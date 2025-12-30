ND¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¿·Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ø¡ª¡Ö¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ 2026¡×½Ð¾ì ¤ª¤è¤Ó ½ÐÁö¶è´ÖÁª¼ê¤òÈ¯É½
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥Çー¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©ÆîÍÛ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾»³ ÍÇºÈ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëND¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¤¬2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè70²ó Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ 2026¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢2024Ç¯Âç²ñ¤è¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇÄ¹¶è´Ö¤¬Âè2¶è¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶è´Ö¤¬Âè4¶è¡ÊºÇÃ»¶è´Ö¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ND¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¥³ー¥¹¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤Ù¤¯Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¶è´Ö½ÐÁöÁª¼ê¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð¾ìÂç²ñ¾ðÊó¡Û
¡Ú¥³ー¥¹¾ðÊó¡Û
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Ä£¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤¹¤ëÁ´Ä¹100km¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ND¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¡¡¶è´Ö½ÐÁöÁª¼ê
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÅöÆü¶è´ÖÁª¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ND¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¡¡ÅÏîµÀ¶¹É´ÆÆÄ¤ÎÁÔ¹Ô¼°¤Ç¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¡§
¡ÖÅìÆüËÜÍ½Áª¤Ç¸«¤»¤¿¸åÈ¾4¶è´Ö¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤¬Á´ÂÎ4ÈÖÌÜ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¥Áー¥à¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ë¥åー¥¤¥äー±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÍÛ»Ô¤ä»³·Á¸©¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë20°Ì°ÊÆâ¤ÎÃ£À®¤È¡¢¿·½Õ¤ÎÆüËÜ¤Ë³èÎÏ¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¸µµ¤°î¤ì¤ëÁö¤ê¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú£Î£Ä¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
£Î£Ä¥½¥Õ¥È¥¢¥¹¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡ØÅìËÌ¤ÎÃÏ¡¦»³·Á¤«¤é¡ÖÁö¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë´õË¾¤È³èÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡Ù¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë·ò¤ä¤«¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò±þ±ç¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´õË¾¤È³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡§¡¡https://www.ndsoft.jp/ndac/index.html
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥Çー¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»³·Á¸©ÆîÍÛ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢Ê¡»ã¡¦°åÎÅ´ØÏ¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡ ¡§¡¡¥¨¥Ì¡¦¥Çー¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¡¡¢©992-0479¡¡»³·Á¸©ÆîÍÛ»ÔÏÂÅÄ3369
ÂåÉ½¡¡¡¡ ¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾¾»³ ÍÇºÈ
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§¡¡2018Ç¯12·î20Æü(ÁÏÎ©1979Ç¯9·î)
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§¡¡1²¯±ß(2023Ç¯3·î31Æü»þÅÀ)
³ô¼ç¡¡¡¡ ¡§¡¡SOMPO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(100¡ó)
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¡¡Ê¡»ã¡¦°åÎÅ´ØÏ¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢±¿ÍÑ»Ù±ç¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¼«¼Ò³«È¯Ê¡»ã¶ÈÌ³»Ù±ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×¥·¥êー¥º¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡£
URL¡¡¡¡ ¡§¡¡https://www.ndsoft.jp/
