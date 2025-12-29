¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸£².¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥×¥í¥°¥é¥à i n ¼óÎ¤¡×

³ô¼°²ñ¼Ò18project¡Ê²­Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²­Æì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¡ÊÏ¢·È¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆÃÍ­¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ²­Æì¸©¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦°ä»º¡ÖÎ°µå²¦¹ñ¤Î¥°¥¹¥¯¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢°ä»º·²¡×Ãæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¼óÎ¤¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤ËÎò»Ë°ä»º¤Î¡Ö´Ñ¸÷¡ßÊÝÁ´¡×¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö¤Þ¤ÁÊâ¤­¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£




¢§¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ


¼óÎ¤¾ë¤ò¡ÖË¬¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¤«¤é¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ø

ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¡ÖË¬¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö³Ø¤Ó¡¢¶¦´¶¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£



¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡ä


¢þ³«ºÅÆü¡§2026.1/13(²Ð)¡¢1/28(¿å) ¢¨2²ó¼Â»Ü


¢þ»þ´Ö¡§10¡§00 ～ 15¡§00 ¢þÄê°÷¡§30Ì¾


¢þ²ñ¾ì¡§¼óÎ¤¾ë～¼þÊÕ»¶ºö


¢þÆâÍÆ¡§¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡¿¥°¥ëー¥×¸¦½¤¡Ê+¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊÛÅö¢¨¡Ë


¢þ»²²ÃÈñ¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÃë¿©Âå¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛÅö¹ØÆþ¤Î¤«¤¿¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ



¡ã¥â¥Ë¥¿ー¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¡ä


https://prtimes.jp/a/?f=d154322-12-8c2b6a9a21329c683006f05e813b28ab.pdf


¡ã¥â¥Ë¥¿ー»²²Ã¤ÎÊý¤Ï¥³¥Á¥é¡ä


https://forms.gle/XyfUr4uy32rXaRw1A


¢§¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ÎÇØ·Ê


À¤³¦°ä»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¶µºà¡×¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø

À¤³¦°ä»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¶µºà¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼óÎ¤¾ë¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤ÎÀ¤³¦°ä»º·²¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤è¤ëQ&A·Á¼°¤ÇÀ¤³¦°ä»º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤ò¡È¸«¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤È¤Î´Ø·¸À­¤ä¡¢À¤³¦°ä»º¤¬»ý¤Ä°ÕµÁ¤ÈÌÜÅª¤òÂÎ´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£²­Æì¡¦¼óÎ¤¤È¤¤¤¦¾ì½êÀ­¤È¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ä°ÆÆâ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¤³¦°ä»º¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¹Í¤¨¡¢´Ñ¸÷¤ÎÊ¸Ì®¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¤Ó¤Î¶µºà¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£



¡ã¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ä


¢þÀ¤³¦°ä»º¤äÎò»ËÊ¸²½¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý


¢þ¥Äー¥ê¥º¥à¡¢SDGs¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý


¢þ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÇÃÏ°èÏ¢·È¤ä¼Ò²ñÅª¼èÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý


¢þ³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý


¢§¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ®¤ì



STEP1¡ÃÀ¤³¦°ä»º¤ò½ä¤ë


¼óÎ¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º·²¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¼óÎ¤¾ë¤ä¼þÊÕÊ¸²½»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦°ä»º¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎ´¶¤·¡¢³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£







STEP2 | ÊÝÁ´¤È³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë


Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦·Ê´Ñ¡¦Êë¤é¤·¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿µ¤¤Å¤­¤òÀ°Íý¡£À¤³¦°ä»º¤Î¡ÖÊÝÁ´¡×¤È¡Ö³èÍÑ¡×¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£






STEP3 | Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó


¥ïー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ËÀ¤³¦°ä»º¡ßSDGs¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡× ¤òÀ°Íý¤·È¯É½¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£





¢§¹Ö»Õ¡¿»ö¶È¼Ô¾Ò²ð

À¤³¦°ä»º¤òÃÏ°è¤Ç¤¤¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à


¸¦µæ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼óÎ¤¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡ÖÎ°µå²¦¹ñ¤Î¥°¥¹¥¯µÚ¤Ó´ØÏ¢°ä»º·²¡×¤Î¹½À®»ñ»º¤ò½ä¤ê¡¢À¤³¦°ä»º¤È¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç°ä»º¤ò³è¤«¤¹ÊýÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÅÐÏ¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä²ÝÂê¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦°ä»º¤Î³èÍÑ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£



¡ã¹Ö»Õ¡¿¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡ä



¥°¥¹¥¯¸¦µæ½ê¼çºË áÄâÃ »Ì°ì »á


¡ÖÎ°µå²¦¹ñ¤Î¥°¥¹¥¯µÚ¤Ó´ØÏ¢°ä»º·²¡×¤ÎÅÐÏ¿²áÄø¤Ç¡¢²­Æì¸©¤Îºî¶ÈÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¸½ºß¥°¥¹¥¯¸¦µæ½ê¤ò¼çºË¡£¥°¥¹¥¯¤ËÅ»¤ï¤ë²­Æì¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½°ä»º¤Î¸¦µæ¤È·Ñ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Î°µå¸ÌÀ¤³¦°ä»º³Ø²ñ¤Î½éÂå²ñÄ¹¡£







¡ã¹Ö»Õ¡¿¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡ä



Î°µå¸ÌÀ¤³¦°ä»º³Ø²ñ ²ñÄ¹ ²Ö°æ Àµ¸÷ »á


¸µÊ¸²½Ä£Ê¸²½ºâ¼çÇ¤Ä´ºº´±¡¦Î°µåÂç³Ø´Ñ¸÷²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¡£ÊÝÁ´À¸ÂÖ³Ø¡¦Ê¸²½ºâÊÝÂ¸´ÉÍý¤òÀìÌç¤È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤Ë·È¤ï¤ë¡£¹ÔÀ¯¤ÈÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÃÏ°è°ä»º¤ÎÊÝÁ´¡¦³èÍÑ¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£





¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¹Ö»Õ¡ä



³ô¼°²ñ¼ÒÂç±É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡´äÂ¼ ½ÓÊ¿ »á
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼¼Ä¹¡¿¥­¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¿µ»½Ñ»Î¡Ê·úÀß¡¦¿å»º¡Ë
Âç³Ø±¡¤Ç´Ä¶­¤ÈËÉºÒ¤ò³Ø¤Ó¡¢·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç18Ç¯´Ö¡¢À¸Êª¶¦À¸·¿¹ÁÏÑ¤ä¥µ¥ó¥´°Ü¿¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ä¶­¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦SDGsÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëMICE¡¢¿å»ºÊ¬Ìî¤Î³¤¶ÈÅù¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£





¡ã´ë²è¡¦¼çºÅ¼ÔÂåÉ½¡ä



³ô¼°²ñ¼Ò18project ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¾ë Î÷ÂÀ


¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥Êー


ÃÏ°è¸ÇÍ­¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç²ÄÇ½À­¤òºÆÉ¾²Á¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¥Äー¥ê¥º¥à´ë²è¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î»ÜºöÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¡£





¢§Êç½¸³µÍ×

¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡ä


¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»

»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼Ò18project ¡ÊÃ´Åö¡§»³¾ë¡Ë


±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9¡§00～17¡§00


E-mail¡§contact@sustainable-tourism.jp


¢¨ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ²­Æì¸©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¿ä¿Ê»ö¶È¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔ»Ô·¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£


¢§18project¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

³ô¼°²ñ¼Ò18project¤Ï¡¢¡Ö²­Æì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ï¢·È¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À­¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñÅª²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼Ò18project


E-mail¡§contact@sustainable-tourism.jp