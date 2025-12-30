¡Ú¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ±³Ø¡Û¥»¥ÖÅç¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¡ÖPILA¡×¤Ç2026Ç¯ÆÃÊÌ¥×¥í¥â¤ò¼Â»Ü
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤È²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×±Ñ²ñÏÃ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò: Ã«Àî¹ñÍÎ¡Ë¤Ï¡¢³¤³°Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Î¿Íµ¤¹»¡ÖPILA¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯ÆÃÊÌ¥×¥í¥â¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_12_30
2026Ç¯ÆÃÊÌ¥×¥í¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
2025Ç¯11·î～2026Ç¯11·î¤Î´ü´Ö¤Ë¤´Î±³Ø¤µ¤ì¤ëÊý
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¢£ÆâÉôÎÀ¡Ê1¿ÍÉô²°¡¿2¿ÍÉô²°¡¿4¿ÍÉô²°¡Ë¤Ç¤´Î±³Ø¤Î¾ì¹ç
¡¦4～7½µ´Ö¡§5¡ó³ä°ú
¡¦8～11½µ´Ö¡§10¡ó³ä°ú
¡¦12½µ´Ö°Ê¾å¡§15¡ó³ä°ú
Îã¡ËÆâÉôÎÀ1¿ÍÉô²°¡¦ESL Regular¥³ー¥¹¤Ç12½µ´Ö¤´Î±³Ø¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç
ÄÌ¾ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡§16,000±ß¡ÊÆþ³Ø¶â¡Ë+ 558,000±ß¡Ê³ØÀ¸ÎÀ½ÉÇñÂå¡Ë+ 419,000±ß¡Ê¥³ー¥¹ÎÁ¶â¡Ë= 993,000±ß
¥×¥í¥âÅ¬ÍÑ¸å¡§16,000±ß¡ÊÆþ³Ø¶â¡Ë+ 474,000±ß¡Ê³ØÀ¸ÎÀ½ÉÇñÂå¡Ë+ 419,000±ß¡Ê¥³ー¥¹ÎÁ¶â¡Ë= 909,000±ß
¢ª84,000±ß¤ªÆÀ¡ª
¢£¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡Ê1¿ÍÉô²°¡¿2¿ÍÉô²°¡Ë¤Ç¤´Î±³Ø¤Î¾ì¹ç
¡¦4½µ´Ö°Ê¾å¡§10%³ä°ú
Îã¡Ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à1¿ÍÉô²°¡¦ESL Regular¥³ー¥¹¤Ç12½µ´Ö¤´Î±³Ø¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç
ÄÌ¾ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡§16,000±ß¡ÊÆþ³Ø¶â¡Ë+ 698,000±ß¡Ê³ØÀ¸ÎÀ½ÉÇñÂå¡Ë+ 419,000±ß¡Ê¥³ー¥¹ÎÁ¶â¡Ë= 1,133,000±ß
¥×¥í¥âÅ¬ÍÑ¸å¡§16,000±ß¡ÊÆþ³Ø¶â¡Ë+ 628,000±ß¡Ê³ØÀ¸ÎÀ½ÉÇñÂå¡Ë+ 419,000±ß¡Ê¥³ー¥¹ÎÁ¶â¡Ë= 1,063,000±ß
¢ª70,000±ß¤ªÆÀ¡ª
PILA¤ÎÆÃÄ§
1. ¿·¤·¤¤±Ñ¸ìÂÎ¸³¤ò¡¢¥»¥ÖÅç¤ÎÃæ¿´¤Ç
PILA¤Î¿·ÃÛ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥»¥ÖÅç¤ÎIT¥Ñー¥¯ÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥âー¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â±Ñ¸ì¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ò¼«Á³¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
2. ³Ø¤Ö³Ú¤·¤µ¡¢Í·¤Ö³Ú¤·¤µ
PILA¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¸¥ó¥Ù¥¤¥¶¥á¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¥»¥ÖÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ·³Ø¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
3. ¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Å°Äì¥µ¥Ýー¥È
PILA¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÇº¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¿Æ¿È¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£TOEIC¤äIELTS¤ÎÀìÌç¥×¥í¥°¥é¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸úÎ¨¤è¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PILA¤Î¾Ò²ð
³Ø¹»¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/51
³Ø¹»¾Ò²ðÆ°²è :
https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=51&from_lp=1
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤ËÃúÇ«¤ÇÌÀ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PILA¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÅª³Î¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥²èÁü¡¦Æ°²è
£²¡¥³Ø¹»¾Ò²ð
£³¡¥¥³ー¥¹¡¦ÎÁ¶â¾Ò²ð
£´¡¥ÂÚºßÀè¾ðÊó
º£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÎ±³Ø¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×Î±³Ø¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Î±³ØÁ°¤«¤éÅÏ¹Ò¸å¡¢¤µ¤é¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ±³Ø¤ËÎ×¤ß¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¶È¤äÀ¸³è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ì³ØÎÏ¶¯²½¤ò´Þ¤á¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡¢ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-2 ÂçÈ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ã«Àî ¹ñÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È / Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È
https://nativecamp.co.jp/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥× ¹ÊóÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://nativecamp.net/cs/media