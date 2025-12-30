¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸¤«¤é£±£°£°Æü¡Ö¤µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Þ¤â¤ë¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±¿Æ°¾ì¤Ç¤Î¤ª»¶Êâ¤â¡ª
£±£²·î£²£¹Æü»£±Æ¡Ê£¹£°ÆüÎð¡Ë
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î£³£°Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë£±£°£°ÆüÎð¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÂÀ¸¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¤µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Þ¤â¤ë¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£±£°£°Æü´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¡É¤È¤Ê¤ë±¿Æ°¾ì¤Ç¤Î¤ª»¶Êâ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÈ´¤±Íî¤Á¤ëÀÖ¤Á¤ã¤óÆÃÍ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ä¡¢Íñ³Ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿¥Ã¥ÁÂÎ¸³¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Î³¥¿§¤ÎÌÊ±©»Ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï£±·î¾å½Üº¢¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢´¹±©¤¬¿Ê¤ß¡Ö°¡À®Ä»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥×ー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ±Ë¤®¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó£±£°£°ÆüÎðÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³«ºÅÆü ︓£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö︓¸áÁ°£±£°»þ£±£µÊ¬～¸áÁ°£±£±»þ£°£°Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê︓³¤½Ã´Û£²³¬
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓÃó¼ÖÎÁ¶â¡¢Æþ±àÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§£±.£±£°£°ÆüÎð¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö£±£°£°¡×¤òÌÏ¤Ã¤¿É¹¤òÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Êë¤é¤¹°é¿÷¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¸áÁ°£±£±»þ£°£°Ê¬³«»Ï¤Î¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¿©»ö¥¿¥¤¥à¡×½ªÎ»¸å¤ËÅ±µî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ®Ä¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¥ì¥¯¥Á¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¤«·î´Ö¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±¿Æ°¾ì¤ª»¶Êâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.¥¿¥Ã¥ÁÂÎ¸³¡ÊÍñ³Ì¡¿ÌÊ±©¡Ë
¢¨Æ°Êª¤ÎÂÎÄ´Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍè±à¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÕÛ²½Æü¡¡¡¡¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÎ½Å¡¡¡¡¡¡¡§£±£².£´kg¡¡¢¨£±£²·î£³£°Æü¡Ê£¹£±ÆüÎð¡ËÂ¬Äê
½ÐÀ¸»þÂÎ½Å¡§£²£¹£µ¡¥£¹g
ÀÊÌ¡¡¡¡¡¡¡§ÉÔÌÀ ¢¨À¸¸å£±Ç¯¤òÌÜÅÓ¤ËDNA¤Ë¤è¤ë»óÍºÈ½Äê¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¿Æ¾ðÊó¡¡¡¡¡§Éã¿Æ £±£¹£¹£·Ç¯£±£±·î£±£¶ÆüÈÂÆþ¡Ê£²£¸ºÐ¡Ë¡¿ Êì¿Æ £±£¹£¹£·Ç¯£±£±·î£±£¶ÆüÈÂÆþ¡Ê£²£¸ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£±ÆüÎð¡Ê£±£°·î£±Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡£±£¶ÆüÎð¡Ê£±£°·î£±£¶Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡ £´£¸ÆüÎð¡Ê£±£±·î£±£·Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·£°ÆüÎð¡Ê£±£²·î£¹Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·£µÆüÎð¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡Ë
¡À ËèÆü¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±Ãæ ¡¿
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËèÆü¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇËèÆü¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¡¡¡¡¡§Ìó£¶£°Ê¬´Ö¡¡¢¨»þ´ÖÂÓ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¹¡£¡¡
ÇÞÂÎ¡¡¡¡¡§YouTube¡Ê¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÂÀ¸»þ¤«¤éËèÆüYouTube¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¸Æü¡Ê£±£°£°ÆüÎð¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆYouTube¤Ç¤ÎËèÆüÇÛ¿®¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ê¬Îà¡¡¡§¥Ú¥ó¥®¥óÌÜ ¥Ú¥ó¥®¥ó²Ê
³ØÌ¾¡¡¡§Aptenodytes forsteri
±ÑÌ¾¡¡¡§Emperor Penguin
À¸Â©ÃÏ¡§Æî¶ËÂçÎ¦¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ
¼÷Ì¿¡¡¡§Ìó£³£°Ç¯
¿©À¡¡¡§µûÎà¡¢¥¤¥«¡¢¥ª¥¥¢¥ß¤Ê¤É¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥ª¥ª¥Ê¥´¡¢¥Û¥Ã¥±¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈË¿£¡¡¡§Æî¶ËÂçÎ¦¤ÇÈË¿£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ·¿¤Î¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î£²¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ç¥êー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÈË¿£¥·ー¥º¥ó¤¬¡¢ÀãÍÏ¤±¸å¤Ë´ä¾ì¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë²Æ¾ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¶£°ÅÙ¤Ë¤â»ê¤ëÅß¤ÎÉ¹¸¶¤ÇÈË¿£¤ò»Ï¤á¡¢Ìó£±£²£°Æü´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÀä¿©¤ÎÃæ¥Ò¥Ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²á¹ó¤Ê»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÄ»¡×¤À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½£µºÐ¤ÇÀÀ®½Ï¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤Ï»ºÍñ¸å¡¢±Â¤ò¼è¤ê¤Ë³¤¤Ø¹Ô¤¡¢ÈË¿£ÃÏ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥ª¥¹¤ÏÀä¿©¾õÂÖ¤ÇÌó£²¤«·î´ÖÍñ¤òÊú¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¡¡¡§À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÇÂÎÄ¹Ìó£±£²£°cm¡¢ÂÎ½ÅÌó£´£°kg ¤ËÃ£¤·¡¢Â¦Æ¬Éô¤È¶»Éô¾åÉô¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£Í£°ìÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é´¹±©¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢ Çò¡¦¹õ¡¦¥°¥ìー¤Î»°¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä»¤Ï¥¥ó¥°¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ó¥°¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÏÂÎÄ¹Ìó£¹£°cm¤È¡¢¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾®·¿¤Ç¡¢¶»Éô¾åÉô¤¬Üô¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¶èÊÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD¡Ûhttps://www.aws-s.info/pingu
À¤³¦¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤È¥Ú¥ó¥®¥ó»ô°é±©¿ôÆüËÜ°ì¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤ò¥Ô¥ó¥°ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¢ö
ÃÂÀ¸£´£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¤³¦¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡ÖPINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¸¼ïÌó£µ£°£°±©¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â´õ¾¯¤Ê¥¨¥ó¥Ú¥éー¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÈË¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó»ô°é»ÜÀß¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥Ô¥ó¥°ー¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥ÉÆâ¥»¥ó¥¿ー¥Éー¥à¡¢³¤½Ã´Û¡¡Â¾
³«ºÅ»þ´Ö¡§³«±à～¸á¸å£µ»þ£°£°Ê¬¡ÊºÇ½ªÆþ±à¡§¸á¸å£´»þ£°£°Ê¬¡Ë
´ÑÍ÷ÎÁ¡¡¡§°ìÆüÆþ±à·ô¤ÎÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ô¥ó¥°ー¤È¤Ï¡Û
¥¹¥¤¥¹¤Î±ÇÁüºî²È¥ª¥Ã¥È¥Þー¡¦¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡££±£¹£¸£°Ç¯¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£²£°£²£µÇ¯¤Ç£´£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡££±£¹£¹£°Ç¯°Ê¹ß¡¢TV¥·¥êー¥º¤ÏÀ¤³¦£±£µ£µ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)2025 JOKER.
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°HP https://www.pingu.jp/
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/(https://www.instagram.com/pingu_jp/)
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn(https://x.com/pingu_jpn)
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp(https://www.tiktok.com/@pingu_jp)
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)¡×¡Û
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£