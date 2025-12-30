¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè4´ü KicSpace Accelerator¡×»ÏÆ°¡£ºÎÂò´ë¶È·èÄê¡ª
¡ÖÁÏ¶È¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤é¤Ü¤·¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤¤é¤Ü¤·¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Æ¬¼è ÅÏî´ Ôè¿®¡¢°Ê²¼¡Ö¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢±©ÅÄ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Æâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß ¡ÖKicSpace HANEDA¡Ê¥¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹ ¥Ï¥Í¥À¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤¤é¤Ü¤·¥°¥ëー¥×¤Î¡Ú¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¡Û¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè4´ü KicSpace Accelerator¡Ê¥¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹ ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«»Ï¤ËÀè¤¬¤±¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¶¦¤Ë¡Ú¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¡Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÊç½¸¤·¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÎÂò´ë¶È4¼Ò¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¤é¤Ü¤·¥°¥ëー¥×¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ä»º¶È¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÁÏ¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¡Ê¤¤é¤Ü¤·¥Æ¥Ã¥¯¡¢£Õ£É¶ä¹Ô¡¢¤¤é¤Ü¤·¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬»²²è¤·¡¢ºÎÂò´ë¶È¤È¶¦¤Ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè£±¥Õ¥§ー¥º¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤Ë¡¢ºÎÂò´ë¶È¤È¤¤é¤Ü¤·¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥Ñー¥È¥ÊーVC¤È¤Î¸òÎ®Åù¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§2025Ç¯ÅÙ Âè4´ü KicSpace Accelerator¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó
https://kicspace.com/accelerator/
¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò
ºÎÂò´ë¶È¤È¥Ñー¥È¥ÊーVC¤È¤¤é¤Ü¤·
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¢§ÌÜÅª
¡È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡É¤È¡È¤¤é¤Ü¤·¥°¥ëー¥×¡É¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤
¢§¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯12·î¡¡¡¡¡¡¡¡ºÎÂò´ë¶È·èÄê
2025Ç¯12·î17Æü¡¡ ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
2025Ç¯12·î²¼½Ü～¡¡¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
2026Ç¯2·î20Æü¡¡¡¡ DEMO DAY¡Ê¤¤é¤Ü¤·¥µ¥ß¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¡Ë
¢§¼çºÅ
¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô
¢§¥Ñー¥È¥ÊーVC
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ANOBAKA¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¯¥í¥¹¡¢¤¤é¤Ü¤·¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥È¡¢FINOLAB¡Ê50²»½ç¡Ë
ºÎÂò´ë¶È¤Î¾Ò²ð
£±.³ô¼°²ñ¼ÒxNEXT¡Êhttps://company.xnext.co.jp/¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥áー¥«ー¤¬ÇÑ´þ¤·¤Æ¤¤¤ëºß¸Ë¤ò¡¢´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤¬¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëEC¥µ¥¤¥È
¡¦Äó°ÆÆâÍÆ¡§¡Ê1¡Ë¼Ò³äNEXT¤òOEM¤Ç¡¢µ®¼Ò¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¡¢¡Ê2¡Ë¼Ò³äNEXT¥æー¥¶ー¤Ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
£².³ô¼°²ñ¼ÒGlocalist¡Êhttps://glocalist.co/¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¹ñ¸ø¹ðDB¤ÈAI¤Ë¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëË¡µ¬ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëReg Tech¤Î³«È¯Äó¶¡
¡¦Äó°ÆÆâÍÆ¡§¼è°úÀè¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤òÎ¾¼Ò¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¤¹¤ëweb¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤È¶ÈÌ³DX¤Î¤´Äó°Æ
£³.¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://jinbay.co.jp/¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦DX¤ò»Ù±ç¤¹¤ëIT¥µー¥Ó¥¹´ë¶È
¡¦Äó°ÆÆâÍÆ¡§GenOCR¤ÇÄ¢É¼¡¦¿³ºº¡¦ÆâÉô¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ÃÏ°èÃæ¾®´ë¶È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹
£´.STOCK POINT³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.stockpoint.co.jp/¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¤ÎÆÃµö¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ¤·Ú¤ÊÅê»ñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£Åê»ñ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë
¡¦Äó°ÆÆâÍÆ¡§¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑÉÕ¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ò¡¢ÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤
¤¤é¤Ü¤·¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖTOKYO¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤½¤¦¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÁí¹çÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶âÍ»¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖKicSpace HANEDA¡Ê¥¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹ ¥Ï¥Í¥À¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- https://kicspace.com
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¤¤é¤Ü¤·¶ä¹ÔSSÉô
i610@kiraboshibank.co.jp
