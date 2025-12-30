³ô¼°»ñ»º¤ÎÀ®Ä¹À¤ËÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÄ·ô»ñ»º¤ÎÃæ¤Ç¤âÍø²ó¤ê¤Î¹â¤¤»ñ»º¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÄ´À°
¡¡SBI¥°¥ëー¥×¤Ç³×¿·Åª¤Ê¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»Í¸µ À¹Ê¸¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡¢AIÅê»ñ¡ÖROBOPRO¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¡¢·î°ì²ó¼Â»Ü¤¹¤ëÅê»ñÇÛÊ¬¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê»ñÇÛÊ¬¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÊ¬¤Î¹â¤¤½ç¤ËÊÆ¹ñ³ô¼°¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°¡¢¿·¶½¹ñºÄ·ô¡¢¥Ï¥¤¥¤ー¥ë¥ÉºÄ·ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë4»ñ»º¹½À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ROBOPRO¥ê¥êー¥¹¡Ê2020Ç¯1·î15Æü¡Ë°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¶â¤ÎÁÈÆþ¤ì¤¬0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ROBOPRO¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¤Ë´ð¤Å¤¯³Æ»ñ»º¤Î¥ê¥¿ー¥óÍ½Â¬¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤ä¿·¶½¹ñ³ô¼°¤Ê¤É¤Î³ô¼°»ñ»º¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Áí¤¸¤Æ¹â°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñºÄ·ô¤òÉ®Æ¬¤ËºÄ·ô»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã°Ì¤Ê¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¶âÍ»¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤È¿·¶½¹ñ³ô¼°¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¶½¹ñºÄ·ô¤È¥Ï¥¤¥¤ー¥ë¥ÉºÄ·ô¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÄ´À°¤¹¤ëÅê»ñÇÛÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¾åµÅê»ñÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ï7·î29Æü¡¢2025Ç¯9·î¤Ï8·î29Æü¡¢2025Ç¯10·î¤Ï9·î30Æü¡¢2025Ç¯11·î¤Ï10·î29Æü¡¢2025Ç¯12·î¤Ï12·î1Æü¡¢2026Ç¯1·î¤Ï2025Ç¯12·î29Æü¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÑ¹¹»þÅÀ¤ÎÈæÎ¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÓ¥°¥é¥Õ¤Î³Æ¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì°Ê²¼¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É½¼¨¾å¤Î¿ôÃÍ¤ò¹ç»»¤·¤Æ¤â100%¤Ë¤Ê¤é¤º¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÀè¿Ê¹ñ³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì¤Þ¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️AIÍ½Â¬¤ª¤è¤Óº£²ó¤ÎÅê»ñÇÛÊ¬ÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê
º£·î¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤È¿·¶½¹ñ³ô¼°¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤ÆÌó65%¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê¤ò¿·¶½¹ñºÄ·ô¤È¥Ï¥¤¥¤ー¥ë¥ÉºÄ·ô¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ëÅê»ñÇÛÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°¤Ï¡¢¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥É¥ë°Â·¹¸þ¤ä¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÊÆ¹ñ³ô¼°¤ÎÄ¹´ü¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤«¤é¤ß¤¿¾å¾ºÍ¾ÃÏÅù¤¬¸«ÄÌ¤·¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¹â¤¤ÈæÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¶½¹ñ³ô¼°¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡Êµ®¶âÂ°¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë¤¬¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¸þ¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµ®¶âÂ°»Ô¾ì¤¬Ã»´üÅª¤Ë¿À·Ð¼Á¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤äÊÆ¶âÍø¤ÎÆ°¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤¬¸«ÄÌ¤·¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¤ー¥ë¥ÉºÄ·ô¤È¿·¶½¹ñºÄ·ô¤Ï¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ´À°¤¹¤ëÌò³ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤Íø²ó¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë»ñ»º¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°·î¤ËÂç¤¤¯ÁÈ¤ßÆþ¤ì¤òÁý¤ä¤·¤¿¿·¶½¹ñºÄ·ô¤Ï¡¢º£½©°Ê¹ß¤Î·øÄ´¤ÊÃÍÆ°¤¤«¤éÅê»ñÌ¯Ì£¤¬¤ä¤äÇö¤ì¤¿¤³¤ÈÅù¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¸«ÄÌ¤·¤¬¸åÂà¤·¡¢ÇÛÊ¬¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤ä¿·¶½¹ñ³ô¼°¤È¤¤¤Ã¤¿³ô¼°»ñ»º¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô¼°¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÁª¹¥¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°¤È¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëºÄ·ô»ñ»º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¤¥Ï¥¤¥¤ー¥ë¥ÉºÄ·ô¤È¿·¶½¹ñºÄ·ô¤òÆ±»þ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¤âÀÑ¶ËÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿Åê»ñÇÛÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎º£²óÊ¬¤ä²áµî¤ÎÅê»ñÇÛÊ¬¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖROBOPRO¡×¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥ì¥Ýー¥È¡¡https://ai.folio-sec.com/rebalance-report
¢£¡ÖROBOPRO¡×¤ÎÆÃÄ§
- 40°Ê¾å¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤òÍ½Â¬
AI¤¬40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¤ò»È¤¤¡¢Ìó1,000¼ï¤ÎÆÃÄ§ÎÌ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤ËÍÑ¤¤¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î·Êµ¤¤è¤êÀè¤Ë¾å²¼¤¹¤ë¡ÖÀè¹ÔÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¡×¤Î¤ß¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀºåÌ¤ÊÍ½Â¬¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë
AIµ»½Ñ¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê¶âÍ»¹©³ØÍýÏÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹çÍýÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤Ç±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï´¶¾ð¤ä»×¤¤¹þ¤ß¤Ëº¸±¦¤µ¤ìÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤é¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹çÍýÀ¤ËÅ°¤·¤¿È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¤ÎÍ½Â¬¤ò´ð¤Ë¡¢Ëè·îÅê»ñÇÛÊ¬¤òÊÑ¹¹
¤¢¤ë»þ¤Ï¹¶¤á¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë³ô¼°¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¼é¤ê¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¶â¤ÎÈæÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¾ìÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Åê»ñÇÛÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Áê¾ì¤ÎµÞÊÑ»þ¤Ë¤ÏÎ×»þ¤ÇÅê»ñÇÛÊ¬¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎¡ÖROBOPRO¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ai.folio-sec.com
¢£AIÅê»ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î³èÍÑ
FOLIO¤¬¡ÖROBOPRO¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿AIÅê»ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡ÖSBI¥é¥Ã¥× AIÅê»ñ¥³ー¥¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSBI¾Ú·ô¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤á¤®¤ó¥é¥Ã¥×¡¿ROBO PRO AI¥é¥Ã¥×¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°¦É²¶ä¹Ô¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö¤¢¤·¤®¤óÅê»ñ°ìÇ¤¥µー¥Ó¥¹ £Ó£Ô£Ï£Ò£Ù AI¥³ー¥¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÂÍø¶ä¹Ô¡Ë¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿SBI²¬»°¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤êÀßÄê¤µ¤ì¤¿¸øÊçÅê»ñ¿®Â÷¡ÖROBOPRO¥Õ¥¡¥ó¥É¡×Åù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Åê»ñ½õ¸À¼Ô¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î³èÍÑ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡Åù¤Ë·¸¤ëÉ½¼¨¡Û
¾¦¹æÅù¡§³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¡¡¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2983¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡ã¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
FOLIO¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¸ýºÂ¤Î¸ýºÂ³«ÀßÎÁ¡¦´ÉÍýÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
FOLIO¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊËè¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤äÉ¬Í×·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á¡¢°ÙÂØ¡¢¶âÍø¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ØÉ¸¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¿ôÎÁÅùµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Î¶âÍ»¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äÅê»ñ½õ¸À¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOLIO¤È¡¢¶âÍ»¶È³¦¸þ¤±¤ÎÅê»ñ¡¦±¿ÍÑ¡¦Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë·¸¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ëAlpacaTech³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¤â¤È¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëµ»½ÑÎÏ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢FOLIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·SBI¾Ú·ô¤ò»±²¼¤ËÍÊ¤¹¤ëSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®16-1 ¶¦Æ±¥Ó¥ë°ìÈÖÄ®4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÉÕÂÓ¶ÈÌ³
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¹ÃÈå ¿¿°ìÏº
ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î1Æü
URL¡§https://folio-hd.com
