¡Ú½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó²ò¶Ø¡Ûemma ¡ß PLACOLE&DRESSY ½é¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡ÖPLACOLE & DRESSY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êーºî²Èemma¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÂè3ÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´4·¿¤Î¿·ºî¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯12·î¤è¤ê¡ÖDRESSY ONLINE¡×¤Ë¤Æ¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
emma ¡ß PLACOLE&DRESSY ½é¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÈ¯Çä·èÄê¡ª
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¡¢²Ö²Ç¤ÎÁõ¤¤¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤âÃå¤±¤ä¤¹¤¤¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Á¡ºÙ¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥äー¥¢¥¯¥»3·¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»1·¿¤ÎÁ´4·¿¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EM-COER-01
emma¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ª¾þ¤ê¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Çemma¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Ö¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤º¤é¤ó¤Î¥·¥§¥ë¥Óー¥º¤òÅº¤¨¤Æ¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£Âç¿¶¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÎÃæ¤Ë²Ä°¦¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¶â³Û¡§\14,000
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/exclusive/EM-COER-01
EM-COER-02
¥Ñー¥ë¥ê¥Ü¥ó¤Ë¡¢¤·¤º¤¯·¿¤Î¥¬¥é¥¹¥Ñー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼ª¾þ¤ê¡£¾®Î³¥Ñー¥ë¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¤È¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥Ñー¥ë¤¬¾åÉÊ¤ËÍÉ¤ì¡¢¥Ñー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ä°¦¤µ¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤½Å¸ü´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤½¤Ã¤È²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¶â³Û¡§\9,500
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/exclusive/EM-COER-02
EM-COER-03
¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¤È¥Ñー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ª¾þ¤ê¡£Ä¹¤¹¤®¤ºÃ»¤¹¤®¤Ê¤¤½ÄÄ¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢²ÄÎù¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥À¥ó¥Ñー¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¤¹¡£Ï¢¤Ê¤ë¥Ñー¥ë¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤¬¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¤½¤Ã¤È²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¶â³Û¡§\10,500
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/exclusive/EM-COER-03
EM-COHD-01
1Î³1Î³¥Ñー¥ë¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¡£½À¤é¤«¤Ê¥Ñー¥ë¤Îµ±¤¤¬¾åÉÊ¤Ë±Ç¤¨¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²Ç¤µ¤Þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ø¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¶â³Û¡§\19,500\
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/exclusive/EM-COHD-01
emma¡Ê¥¨¥Þ¡Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
Instagram¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£
white flower¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢
¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þÁÇºà¤ä¥ªー¥ÀーÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢
¡È¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡È¤òÀ©ºî¡¦Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£·î¤Î¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë
¢£12·î¹æÉ½»æ
¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡§ÇÐÍ¥¡¡¾åºä¼ùÎ¤
ÆÃ½¸µ»ö¡¡https://dressy.pla-cole.wedding/202512-placoledressy/
PLACOLE&DRESSY¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
Magical in life
-¿ÍÀ¸¤ËËâË¡¤ò-
PLACOLE(planning collection)
-Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë-
DRESSY
-ßê¤á¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë-
PLACOLE¡õDRESSY
-¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ-
PLACOLE¡õDRESSY(¥×¥é¥³¥ì¡õ¥É¥ì¥·ー)¡Ø¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù "100¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë100ÄÌ¤ê¤Ëßê¤á¤¯ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë"¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÅÔ³ùÁÒÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤ËºÇÀèÃ¼¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¡£ ¥É¥ì¥¹¤È¤ª²Ö¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿©´ï¡¢¹ÈÃã¡¢Åù¡¢ Æü¾ï¤Ë¤¹¤³¤·¤Ç¤âßê¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ ¾ï¼±¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈºÇ¹âµé¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤ÎËÁ¸±Æü»ï
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Ï2015Ç¯11·î2Æü¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¤·¡¢¸ø¼°±¿±Ä¤¹¤ëFacebook¡¢Twitter¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ç¤Ï¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï250Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDRESSY¡Ù¤ä¡ØÈþ²Ö²Ç¿Þ´Õfarny¡Ù¤Ê¤É¤â±¿±Ä¤·¡¢¹ç·×PV¿ô¤Ï·î´Ö260ËüPV¤òÆÍÇË¡ª ¹âµé¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬ºÇÂç90%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖDRESSYONLINE¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²Ö²Ç¥¢¥×¥ê¡ÖPLACOLE ¡õ DRESSY ¨¢¥×¥é¥³¥ì¡õ ¥É¥ì¥·ー¡×¤Ï2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÇÎß·×21Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì
URL¡§https://pla-cole.co/
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ1-1JR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡ØPLACOLE¡õDRESSY¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡ØDRESSY¡Ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡ØDRESSYCAFE¡Ù¥«¥Õ¥§/¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È
¡ØViKet Town¡Ù¥á¥¿¥Ðー¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Î³ÆµòÅÀ
À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤ÇÃç´Ö¤ÈÆ¯¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¡ØViKet Town¡Ê¥Ó¥±¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏJR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬¤Ë¡ÖDRESSY ROOM¡×¤ò²£ÉÍ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¤Ï³ùÁÒ¤Ë¡ÖDRESSYCAFE KAMAKURA¡×¤ò¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¡ÖDRESSYCAFE NAGOYA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î2Å¹ÊÞÌÜ¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯½©¤Ë¤ÏÂçºå¤Ë¡ÖDRESSYCAFE OSAKA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
▪PLACOLE&DRESSY¡Ê¥×¥é¥³¥ì&¥É¥ì¥·ー¡Ë
IOS¡§https://apple.co/3JraLIz / Android¡§https://bit.ly/3FaQTH5
▪PLACOLE WEDDING ¡Ê¥×¥é¥³¥ì¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
https://pla-cole.wedding/
▪DRESSY¡Ê¥É¥ì¥·ー¡Ë
https://dressy.pla-cole.wedding/
▪Èþ²Ö²Ç¿Þ´Õ farny¡Ê¥Õ¥¡ー¥Ëー¡Ë
https://www.farny.jp/
▪DRESSY ONLINE¡Ê¥É¥ì¥·ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
https://weddingdress.pla-cole.wedding/▪DRESSY(https://weddingdress.pla-cole.wedding/%E2%96%AADRESSY) ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers
▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/▪ViKet Town¡Ê¥Ó¥±¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¡Ë
https://viket-town.com/▪IG(https://viket-town.com/%E2%96%AAIG) analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/▪MA¡ÊSNS+LP¡Ë PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/
¢§PLACOLE & DRESSY ³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥É¥ì¥¹¡§https://www.instagram.com/placole_dressy
Èþ²Ö²Ç¿Þ´Õ¡§https://www.instagram.com/farny_wedding
¼°¾ì¾Ò²ð¡§https://www.instagram.com/wedding_adviser
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡§https://www.instagram.com/wands_dress
EC/ÄÌÈÎ¡§https://www.instagram.com/dressyonline_
Baby¡§https://www.instagram.com/dressy.baby
³ùÁÒcafe¡§https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/
Ì¾±Øcafe¡§https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya
²ñ¼Ò¹Êó¡§https://www.instagram.com/placole_inc
TikTok
¥É¥ì¥¹/»¨»ï¡§https://www.tiktok.com/@placole_dressy
²Ö²Ç¥ì¥Ý¡§https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport
¼°¾ì¾Ò²ð¡§https://www.tiktok.com/@placolewedding
¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¡§ https://www.tiktok.com/@placole_music_
EC/ÄÌÈÎ¡§ https://www.tiktok.com/@dressy_online
³ùÁÒcafe¡§https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura
Ì¾±Øcafe¡§https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya
²ñ¼Ò¹Êó¡§https://www.tiktok.com/@placole_inc
X (µìTwitter)
@placole_dressy¡§https://twitter.com/placole_dressy
YouTube
▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL
https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590
▪DRESSY CAFEhttps://www.youtube.com/@dressyroomtea6236
▪Èþ²Ö²Ç¿Þ´Õhttps://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896