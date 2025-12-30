ËÙ¹¾µ®Ê¸¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ¤¬¼çºÅ¡ªÆüËÜºÇÂçµé¤Î·Ð±Ä¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£REAL VALUE CLUB¡¢¡ÖREAL VALUE AWARD 2025¡×¤ò³«ºÅ
REAL VALUE CLUB¡Ê°Ê²¼¡¢RVC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡¢
·Ð±Ä¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£RVC¤ÎÇ¯´Ö¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ëº×Åµ
¡ÖREAL VALUE AWARD 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢RVC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢
¼Ò²ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥¤äÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤·¡¢
Á´11ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¹Í¡¦¿äÁ¦¤ò·Ð¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ëÇ¯¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
REAL VALUE AWARD 2025 ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
REAL VALUE CLUB¡Ê°Ê²¼¡¢RVC¡Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢
Ä©Àï¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢
·ÐÃÄÏ¢¤ò±Æ¶ÁÎÏ¤ÇÄ¶¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ä´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Çä¾å¤äµ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¤½¤¦¤·¤¿¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¡ÊREAL VALUE¡Ë¡×¤ò¾Î¤¨¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢
¡ÖREAL VALUE AWARD 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
RVC¤Ï¡¢¥ªー¥Êー·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¤¯¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢
´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤ÎÀ®²Ì¤ò»¾¤¨¹ç¤¤¡¢
Ä©Àï¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
REAL VALUE AWARD 2025 ¼õ¾Þ¼Ô¾Ò²ð🏆 REAL VALUE CLUB MVP AWARD 2025¡ÊÇ¯´ÖMVP¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¡¡»³ËÜ ÃÒÌé
¡ÖREAL VALUE CLUB¡×¥á¥ó¥Ðー¡¦¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤âREAL VALUE¤òÂÎ¸½¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ
¡ÖREAL VALUE CLUB MVP AWARD 2025¡×¤ò»³ËÜÃÒÌé»á¤¬¼õ¾Þ¡£
À®²Ì¡¦¹×¸¥¡¦±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿³èÌö¤ò¼¨¤·¡¢ÍýÇ°¤ÎÂÎ¸½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¹×¸¥¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤¿¤Û¤ÜÁ´²ñ°÷¤È¤Î1on1¤Î¼Â»Ü¡¢
»ö¶ÈÀ°Íý¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°ì´Ó¤·¤¿¹ÔÆ°»ÑÀª¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 SUSTAINABLE IMPACT AWARD¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒLooop¡¡ÃæÂ¼ ÁÏ°ìÏº
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¼Ò²ñ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¼ÂÀÓ¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ¼ûÍ×¼ÂÀÓ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÍýÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤ÏµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¡£
»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 GROWTH COMPANY AWARD¡Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥°¥«¥¹¡¡¶âÊÝ ÃÒÌé
µÕ¶¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¡¢ÀïÎ¬¤ÎËá¤¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¹ÔÆ°ÎÌ¡£
¡ÖREAL VALUE¡×ËÜÊÔ¤Ë½Ð±é¤â¤¹¤ë¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢
¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤«¤é°ìµ¤¤Ë»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·¤¿À®Ä¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÃø¤·¤¤´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡£
»Ô¾ì³ÈÂç¤ÈÁÈ¿¥À®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë·Ð±Ä¼êÏÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 NEW GENERATION ICON AWARD¡Ê¿·¿Êµ¤±Ô¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒLevela¡¡¶ðµï ¹¯¼ù
¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ20Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³Ð¸ç¡£
RVC¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ÈÉ¾²Á¡£
¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ê»ëÅÀ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¡£
RVCÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 BUSINESS INFLUENCE AWARD¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¾Þ¡Ë
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸ÅÆÁ °ì¶Ç
¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢SNS¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éRVC¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤â¤Ã¤È¤â¿Í¤òÆ°¤«¤·¤¿È¯¿®¼Ô¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÂ¸ºß¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 BEST GIVER AWARD¡Ê¥Ù¥¹¥È¥®¥Ðー¾Þ¡Ë
¡õ¥°¥ëー¥×¡¡ÅÏÉô ¹ä
Ã¯¤è¤ê¤â¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¡£
¥®¥ÐーÀº¿À¤òºÇ¤âÂÎ¸½¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¾ï¤Ë¡ÖÍ¿¤¨¤ëÂ¦¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤¿»ÑÀª¤òÉ¾²Á¡£
RVC¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥®¥Ðー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 SPECIAL THANKS AWARD¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥¯¥¹¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¡¡º´Æ£ ÏÂÃË
¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¡¢Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
RVC¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤¿¿¿¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
RVC¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÉ½¾´¡£
¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÈÈ¯Å¸¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 BEST MAFIA AWARD¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Õ¥£¥¢¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿ー¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¡¾®ÄÍ ¾Í¸ã
°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÃÎ¸«Äó¶¡¤È1on1¤Î¼Â»Ü¡¢²ñ°÷Á´ÂÎ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï·²¤òÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÎÏ¤È¿Æ¿È¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢RVC¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¶¯¤¤·ëÂ«ÎÏ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä·Ð±Ä¼Ô¡£
RVC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾Þ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 YUTA MISAKI SPECIAL AWARD¡Ê»°ºêÍ¥ÂÀ¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTHE RICH¡¡»°±º ÍµÂÀ
¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯ÁÛ¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢RVC¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÏ¤ß¡¢½Ð»ñ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤¿ÆÍÇËÎÏ¤òÉ¾²Á¤·Áª½Ð¡£
Ä©Àï¤È·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤è¤êÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼øÍ¿¡£
¼¡À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
🏆 YUJI MIZOGUCHI SPECIAL AWARD¡Ê¹Â¸ýÍ¦»ù¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒHAKKI AFRICA¡¡¾®ÎÓ Îæ»Ê
ÍýÇ°¤Ø¤Î¶¦´¶¡¢»ö¶È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò°µÅÝÅª¤ËÂÎ¸½¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¿®ÍÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ÊÄ©Àï¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ºÇ¤â²ÁÃÍ´Ñ¤È¹ÔÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢
¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤è¤êÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 TAKAFUMI HORIE SPECIAL AWARD¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸¾Þ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¿ùÈø ÏÂÍÎ
ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¦Ä©Àï¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª½Ð¡£
REAL VALUE CLUB¤Ë²ÃÆþ¸å¤Ï·î¾¦700Ëü±ß¤«¤é3.8²¯¤Þ¤Ç¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¼Â¹ÔÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤è¤êÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REAL VALUE CLUB¤Ïº£¸å¤â¡¢
·Ð±Ä¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¤È²ÁÃÍ¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
ÆüËÜ¤«¤é¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¤ÈÊ¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
RVC¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤¹¤ë¡Ö±ÃÃÒ¤ÎÍ»¹ç¡×¡¢
±Æ¶ÁÎÏ¤È¿®Íê¤¬Ï¢º¿Åª¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡¢
Ï¢¹çµ¬ÌÏ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Öµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¡×¡¢
¤½¤·¤Æ»×ÁÛ¤È¹ÔÆ°¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É·ÁÀ®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢
¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð±Ä¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°³ÈÂç¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¤È¤ÎÀÜÅÀÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
Ä©Àï¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Û´Ä¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
REAL VALUE AWARD¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢
Ä©Àï¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤È²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREAL VALUE
REAL VALUE CLUB ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@realvalueclub.jp
URL¡§https://realvalue.inc/club