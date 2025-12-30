¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇ¹â¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡ÊÃø¡§°ÂÀî¹¯²ð¡ËÆÉ½ñ²ñ³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³Ãæ Íµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¤ª¤è¤ÓÌ±»ö£¸Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÀî¹¯²ðÃø¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇ¹â¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¡¦¶µ°é¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÊÙ¶¯¤Î¾ï¼±¡É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ëµ²±¡¦Íý²ò¡¦³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ê¬»¶³Ø½¬¤äÁÛµ¯Îý½¬¤È¤¤¤Ã¤¿²Ê³ØÅª¤Ë¸ú²Ì¤Î¹â¤¤³Ø½¬Ë¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÆÆÉ¡×¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¡Ö½ñ¤¼Ì¤·¡×¤Ï¡¢³Ø½¬¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Ø½¬¼Ô¡¦Æ¯¤¯Âç¿Í¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§°ÂÀî ¹¯²ð¡Ê¤ä¤¹¤«¤ï¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡Ë
°å»Õ¡¦°å³Ø¸¦µæ¼Ô¡£2007Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ç½é´ü¸¦½¤¤ò½¤Î»¤·¡¢ÅÏÊÆ¡£¥ß¥Í¥½¥¿Âç³Ø°å³ØÉô¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ù¥¤¥éー°å²ÊÂç³Ø¤Ç¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÆ¹ñÆâ²ÊÀìÌç°å¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ´¶À÷¾ÉÀìÌç°å¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£Æî¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø°å³ØÉô½õ¶µ¤òÌ³¤á¤¿¡£
°å³Ø¤ÈÇ¾²Ê³Ø¡¦¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨¤è¤¯³Ø¤Ù¤ë¤Î¤«¡×¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇ¹â¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Åµ¤äÅØÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤³Ø½¬Ë¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£±¡¥³«ºÅ¼ñ»Ý
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ï³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¦ÀìÌç²È¡¦Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈó¸úÎ¨¤ÊÊýË¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¼Â¾ÚÅª¡¦²Ê³ØÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»ÅÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤Î³Ø½¬¡¦ÆÉ½ñ¡¦¾ðÊóÀ°Íý¡¦°Õ»×·èÄê¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡§
- ²Ê³ØÅª¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤ÊÙ¶¯Ë¡¤È¤Ï²¿¤«
- ½¾Íè¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Î²ÝÂê¤È¤½¤Î²þÁ±ºö
- ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ê¥³ー¥ë¡ÊÇ½Æ°ÅªÁÛµ¯¡Ë¤Î¼ÂÁ©¤È¸ú²Ì
- Ê¬»¶³Ø½¬¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥êー¥Ó¥ó¥°¡Ê¸ò¸ß³Ø½¬¡Ë¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- ÃÎ¼±¤òÄ¹´üµ²±¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ëÀïÎ¬
- Æü¾ï¤Î³Ø½¬¡¦»Å»ö¡¦Åê»ñ¡¦ÆÉ½ñ¤Ë¤É¤¦±þÍÑ¤¹¤ë¤«
£²¡¥³«ºÅ³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§ ¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇ¹â¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ë³Ø½¬¤È°Õ»×·èÄê
¼çºÅ¡§ ¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦ºÅ¡§ ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¡¢Ì±»ö£¸Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯1·îÃæ½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§ Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
£³¡¥¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³Ãæ Íµ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ÁíÂåÂ´¶È¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¶âÍ»¹©³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊLSE¡ËÎ±³Ø¡£
¸½ºß¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾å¾ì´ë¶È1000¼Ò°Ê¾å¡¢Èó¾å¾ì´ë¶È200¼Ò°Ê¾å¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËHOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î³ô¼çÄó°Æ³èÆ°¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È³ô¼ç¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÅý¼£²þ³×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë15µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
- Ìò°÷Êó½·¤Î¸ÄÊÌ³«¼¨¡Ê¼èÄùÌò¤´¤È¤ÎÊó½·¾ðÊó¸ø³«¡Ë
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²ñµÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¡Ê¼¹¹ÔÌò¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¤·Ð±Ä´ÆÆÄ¡Ë
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎºÆÇ¤²ó¿ô¤ò¡Ö10²ó°ÊÆâ¡×¤ËÀ©¸Â¡ÊÆÈÎ©À°Ý»ý¤òÌÜÅª¡Ë
- ³ô¼çÄó°Æ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ°ÆÀâÌÀÊ¸»ú¿ô¤Î¾å¸Â¤ò400»ú¤«¤é4,000»ú¤Ø³ÈÂç¡Ê³ô¼çÄó°Æ¸¢¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¡Ë
- Æ¿Ì¾ÅêÉ¼À©ÅÙ¡ÊÈëÌ©ÅêÉ¼¡Ë¤ÎÆ³Æþ
- ¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô¤Î¸ø±×Ë¡¿Í·óÌ³¤Î³«¼¨µÁÌ³²½
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤òÁÀ¤¦Äó°Æ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á£µµÄ°Æ¤¬¡¢ÊÆµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊGlass Lewis¡Ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¡¢¤µ¤é¤ËISS¡ÊInstitutional Shareholder Services¡Ë¤Î3¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é»¿À®¿ä¾©¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£ISS¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ä¾©¤Ï¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Æ±Ç¯¡¢
- ¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ø¥Ã¥¸¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È
- ¼èÄùÌò¤¬¼«¼Ò³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï30ÆüÁ°¤Ë»öÁ°Í½¹ð¤ª¤è¤Ó³«¼¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
¤È¤¤¤Ã¤¿Æ©ÌÀÀ¶¯²½ºö¤âÄó°Æ¡£¤³¤ì¤é¤ÎµÄ°Æ¤âISS¤Î»¿À®¿ä¾©¤òÆÀ¤Æ¡¢³ô¼çÁí²ñÁ°¤Î»öÁ°½¸·×¤Ç20¡óÂæÈ¾¤Ð¤Î»¿À®É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢Æ±¾å(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Êó½·¸ÄÊÌ³«¼¨¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤äÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤â»¿À®¿ä¾©¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL21086_R20C10A6000000/)¡Ë¡¢Bloomberg¡Ê2010Ç¯6·î17ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2010-06-17/L454710D9L3501)¡Ë¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://toyokeizai.net/articles/-/4758?display=b)¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï48¡óÄ¶¤Î»¿À®Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅªÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·Ð±ÄÆ©ÌÀÀ¡×¡Ö¼Ò³°¼èÄùÌòµ¡Ç½¡×¡ÖµÄ·è¸¢¹Ô»ÈÀ©ÅÙ¡×¤Î¼Â¼ÁÅª²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥à¥¹¥¯»ö·ï¡ÊÅìµþ¹âºÛ Ê¿À®26Ç¯¡Ê¥Í¡ËÂè3215¹æ¡¢Ê¿À®27Ç¯3·î19ÆüÈ½·è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ª¤è¤ÓÅìµþ¹âºÛÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°Á´Éô¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿³ô¼çÁí²ñ¤Î·èµÄ¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¾¯¿ô³ô¼çÊÝ¸î¤Î»ÊË¡Åª¼Â¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ClairË¡Î§»öÌ³½ê¥Ö¥í¥° 2015Ç¯4·î15ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://clairlaw.jp/blog/2015/04/post-4-1.html?utm_source=chatgpt.com)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¢¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦½»¤Þ¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ µì·Ð±Ä¿Ø¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Â»³²Çå½þÀÁµá»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏºÛÌ±»öÂè8Éô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡Âè849¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯³ô¼çÊä½õ»²²Ã¿Í¤È¤·¤Æ»²²è¡£2025Ç¯3·î27ÆüÉÕ¤Ç¾¡ÁÊÈ½·è¡ÊºÛÈ½Ä¹¡§ºûËÜÅ¯Ïº¡¢¹çµÄºÛÈ½´±¡§°ËÆ£·½»Ò¡¦ÆâÎÓ¾°µ×¡Ë¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë²Í¶õÇä¾å·×¾å¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ²ñ·×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢³ô¼ç¤Ë¤è¤ë»ÊË¡Åª¸¢Íø¹Ô»È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤µ¤¯¤é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥åー¥¹¡Ê2025Ç¯3·î28ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://tinyurl.com/5t2ju8hb)¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÀ®²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â¸úÀ¤ò¸½¾ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÅê»ñ²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅý¼£²þ³×¤È»ñËÜ»Ô¾ì¤Î·òÁ´²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï½©ÅÄ¸¤¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤ë¡Ö²¹Àô¤á¤°¤ê¡×¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤òÄÌ¤¸¤¿¿´¿È¤ÎºÆÀ¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤Î°ÕµÁ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¡¥Åö¼ÒÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬¤È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈ¿Éü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÙ¶¯Ë¡¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¹ÍÎÏ¡¦°Õ»×·èÄêÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÉ½ñ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¤é¤Î³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¡¢²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
