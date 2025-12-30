AI¥¹¥Ýー¥Äµ¼Ô¤¬»î¹ç¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤ò1¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇºîÀ®
SpoLive Interactive³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äÅÄÍµÊ¿¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖSpoLive¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥¹¥Ýー¥Äµ¼Ôµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèºÇÃ»¤Ç¤â¿ô»þ´Ö¤«¤é1Æü¡¢Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¿ôÆü¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹çµ»ö¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥é¥¤¥¿ー¥ì¥Ù¥ë¤Î²¼½ñ¤¤òAI¤¬¿ô½½ÉÃ¤ÇÀ¸À®¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÊÔ½¸¡¦»Å¾å¤²¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¼Á¹â¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡Û
¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤ÎÂ®ÊóÇÛ¿®¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç±¿±Ä¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤µ»ö¤ò¿×Â®¤ËºîÀ®¤·¡¢SNS¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¢¼ÒÆâÊó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¼°¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½µËö¤ËÊ£¿ô¤Î»î¹ç¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤ÇÁ´»î¹ç¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î³Êº¹¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä³ØÀ¸¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò²¼½ñ¤ºîÀ®¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¡¢ÊÔ½¸¡¦»Å¾å¤²¤äÄÉ²Ã¼èºà¤Ê¤É¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚSpoLive¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿³èÍÑ¡Û
Åö¼Ò¤ÎSpoLive¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤¬Æü¡¹ÃßÀÑ¤¹¤ëµÏ¿¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¹½Â¤²½¡¦È¾¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¤ÎÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Çー¥¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢ÂÐÀï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢²áµîÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤Î²¼½ñ¤À¸À®¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¡Û
Åö¼Ò¤¬º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖAI¥¹¥Ýー¥Äµ¼Ôµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢SpoLiveÆâ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿»î¹ç¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»î¹ç¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤Î²¼½ñ¤¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£SpoLiveÆâ¤Î¡Ö»î¹ç¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®¡×¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼ê½ç¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎµÏ¿¡¦ÇÛ¿®¸å¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò1¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£AI¤¬¿ô½½ÉÃÄøÅÙ¤Çµ»ö¤Î²¼½ñ¤¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀ¸À®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿ÈùÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤Ë³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÇÛ¿®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¼¥í¤«¤é¤Î¼¹É®ºî¶È¤òÉÔÍ×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤Î¥Áー¥à¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤ÎÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¢¤é¤æ¤ë¶¥µ»¤ËÂÐ±þ
¥é¥°¥Óー¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢Ìîµå¤Ê¤É¤ÎÂÐÀï·¿¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¢¿å±Ë¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ìー¥¹·¿¶¥µ»¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¤Î¼ïÎà¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡Â¿ÍÍ¤ÊÈ¯¿®·Á¼°¤ËÂÐ±þ
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¡¢FacebookÅù¤Î³Æ¼ïSNS¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®Àè¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÊ¸ÂÎ¡¦Ä¹¤µ¡¦¹½À®¤Ç²¼½ñ¤¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÇÛ¿®Àè¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ½ªÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡Â¿¸À¸ìÂÐ±þ
ÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤ò½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤âÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥ÈÍý²ò
Ã±°ì»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¡¢Âç²ñÃ±°Ì¤Ç¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥ì¥Ýー¥È²¼½ñ¤¤ÎºîÀ®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥êー¥°Àï¤Ç¤Î½ç°ÌÊÑÆ°¤ä¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Ê¸Ì®¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À²¼½ñ¤¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡Ë
ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ê²¼½ñ¤À¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢·î³Û980±ß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÎ¤Î»ØÄê¤ä»î¹ç¤ÎÇØ·Ê¾ðÊó¡¢Áª¼ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤Î¤è¤êºÙ¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òAI¤ØÄÉ²Ã»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Áー¥àÆÈ¼«¤Î¥Èー¥ó¤äÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÉüµ¢Àï¡×¡Ö°úÂà»î¹ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢¡Ö°ø±ï¤ÎÂÐÀï¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊ¸Ì®¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À²¼½ñ¤À¸À®¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡Û
ËÜµ¡Ç½¤Ï´û¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¶¥µ»¤ÎÃÄÂÎ¡¦¥Áー¥à¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥°¥Óー
¡¦»°½Å¥Û¥ó¥À¥Òー¥È
¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ê¥±ー¥ó¥ºÂçºå
¡¦·ÄØæµÁ½Îñó°éÐò½³µåÉô
¡¦Ì¾¸Å²°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹» ¥é¥°¥ÓーÉô
¥µ¥Ã¥«ー
¡¦»°½Å¹âÅù³Ø¹» ¥µ¥Ã¥«ーÉô
¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¯
¡¦ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¯¶¨²ñ
¥é¥¯¥í¥¹
¡¦Asia Pacific Lacrosse Union
¤Ê¤É
¢£¤´ÍøÍÑÃÄÂÎ¤ÎÀ¼
¢¡¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ê¥±ー¥ó¥ºÂçºå
¡ÖºîÀ®»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹çÄ¾¸å¤ÎÇ®¤¬»Ä¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼½ñ¤¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢·ÚÈù¤Ê½¤Àµ¤Î¤ß¤Ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×
¢¡Ì¾¸Å²°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»
¡Ö»î¹ç¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£º£¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤òÀ¸À®¤·¤ÆFacebook¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OBOG¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡Ø»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡Ù¤È´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÌòÉô°÷¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÉéÃ´¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¼½ñ¤ºîÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Áª¼ê¥µ¥Ýー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¼èºà¤äÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬¥«¥Ðー¤µ¤ì¡¢³Æµ»ö¤Î¼Á¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂÎ¸³¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
Åö¼Ò¤ÏËÜµ¡Ç½¤òËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¤òÃ¯¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢²Ä»ë²½¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Îµ»ö²¼½ñ¤À¸À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜµ¡Ç½¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£´û¤ËSpoLive¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÃÄÂÎÍÍ
³Æ»î¹ç²èÌÌ¤Î¡Ö»î¹ç¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®¡×¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£SpoLive¤ÎÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎÃÄÂÎÍÍ
°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://spo.live/jp/organize#contact
¢¨ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤«¤é¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ÚSpoLive¤È¤Ï¡Û
SpoLive¡Ê¥¹¥Ý¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢´ÉÍý¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢»î¹çÂ®Êó¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¡¢²ñ°÷´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¾Íè¥µ¥¤¥í²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼êÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥¢¥·ー¥È¤ä»æ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤òÅý¹çÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Áー¥à¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢¿ôÉ´¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎÍÍ¤Î¥Çー¥¿´ÉÍý¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://spo.live/jp
¡ÚSpoLive Interactive³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
SpoLive Interactive³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Áー¥à¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç·Ò¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2020Ç¯10·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äÅÄ ÍµÊ¿
¼ÒÌ¾¡§SpoLive Interactive³ô¼°²ñ¼Ò
https://spo.live/jp/about
¥¢¥×¥ê
iOS¡§https://spo.live/r/ios
Android¡§https://spo.live/r/android
¢¨ ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë¡¢ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
SpoLive Interactive³ô¼°²ñ¼Ò
Email: cs@spo.live