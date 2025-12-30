Matin Kim(¥Þー¥Æ¥£¥ó¥¥à)¡¢¿·Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1·î3Æü¤è¤êÊ¡²¬¤Ç½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ
MUSINSA¡Ê¥à¥·¥ó¥µ¡Ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë´Ú¹ñÈ¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMatin Kim¡Ê¥Þー¥Æ¥£¥ó¥¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥½¥é¥ê¥¢¥×¥é¥¶1³¬ POPUP¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥¼¥Õ¥¡¡ÊZEFA¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áá´ü¤Ë´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Ì¾¸Å²°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯¸åÂ³»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊ¡²¬¤Ë¤Æ¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç5Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¹½À®¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°ìÉô¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¸ÂÄê¡Û
¡¦ [JAPAN EXCLUSIVE] FUKUOKA MATIN PALETTE ECOBAG IN NAVY : 3,575±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥½¥¦¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
(º¸¤«¤é½ç¤ËµºÜ)
¡¦ SEOUL LOVERS GRAFFITI BIG ECOBAG¡ÊNAVY / RED) : 6,864±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ SEOUL LOVERS GRAFFITI BASIC BALL CAP IN BLACK : 8,294±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ SEOUL LOVERS BIG HEART GRAFFITI LONG SLEEVE TOP IN CHARCOAL : 14,014±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ SEOUL LOVERS BIG HEART GRAFFITI LONG SLEEVE TOP IN WHITE : 14,014±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ ¥é¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÃêÁª¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦´ü´Ö¡§¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´ü´ÖÃæ Á´ÆüÄø
¡¦ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¸ø¼°Instagram¡Ê@matinkim_magazine_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÖMATIN PONI KEYRING_BLACK¡×¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡¦»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌ¤ÅöÁª¤ÎÊý¤Ë¤ÏMatin Kim ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÂ£Äè
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ê¡ÂÞ¡Ê¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡ËÈÎÇä³µÍ×
¿·Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§ºÇÂç50,000±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÉõÆþ
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦ÆâÍÆ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊÊÌ¤Î»öÁ°¸ø³«¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¦ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¢£ ¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³ÛÊÌ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
MATIN TARPAULIN BIG BAG
MATIN STRING BAG
PUFFER MIRROR KEYRING
¡¦10,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ»þ¡§MATIN TARPAULIN BIG BAGÂ£Äè
¡¦20,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ»þ¡§MATIN STRING BAGÂ£Äè
¡¦30,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ»þ¡§PUFFER SQUARE MIRROR KEYRINGÂ£Äè
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Matin Kim¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MATIN KIM(¥Þー¥Æ¥£¥ó¥¥à)¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Æü¾ï¤Î¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¸²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ KIMMATIN¤Ï¡¢Matin Kim¤Î¼«Í³¤Ê¥é¥Õ¤µ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¿·Á¯¤Ê¥Æ¥¤¥éー¥ê¥ó¥°¤ò²ÃÌ£¤·¤¿´¶³ÐÅª¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
MUSINSA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMUSINSA¡Ê¥à¥·¥ó¥µ¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖMUSINSA STORE¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡ÖMUSINSA STUDIO¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MUSINSA STORE¤Ï2022Ç¯¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥È¥¢¤â³«Àß¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦13ÃÏ°è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î¤«¤é¥Þー¥Æ¥£¥ó¥¥à¤È¤ÎÁíÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÆüËÜÃÏ°è¤Ç¤ÎÎ®ÄÌ¤òÀìÇ¤¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó‧¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£‧¥³¥Þー¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈ¯Å¸¤È¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£