØÏ¢°ä»º·²¡×¤ÎÅÐÏ¿²áÄø¤Ç¡¢²Æì¸©¤Îºî¶ÈÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¸½ºß¥°¥¹¥¯¸¦µæ½ê¤ò¼çºË¡£¥°¥¹¥¯¤ËÅ»¤ï¤ë²Æì¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½°ä»º¤Î¸¦µæ¤È·Ñ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Î°µå¸ÌÀ¤³¦°ä»º³Ø²ñ¤Î½éÂå²ñÄ¹¡£
¡ã¹Ö»Õ¡¿¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡ä
Î°µå¸ÌÀ¤³¦°ä»º³Ø²ñ ²ñÄ¹ ²Ö°æ Àµ¸÷ »á
¸µÊ¸²½Ä£Ê¸²½ºâ¼çÇ¤Ä´ºº´±¡¦Î°µåÂç³Ø´Ñ¸÷²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¡£ÊÝÁ´À¸ÂÖ³Ø¡¦Ê¸²½ºâÊÝÂ¸´ÉÍý¤òÀìÌç¤È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤Ë·È¤ï¤ë¡£¹ÔÀ¯¤ÈÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÃÏ°è°ä»º¤ÎÊÝÁ´¡¦³èÍÑ¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¹Ö»Õ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒÂç±É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡´äÂ¼ ½ÓÊ¿ »á
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼¼Ä¹¡¿¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¿µ»½Ñ»Î¡Ê·úÀß¡¦¿å»º¡Ë
Âç³Ø±¡¤Ç´Ä¶¤ÈËÉºÒ¤ò³Ø¤Ó¡¢·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç18Ç¯´Ö¡¢À¸Êª¶¦À¸·¿¹ÁÏÑ¤ä¥µ¥ó¥´°Ü¿¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ä¶¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦SDGsÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëMICE¡¢¿å»ºÊ¬Ìî¤Î³¤¶ÈÅù¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã´ë²è¡¦¼çºÅ¼ÔÂåÉ½¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò18project ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¾ë Î÷ÂÀ
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥Êー
ÃÏ°è¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç²ÄÇ½À¤òºÆÉ¾²Á¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¥Äー¥ê¥º¥à´ë²è¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î»ÜºöÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¡£
¢§Êç½¸³µÍ×
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡ä
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼Ò18project ¡ÊÃ´Åö¡§»³¾ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9¡§00～17¡§00
E-mail¡§contact@sustainable-tourism.jp
¢¨ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ²Æì¸©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê»ö¶È¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔ»Ô·¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§18project¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò18project¤Ï¡¢¡Ö²Æì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ï¢·È¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñÅª²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã18project´ØÏ¢»ö¶È¡ä
¢þ¥Ö¥ëー¥¾ー¥ó¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Æ¥¤
https://wellness-tourism-okinawa.jp/
¢þ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à
https://sustainable-tourism.jp/coralvillagetour/
¢þ´Ä¶¥×¥í¥°¥é¥à
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000154322.html
¢þ¤ª¤¤Ê¤ï¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¸¦½¤
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000154322.html
¢§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò18project
E-mail¡§contact@sustainable-tourism.jp