¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¡Ö¹Ô¤¯Ç¯Íè¤ëÇ¯ËèÆü³Ú¶ÊÄÉ²Ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ö[¤â¤¦¤¹¤°2026]Ç¯Ëö¥í¥°¥¤¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷COO¡§Æâ³¤½£»Ë¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£Íµ°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢iOS/Android¸þ¤±¥ê¥º¥à&¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤¯Ç¯Íè¤ëÇ¯ËèÆü³Ú¶ÊÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö[¤â¤¦¤¹¤°2026]Ç¯Ëö¥í¥°¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¹Ô¤¯Ç¯Íè¤ëÇ¯ËèÆü³Ú¶ÊÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê8Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¶Ê¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«ー¥É¡×¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¥²ー¥à¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Û
¡Ö¤Ü¤«¤í¤³¤í¤·¤¢¤à¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§DIVELA¡Ë
¶À²»¥ê¥ó¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡Û
¡Ö¥ä¥ó¥ー¥Üー¥¤¡¦¥ä¥ó¥ー¥¬ー¥ë¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Èー¥Þ¡Ë
KAITO¤È¡ÖVivid BAD SQUAD¡×¤¬²Î¤¦¥»¥«¥¤ver.¤È¡¢GUMI¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Î2¤Ä¤Î²»¸»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Û
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤È¥Á¥ç¥³¥ì¤ð¥È¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ô¥Î¥¥ª¥Ôー¡Ë
½é²»¥ß¥¯¤È¡ÖMORE MORE JUMP¡ª¡×¤¬²Î¤¦¥»¥«¥¤ver.¤È¡¢½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Î2¤Ä¤Î²»¸»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û
¡Ö¾å¸¹¤Î·î¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¹õ¤¦¤µ¡Ë
KAITO¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
¡ÖÏÇÀ±¥ëー¥×¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í¡Ë
¶À²»¥ì¥ó¡¢Å·ÇÏ»Ê¡ÊCV.×¢À¥Âç²ð¡Ë¡¢¿ÀÂåÎà¡ÊCV.ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¤¬²Î¤¦¥»¥«¥¤ver.¤È¡¢½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Î2¤Ä¤Î²»¸»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
¡Ö¹õÅÉ¤êÀ¤³¦°¸¤Æ½ñ´Ê¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Õ¥í¥¯¥í¡Ë
½Å²»¥Æ¥È¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Û
¡Ö·¯¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡×¡Êºî»ì¡§Sakurai¡¢ºî¶Ê¡§Omoi¡Ë
MEIKO¤È¡ÖLeo/need¡×¤¬²Î¤¦¥»¥«¥¤ver.¤È¡¢½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Î2¤Ä¤Î²»¸»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Û
¡Öº¿¤Î¾¯½÷-Re Alive-¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤Î¤Ü¤ë¢¬¡Ë
½é²»¥ß¥¯¤È¡Ö25»þ¡¢¥Ê¥¤¥È¥³ー¥É¤Ç¡£¡×¤¬²Î¤¦¥»¥«¥¤ver.¤È¡¢½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver.¤Î2¤Ä¤Î²»¸»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£[¤â¤¦¤¹¤°2026]Ç¯Ëö¥í¥°¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë0:00～12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¥é¥¤¥Ö¥Üー¥Ê¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÂç¡Ë¡ß1¡¢¥³¥¤¥ó¡ß100,000
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥é¥¤¥Ö¥Üー¥Ê¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÂç¡Ë¡ß1¡¢Îý½¬ÍÑ¥¹¥³¥¢¡ÊÃæµé¡Ë¡ß50
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡§¥é¥¤¥Ö¥Üー¥Ê¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÂç¡Ë¡ß1¡¢ÁÛ¤¤¤Î¥«¥±¥é¡ß100
¢£¡Ö¥é¥¤¥¢ー¥À¥ó¥µー¡×¡ÖShadow Shadow¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥º¥à¥²ー¥à²»¸»¤òÄÉ²Ã¡ª
¡Ö¥é¥¤¥¢ー¥À¥ó¥µー¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Þ¥µ¥é¥À¡Ë¤Ë¡¢¿ÀÂåÎà¡ÊCV. ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¡¢ÁðÆåÇ«¡¹¡ÊCV. Machico¡Ë¤¬²Î¾§¤¹¤ë2¼ïÎà¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥Üー¥«¥ëver.¤ò¡¢¡ÖShadow Shadow¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Azari¡Ë¤Ë¡¢¾¬ºêÁÕ¡ÊCV. ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡Ë¡¢¶À²»¥ì¥ó¤¬²Î¾§¤¹¤ë2¼ïÎà¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥Üー¥«¥ëver.¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¶ー¥Üー¥«¥ëver.¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥Üー¥«¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¡Ö¥Üー¥«¥ë¥«ー¥É¡×¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Í¡§¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö½é²»¥ß¥¯ Project DIVA¡×¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷COO¡§Æâ³¤½£»Ë¡Ë¤È¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£Íµ°ìÏº¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¡¢iOS/Android¸þ¤±¥ê¥º¥à&¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Í¡§¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¡£ÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌö¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¾Î¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
App Store URL¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)
Google Play URL¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2020Ç¯9·î30Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¥áー¥«ー¡§¥»¥¬/ Colorful Palette
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://pjsekai.sega.jp
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/pj_sekai
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.
