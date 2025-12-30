¡Ú¿·À½ÉÊ¡ÛSony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
SmallRig Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼SmallRig¡Ë¤Ï¡ÖRhinoceros¡×¡ÖHawkLock¡×¤Î2¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤àSony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤ò¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ë»£±Æ¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î·Ú¤µ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡ÖRhinoceros¡×¡¢¸úÎ¨Åªºî¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖHawkLock¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢2¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥×¥í¤Î»£±Æ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³ÈÄ¥À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·óÈ÷¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¹âµé¤Î»£±ÆÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Sony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º
ÈÎÇä¾ðÊó
Sony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¡ÖRhinoceros¡×¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º
¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://smallrig.com/r/FCYWYP(https://smallrig.com/r/FCYWYP)
¡ÖRhinoceros¡×¥±ー¥¸¥¥Ã¥È
ID¡§6031
ÈÎÇä²Á³Ê¡§48,390¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ðËÜÈÇ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È
ID¡§6030
ÈÎÇä²Á³Ê¡§34,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ðËÜÈÇ¥±ー¥¸
ID¡§6029
ÈÎÇä²Á³Ê¡§17,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Sony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¡ÖHawkLock¡×¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º
¡ÖHawkLock¡×¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥Ïー¥Õ¥±ー¥¸
ID¡§6023
ÈÎÇä²Á³Ê¡§8,690¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖHawkLock¡×¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥±ー¥¸
ID¡§6024
ÈÎÇä²Á³Ê¡§12,090¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖHawkLock¡×¥±ー¥¸¥¥Ã¥È
ID¡§6028
ÈÎÇä²Á³Ê¡§43,190¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖHawkLock¡×´ðËÜÈÇ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È
ID¡§6027
ÈÎÇä²Á³Ê¡§22,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SmallRig Sony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º
´ðËÜÈÇ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È
ID¡§6025
ÈÎÇä²Á³Ê¡§17,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ÈÇ¥±ー¥¸¥¥Ã¥È
ID¡§6026
ÈÎÇä²Á³Ê¡§24,190¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SmallRig Sony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ¥Ùー¥¹¥×¥ìー¥È
¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://smallrig.com/r/V1CLWY(https://smallrig.com/r/V1CLWY)
ID¡§6033
ÈÎÇä²Á³Ê¡§7,790¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SmallRig Sony Alpha 7 V / 7R V / 7 IVÍÑ£Ì·¿¥×¥ìー¥È
¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://smallrig.com/r/GJP9AE(https://smallrig.com/r/GJP9AE)
ID¡§6034
ÈÎÇä²Á³Ê¡§9,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÆÃÄ§
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õÍ¥¤ì¤¿·ÚÎÌÀ
¡ÖRhinoceros¡×¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¥±ー¥¸¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï·ÚÎÌ¤ÈÆ±»þ¤ËPU¥ì¥¶ー¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ºàÎÁ¤Ë¤è¤ê¡¢È©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¡¢¶Ë¾åÅª¤Ê°®¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÀºÌ©¤Ë²óÈò¤·¤¿·Á¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥á¥é¤È¤ÎÌ©ÃåÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÁàºî¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë 3 ÅÀ¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥«¥á¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤·¤Æ¥º¥ì¤äÊÐ¤ê¤òËÉ¤®¡¢»£±Æ»þ¤Î²èÌÌ¥Ö¥ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÊÝ¸î¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ë¥Á³ÈÄ¥¡õÂë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Óー¥È
¡ÖHawkLock¡×¥±ー¥¸¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹µ¡¹½¤Ç°ìÉÃ¤Ç¤Îºî¶È³«»Ï¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀìÍÑ¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÄ¥¤Ç´°Á´¤ÊÁàºîÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£3ÅÀ¸ÇÄê¥í¥Ã¥¯¤Ç¥«¥á¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¡¢²èÌÌ¤Î¥Ö¥ì¤òËÉ»ß¡£ËÉÙ¤Ê³ÈÄ¥À¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¢ー¥à¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤¬¼«Í³¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢»°µÓ¡¢DJI ¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤Ø¤Î¥·ー¥óÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿×Â®²½¤¹¤ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î°ìÊâÀè¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AirTag¶¯ÎÏÄÉÀ×¤ÇÆü¾ïÅª¤ÎÊ¶¼º¤Ê¤·
SmallRig Sony ¦Á7 V/7R V/7 IVÍÑ¥Ùー¥¹¥×¥ìー¥È¡Ê136g¡Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌÊÝ¸î¤ÈAirTagÆâÂ¢¤Ç°Â¿´¡£¥¢ー¥«¥¹¥¤¥¹¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥×¥ìー¥È¤Ç»°µÓ¤Ø½Ö»þÀÚÂØ¡¢ËÉÙ¤Ê³ÈÄ¥¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºî¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
SmallRig Sony ¦Á7 V/7R V/7 IVÍÑL·¿¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÀÚÂØ¤Ç½Ä²£»£±Æ¤ò¼«Í³¤Ë¡£AirTag¥¹¥í¥Ã¥ÈÆâÂ¢¤ÇÊ¶¼ºËÉ»ß¡¢¿½Ì²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥É¥×¥ìー¥È¤ÇÇÛÀþ¤â³Ú¡¹¡£¥¸¥ó¥Ð¥ëÀß·×¤Ç°®¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤·¡¢¥¢ー¥«¥¹¥¤¥¹¥¯¥¤¥Ã¥¯¥×¥ìー¥È¤Ç»°µÓ¤ä¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤Ø¤â½Ö»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
SmallRig¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È10Ç¯°Ê¾å¤ÎSmallRig¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥±ー¥¸¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¥ê¥°¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢V¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»£±Æ´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë»£±Æ¤Ë²ÄÇ½À¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£User Collaborative Design¥âー¥É¤ÈDreamRig¥×¥í¥°¥é¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î»£±Æ½¾¶È¼Ô¤Î°ÍÍê¤ÇDIYÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»£±Æ°¦¹¥¼Ô¤Ø¤âÊØÍø¥°¥Ã¥º¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¤Ã¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒÃæ¿´¤È¤¤¤¦³«È¯ÍýÇ°¤ò½Å»ë¤Î¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¤È¤Î¼ûÍ×¤Î¥º¥ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¸ÇÛ¿®¡¢Vlog¡¢¥×¥í¤Î¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
