·æºîTPS¡ØGears of War: Reloaded¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î1/3¥¹¥±ー¥ë¥¹¥¿¥Á¥åー¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRIME 1 STATUE¡Ê¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥Á¥åー¡Ë¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¨¥êー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¢¡ØGears of War: Reloaded¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¡Ö¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î1/3¥¹¥±ー¥ë¥¹¥¿¥Á¥åー¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î30Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2027Ç¯4·î～7·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ¥Úー¥¸¢¡
https://statue.prime1studio.co.jp/gears-marcus-fenix-remgears-01uts.html
¡Ö¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Í¤§¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤À¤¬¤Ê¡×
·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤ëÀï¾ì¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥®¥¢¤¬1/3¥¹¥±ー¥ë¤ÇÅÐ¾ì
¥·¥êー¥º20¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØGears of War: Reloaded¡Ù¡£¤³¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤µ¤ì¤¿·æºîTPS¤«¤é¡¢¡Ö¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¨¥êー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¡¢1/3¥¹¥±ー¥ë¤Ç¹âÀººÙ¤ËÂª¤¨¤¿¥¹¥¿¥Á¥åー¤Ç¤¹¡£
°¦½Æ¤ò¹½¤¨¤ëÊÒÉ¨Î©¤Á¤Ï¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£¼×ÊÃÊª¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤éÅ¨¤ò·â¤Ä¡¢¥«¥Ðー¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤ÎÆ·¤ä±¦ËË¤Î½ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥Õ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ï¿¿¤ËÇ÷¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£
COG¥¢ー¥Þー¤âºà¼Á¤´¤È¤Ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤òÂ¤·Á¤·¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¦¥§¥¶¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÎÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥ó¥µー¤Ï¡¢¥Á¥§ー¥ó¥½ー¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯·ì¤Î¥Èー¥ó¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀ½¥Ùー¥¹¤Ï²á¹ó¤ÊÀï¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ÅÝ¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤ÏÀÚÃÇÌÌ¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥Ê¥Ã¥·¥ãー¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤âºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿COG¥¢ー¥Þー¡¢¥é¥ó¥µー¡¢ÆÃÀ½¥Ùー¥¹¤ÏLED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµµ¡¼Á¤ÊÀÄ¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡£¸÷¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤â¥²ー¥à¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶þ¶¯¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¤è¤êÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¡¢Î©¤Á¥Ýー¥ºÍÑ¤Î²¼È¾¿È¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ËÜ¤ÎµÓ¤ÇÂçÃÏ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤¿¡¢Á´¹â1m¤ËÇ÷¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤ÆCOG¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Ñー¥Ä¡£Çí¤²Íî¤Á¤¿ÅÉÁõ¤ÈÎô²½¤·¤¿¶âÂ°¤Î¼Á´¶¤¬¡¢Ì¾¤âÌµ¤Ê¼»Î¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
1/3¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÅÁÀâ¤Î¥®¥¢¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖGears of War¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤Ç¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ¥Úー¥¸¢¡
https://statue.prime1studio.co.jp/gears-marcus-fenix-remgears-01uts.html
[¤´Ãí°Õ]
¡¦²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¿§¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦È¯Á÷¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸»º¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢È¯Á÷Æü¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢Í½Ìó¹ØÆþÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¥ê¥¢¥ë¥¨¥êー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó
Gears of War: Reloaded ¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ
¢¨ËÜ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ²Á³Ê ¡§\313,390¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü ¡§2027Ç¯4·î～2027Ç¯7·îº¢
ÈÎÇä¿ôÎÌ ¡§450
¥·¥êー¥º ¡§Gears of War: Reloaded
¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§¥ê¥¢¥ë¥¨¥êー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó
¥µ¥¤¥º¡§1/3Scale
Á´¹â:83cm Á´Éý:56cm ±ü¹Ô:60cm
Á´¹â:97cm Á´Éý:56cm ±ü¹Ô:60cm¡ÊÎ©¤Á¥Ýー¥º¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó22.8Kg
ÁÇºà ¡§¥Ý¥ê¥¹¥Èー¥ó¡Ê°ìÉô¤ËÊÌÁÇºà»ÈÍÑ¡Ë
À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§
¡¦²¼È¾¿È¡ß2¡Ê¤·¤ã¤¬¤ß¡¢Î©¤Á¡Ë
¡¦ÆÃÀ½¥Ùー¥¹
¡¦LEDÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¡ÊCOG¥¢ー¥Þー¡¢¥é¥ó¥µー¡¢ÆÃÀ½¥Ùー¥¹¡Ë
¡¦¥Üー¥Ê¥¹ÆÃÅµ¡§COG¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
¢¨LEDµëÅÅÊý¼°Ì¤Äê¡Ê»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÅÃÓ¤Þ¤¿¤ÏUSB¥±ー¥Ö¥ë¤òÊÌÅÓ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ ¡§
(C) 2025 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, The Coalition, Gears of War, the Crimson Omen logo, and where are trademarks of the Microsoft group of companies
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥¿¥Á¥åー¡ÖPRIME£±STATUE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð6ÃúÌÜ36-2
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ËÜ Íý·Ã
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.prime1studio.co.jp/