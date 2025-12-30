【期間限定 赤字覚悟セール】DOOGEE 人気Android 16初搭載タブレット「DOOGEE U11」、限定価格で13727円！専用ケース特典あり！

深圳市道格创想电子商务有限公司

最新OS Android 16 を搭載した注目の新製品、**DOOGEE U11（11インチAndroidタブレット）**がAmazon.co.jpにて販売中です。 通常価格 24,900円 のところ、複数の期間限定割引（タイムセール）を適用することで、今だけ13,727円という驚きの特別価格で購入可能となっています。

DOOGEE U11イメージ図

通常価格 24,900円 のところ、複数の期間限定割引（タイムセール）を適用することで、今だけ13,727円という驚きの特別価格で購入可能となっています。更に、特典サービスとして、専用ケース無料付き！

DOOGEE U11 Amazon商品ページはこちら ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5ZJW1Q6?th=1

原価：24900円

クーポンコード：92S8K73P

期間限定：13727円

キャンペーン終了：1月末まで

先着100名様限定：一注文に一点ケース獲得キャンペーン ＝>専用レザーケースを無料プレゼント

DOOGEE U11は、2025年リリースの最新OS Android 16 に加え、次世代AI Gemini AI を搭載。 ダイナミック通知、デスクトップウィンドウモードなどの新機能により、マルチタスク性能・操作性・セキュリティが大幅に向上し、仕事からエンタメまで幅広いシーンで活躍する高性能タブレットです。

■ 大容量メモリ・ストレージで快適動作4GB RAM＋12GB仮想RAMによる合計16GBメモリ、さらに128GBストレージ＋最大2TB拡張対応で、アプリ起動や動画保存もスムーズ。 8580mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間使用や外出先でも安心です。

■ 90Hz対応11インチ大画面＆Widevine L1認証1280×800解像度の11インチIPSディスプレイは、90Hz高リフレッシュレートに対応。 Widevine L1認証取得により、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+、huluなどを高画質で楽しめます。 無線投影機能にも対応し、家庭用テレビへのミラーリングも簡単です。

■ 高性能CPU＆安定した通信環境Unisoc T606 8コアCPUを採用し、日常作業や動画視聴、一般的なゲームも快適に動作。 2.4G/5G Wi-Fi（デュアルバンド）と Bluetooth 5.0 に対応し、安定した高速通信を実現します。

■ 薄型メタルボディ＆AIカメラ厚さわずか 7.9mm、重量約 537g のスリムなメタルボディに、 13MPリアカメラ／5MPフロントカメラ、顔認証機能を搭載。デザイン性と実用性を兼ね備えた一台です。

Android 16初搭載、AI対応、高性能かつ高コスパで注目を集める人気モデル「DOOGEE U11」。 数量限定・期間限定セールのため、この機会をお見逃しなく。 Amazon商品ページはこちら https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5ZJW1Q6?th=1