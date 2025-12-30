EU¥°¥ëー¥×¡¢¥¨¥³¥¥åー¥È¤ÎÁêÃÌ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¿·½Õ¤¤¤¤Åòº×¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Åç¡¢²¬»³¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¸©¤Î4¸©¤Ç³«ºÅ
Ãæ»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¥¨¥³¥¥åー¥È¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ö¥¨¥³¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëEU¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡¢ÂåÉ½¡§²Ï¹ç Íº¼£¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥³¥¥åー¥È¤Ê¤É¤ÎµëÅò´ï¤ÎÁêÃÌ¡¦¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö¿·½Õ¤¤¤¤Åòº×¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµëÅò´ï»ö¶È¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÍ¥ÂÔ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
2026Ç¯1·î1Æü¤«¤éÆ±Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ØµëÅò´ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÌÜÅª
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Åß¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆÍÈ¯Åª¤ÊµëÅò´ï¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤«¤é¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÂèÆó¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµëÅò´ï»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥¨¥³¥¥åー¥È¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ö¥¨¥³¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿µëÅò´ï²°¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢
¹Åç¸©¡§ÈøÆ»»Ô¡¢ÉÜÃæ»Ô¡¢Ê¡»³»Ô
²¬»³¸©¡§²¬»³»Ô¡¢ÁÒÉß»Ô¡¢°æ¸¶»Ô¡¢³Þ²¬»Ô¡¢Àõ¸ý»Ô¡¢Î¤¾±Ä®¡¢ÀÖÈØ»Ô¡¢È÷Á°»Ô¡¢À¥¸ÍÆâ»Ô¡¢Áí¼Ò»Ô¡¢¶ÌÌî»Ô
°¦É²¸©¡§¾¾»³»Ô¡¢°ËÍ½»Ô¡¢¾¾Á°Ä®¡¢ÅÖÉôÄ®¡¢Åì²¹»Ô¡¢µ×Ëü¹â¸¶Ä®¡¢Âç½§»Ô¡¢Æâ»ÒÄ®¡¢À¾Í½»Ô¡¢È¬È¨ÉÍ»Ô¡¢°ËÊýÄ®¡¢±§ÏÂÅç»Ô¡¢¾¾ÌîÄ®¡¢µ´ËÌÄ®¡¢°¦ÆîÄ®¡¢À¾¾ò»Ô¡¢¿·µïÉÍ»Ô¡¢»Í¹ñÃæ±û»Ô¡¢º£¼£»Ô¡¢¾åÅçÄ®
¹áÀî¸©¡§¹â¾¾»Ô¡¢´Ýµµ»Ô¡¢»°Ë»Ô¡¢´Ñ²»»û»Ô¡¢ºä½Ð»Ô¡¢°½²Î·´¡¢¶×Ê¿Ä®¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¡¢Â¿ÅÙÄÅÄ®¡¢±§Â¿ÄÅÄ®
¥¨¥³¥¥åー¥È¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ö¥¨¥³¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¢¨µëÅò´ï¤Î¼èÉÕ¤Ë¤ÏÊÌÅÓ°Â¿´¹©»ö¥×¥é¥ó¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/169587/table/8_2_3f1f121264652e5f9dc50b07eca1f8f8.jpg?v=202512300421 ]
¢£¥¨¥³¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
EU¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò»öÌ³½ê¡¡Ã´Åö¡§²Ï¹ç
ÅÅÏÃ¡§0120-884-990¡ÊÊ¿Æü8¡§00-17¡§00¡Ë
e-mail¡§contact@eu-group.jp