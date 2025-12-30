¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EV¡¦»º¶ÈIoT¼ûÍ×¤¬¸£°ú¡¢¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï2031Ç¯66.09²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë
¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×¤Î³µÍ×
¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅÅµ¤²óÏ©´Ö¤Ç¿®¹æ¤òÀä±ï¤·¤ÆÅÁÃ£¤¹¤ë½¸ÀÑ²óÏ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÎ®¤ä´³¾Ä¤ÎÎ®¤ì¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿®¹æ¤ÎÀµ³Î¤ÊÅÁÃ£¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¸î¡Ê¹âÅÅ°µ²óÏ©¤ÎÀä±ï¡Ë¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¡Ê°Û¤Ê¤ëÅÅ°µ¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ÎÄÌ¿®¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÂÑ´³¾ÄÀ¡ÊÀÜÃÏ¥ëー¥×¤Î½üµî¤Ê¤É¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼çÍ×ÆÃÄ§
¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢¹âÀÇ½²½¡¢¾®·¿²½¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Àß·×¼«Í³ÅÙ¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹çÀ¤Î¸þ¾å¤¬ºÎÍÑ³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶ÈÍÑ¡¦¼ÖºÜÍÑ¡¦ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¸þ¤±¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»Ô¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¼«Æ°²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤äÅÅÎÏ¸úÎ¨ºÇÅ¬²½¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤âÁýÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×À¤Ïº£¸å¤âÁý¤¹¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
LP Information¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/248236/isolator-chip¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ï2025～2031Ç¯¤ËCAGR 8.5%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï66.09²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤ä»º¶ÈÍÑÅÅ¸»ÁõÃÖ¤ÎÉáµÚ¡¢ÅÅÎÏÅÅ»Ò²óÏ©¤Î¹âÀÇ½²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤¬¤¢¤ë¡£¹â¸úÎ¨¤«¤Ä¾®·¿²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÅÅÎÏÂ»¼ºÄã¸º¤ä°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤äÀ½ÉÊÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¡¢¼«Æ°¼ÖEV»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ä¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥É¡¢»º¶ÈÍÑIoT¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ô¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹µ°Æ»¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¿Þ. ¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338157&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338157&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×16´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¼çÍ×´ë¶ÈÊ¬ÀÏ
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢ADI¡¢Texas Instruments¡¢Infineon¡¢Skyworks¡¢ST¡¢Onsemi¡¢ROHM¡¢Chipanalog¡¢Broadcom¡¢2Pai Semiconductor¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó58%¡¢¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Ç¤ÏÌó76%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï²ÉÀêÅª¤Ê¹½Â¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢¹âÀÇ½¡¦¾®·¿²½¡¦Äã¾ÃÈñÅÅÎÏÀß·×¤ò¼´¤Ëµ»½ÑÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ä±þÍÑÊ¬Ìî³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ëÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢°Ý»ý¤È¿·µ¬»Ô¾ì³«Âó¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÅ¸Ë¾: À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì
¥¢¥¤¥½¥ìー¥¿¥Á¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤ä»º¶ÈÍÑÅÅ¸»ÁõÃÖ¤ÎÉáµÚ¡¢ÅÅÎÏÅÅ»Ò²óÏ©¤Î¹âÀÇ½²½¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥É¤ä»º¶ÈÍÑIoT¤Î³ÈÄ¥¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¹â¸úÎ¨¡¦¾®·¿²½¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏÂ»¼ºÄã¸º¤ä°ÂÁ´À¸þ¾å¤Î¼ûÍ×¤¬¡¢¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤äÀ½ÉÊÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CAGR 8.5%¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ66.09²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È»º¶È¥Ëー¥º¤ÎÎ¾ÎØ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
