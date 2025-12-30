¡ÖÎø¤È¿¼¶õ¡×12·î31Æü¤è¤êVer5.0¡Ö2¼þÇ¯À¹Åµ¡×¼ÂÁõ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°¦¡¢±§Ãè¡¢»í¤Î²¦ºÂ¡×³«ºÅ¡¢¿·¸ÂÄêÀ±5»×Ç°ÅÐ¾ì¡õ40Ï¢ÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¼þÇ¯ÆÃÅµÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
INFOLD PTE. LTD.¤Ï¡¢Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô¤¬8000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êVer5.0¡Ö2¼þÇ¯À¹Åµ¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ver5.0¡Ö2¼þÇ¯À¹Åµ¡×PV
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=OcuzPwjNIRM ]
2¼þÇ¯¹ë²ÚÆÃÅµÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
À¸ÊüÁ÷¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó5.0¤Î³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç·×¡Ö40Ï¢¥¬¥Á¥ã¡¢¥²ー¥àÆâÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤ÆÊÌÁñ¡ß1¡¢À±5»×Ç°¡ß1¡¢À±4»×Ç°¡ß6¡¢ÂçÎÌ¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥ì¤Î°áÁõ¡¢¡Ö»ä¡×¤Î°áÁõ¡¢³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¼Ì¿¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢ËÉÙ¤Ê°éÀ®ÁÇºà¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¡ª
¢¨À¸ÊüÁ÷¥®¥Õ¥È¼õ¼è´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡ËAM 00:59
¡Ö°¦¡¢±§Ãè¡¢»í¤Î²¦ºÂ¡×À±5»×Ç°´ü´Ö¸ÂÄê³ÎÎ¨UP¥¬¥Á¥ã³«ºÅ
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°¦¡¢±§Ãè¡¢»í¤Î²¦ºÂ¡×PV
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=bopenTiyh-4 ]
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¡Ú¥»¥¤¥ä¡¦ÁÌ¸÷¤Îðó¡Û¡¢¡Ú¥ì¥¤¡¦±ÊÃè¤ÎÎ§¡Û¡¢¡Ú¥Û¥à¥é¡¦±ã¿À¤Î¶Ê¡Û¡¢¡Ú¥·¥ó¡¦º®ÆÙ¤Îµª¡Û¡¢¡Ú¥Þ¥Ò¥ë¡¦¼ø´§¤Î²Î¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢3Ëç¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î³ÍÆÀ³ÎÎ¨¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢À±5»×Ç°¤ÎÁí¹ç³ÍÆÀÎ¨¤Î75%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢»ØÄê¤·¤¿»×Ç°¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À±5»×Ç°¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÁí¹ç³ÎÎ¨¤Î¤¦¤Á¤Î25%¤Ï¡¢Ì¤»ØÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¤È¾ïÀßÀ±5»×Ç°¤Ç¶ÑÅù¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ±5»×Ç°¤Ï¾ïÀß¥¬¥Á¥ã¡Ö¶Ë¶õ¤ÎÈ¿¶Á¡×¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì»þÅª¤Ë³ÍÆÀÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¬¥Á¥ã¤Ë¤ÏÁª¤Ù¤ë»×Ç°¤Î»ÅÍÍ°Ê³°¤Ë¡¢»ØÄê´ê¤¦¡¢Îß·×´ê¤Ã¤¿²ó¿ô¤Î»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¥ëー¥ë²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌ´¤ò±Ç¤¹À¤³¦¡×¡§¿·¥·¥êー¥ºÀ±4»×Ç°
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇ¤Ì³¤ò´°Î»¤·¤Æ»ØÄê¤Î¿ô¤Î¡Ö²¹ÅÙ¾å¾º¥¬¥¤¥É¡×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢À±4»×Ç°¡Ú¥»¥¤¥ä¡¦¶õ¤Ø·Ç¤²¤ëÀ±¡Û¡¢¡Ú¥ì¥¤¡¦½éÀã¤ÎµßºÑ¡Û¡¢¡Ú¥Û¥à¥é¡¦Êë¿§¤Î½ö¾§¡Û¡¢¡Ú¥·¥ó¡¦¾¸Ãæ¤Î¶î¤±°ú¤¡Û¡¢¡Ú¥Þ¥Ò¥ë¡¦¼¾¤ê¤æ¤¯¸¶Ìî¡Û¤äÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿Êó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤â1Ëç¤Î¸ÂÄêÀ±4»×Ç°¤òÌµÎÁ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢º£²ó¤Î5Ëç¤ÎÀ±4»×Ç°¤Ï°ì»þÅª¤Ë³ÍÆÀÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¦µÜ¤ÎÂ×´§·à¡×³«ºÅ
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¦µÜ¤ÎÂ×´§·à¡×PV
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=xSAjr9UrIFU ]
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¶õ´ê¤¤·ô¡¦¸ÂÄê¡ß10¡¢Áª¤Ù¤ëÀ±5»×Ç°¡ß1¡¢Áª¤Ù¤ëÀ±4»×Ç°¡ß1¡¢¥À¥¤¥ä¡ß1700°Ê¾å¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÈSNS¤â²òÊü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ûー¥à¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¡ª
¢§¿·µ¡Ç½¡Ö¥Ûー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡×PV
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=7Mtjmh9hQhY ]
ÄíÉÕ¤¸Í·ú¤ÆÊÌÁñ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1100ÅÀ°Ê¾å¤Î²È¶ñ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÂ¿ºÌ¤ÊÁàºî²ÄÇ½¤Ê²È¶ñ¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¿·µï¤ò¾þ¤í¤¦¡ª
¡ÖÈëÌ©¤ÎÌóÂ«¡×¹¹¿·
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§ÈëÌ©¤ÎÌóÂ«¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢³ÍÆÀ²ÄÇ½¤ÊÀ±4»×Ç°2¼ïÎà¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊºÇÂçÊó½·¤ÇºÇÂç¥é¥ó¥¯¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¡ËÈëÌ©¤ÎÌóÂ«Ç¤Ì³¤òËèÆüÃ£À®¤·¤ÆÌóÂ«¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÌóÂ«¤È¾åµéÈÇÆÃÊÌÌóÂ«¤ò³«Êü¤¹¤ë¤È¡¢À±4»×Ç°¡Ú¥»¥¤¥ä¡¦Ãå²ÐÅÀ¤ÎÊúÍÊ¡Û¡¢¡Ú¥Þ¥Ò¥ë¡¦µ±¤¯Ìë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡Û¡¢¶¦ÄÌ¼ó¾þ¤ê¡ÖÃÈÅß¤Î½ËÊ¡¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤òÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼þÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡§50½µÏ¢Â³¤ÇÊó½·¼õ¤±¼è¤ê
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë AM 05:59
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¡§Ç¯´Ö¸ÂÄê¤ÎÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¼þÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¡Ú¥À¥¤¥ä¤Î²ÚÎïBOX¡Û¡¢¡Ú´ê¤¤¤Î²ÚÎïBOX¡Û¡¢¡Ú´ó¤êÅº¤¤¤Î²ÚÎïBOX¡Û¤ÎÁ´3¼ïÎà¤Î°ìÇ¯BOX¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾åµ3¼ïÎà¤Î²ÚÎïBOX¤òÁ´¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¼þÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃ¸¢¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢Ï¢Â³50½µ´Ö¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡ß1¡Û¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡Û¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ö¥À¥¤¥ä¡ß50/60/70/80/100¡×¤Î¥é¥ó¥À¥àÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È/¥³¥é¥Ü ¾ðÊó
2¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Åìµþ
2¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1·î17Æü¤«¤é1·î18Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍ¥Èþ¤Ê¤ë½ËÅµ¤Ø¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤ò¿´¤è¤ê¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤È¶¦¤Ë»þ¶õ¤È¼¡¸µ¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢Æó¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼þÇ¯¤Îº×Åµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÚÌµÎÁ¡¦¿Í¿ô¸ÂÄê¡Û¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã»ñ³Ê¤Î¼èÆÀÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¡ß¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢12·î28Æü¤è¤êÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LÈ½¤È2LÈ½¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥«¥ì¤â¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡ª¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥ì¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Çµ¤·Ú¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥«¥ì¤¿¤Á¤¬²¹¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¡ß¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
1·î¤ËÃÓÂÞ¤Ë¤Æ£²¼þÇ¯µÇ°¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£Å¸¼¨¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤Î³Æ¼ï¥íー¥«¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥°¥é¥Ã¥Æ¥³¥é¥Ü¤â¿·³¨ÊÁ¤ÇÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¡ß¡ÖTAG LIVE LABEL¡×¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ
2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢Á´¹ñÌó400Âæ¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë´Ì¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢2¼þÇ¯¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¡Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¥é¥Ù¥ë¤ÏåºÎï¤ËÇí¤¬¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª2¼ïÎà¤Î¥é¥Ù¥ë´Ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸åÆü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2·î¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤â¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡ª
¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤È¤Ï
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô¤¬8000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î±é½Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÎø°¦¸òÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¼Â¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¤Îø°¦¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Infold Games¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Infold Games¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¶¦´¶À¤ÈË×Æþ´¶¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖË¤«¤ÊÀº¿ÀÀ¤³¦¤Î¹½ÃÛ¡×¤È¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤ò´ð¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Î²¼¤Ç»ëÌî¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Infold¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎø¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯1·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê3DË×Æþ·¿Îø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤¬Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¥»ー¥ë¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò¤ò¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¹½¤¨¤ëInfold¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆµòÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼ÒºîÉÊ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¶¦Í¤·¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Infold¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤³¦¤ÎÍ¥½¨¤Ê´ë¶È¤ä¿Íºà¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¶¦¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÈË±É¤ÈÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
¡¦App Store
https://apps.apple.com/us/app/%E6%81%8B%E3%81%A8%E6%B7%B1%E7%A9%BA/id6443467980(https://apps.apple.com/us/app/%E6%81%8B%E3%81%A8%E6%B7%B1%E7%A9%BA/id6443467980)
¡¦Google Play ¥¹¥È¥¢
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.lysk.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.lysk.jp)
¡ØÎø¤È¿¼¶õ¡ÙºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡õ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°X ¡§https://x.com/lovedeepspacejp(https://x.com/lovedeepspacejp)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP(https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP)
¸ø¼°YouTube ¡§https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP(https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP)
¸ø¼°TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@lovedeepspacejp(https://www.tiktok.com/@lovedeepspacejp)
À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§Îø¤È¿¼¶õ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡¡¡¡¡§https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP(https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP)
¸ø¼°X¡¡¡¡ ¡§@LoveDeepspaceJP
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§·¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÆÏ¤±¤ëÎø°¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡§App Store¡¿Google Play
¥¹¥È¥¢¸¢ÍøÉ½µ ¡§(C) 2023 Infoldgames, ALL RIGHTS RESERVED.