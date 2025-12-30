»³ÆâÎ¦Áª¼ê ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹»³ÆâÎ¦Áª¼ê¤¬¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»³Æâ Î¦¡¡Riku YAMAUCHI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2000Ç¯8·î2Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ËÌ³¤Æ»
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
170cm/66kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
SSS»¥ËÚ¢ª°°Àî¼Â¶È¹â¹»¢ª»¥ËÚÂç³Ø¢ª¥ô¥¡¥ó¥éー¥ìÈ¬¸Í¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J3¡§97»î¹ç/1ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§4»î¹ç/1ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§97»î¹ç/1ÆÀÅÀ
¡Ú»³ÆâÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡£Åö½é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤½¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡££±Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×