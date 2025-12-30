¡Ú-20¡î~150¡îÂÐ±þ¡Û¶Ã¤¯¤Û¤É¥¿¥Õ¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡ªÈþ¤·¤µ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡ÖKIDE double wall glass¡×ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ªMakuake¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒLeaguE¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢Æó½Å¥°¥é¥¹¡ÖKIDE double wall glass¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2025Ç¯12·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«1Æü¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/kide_double_wall_glass/
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î31Æü¡×¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤µ¤â¾æÉ×¤µ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¡£KIDE double wall glass¤Ï¡¢É¹¤âÇ®Åò¤â¥ì¥ó¥¸¡¦¿©Àö´ï¤âOK¤Î¥¿¥ÕÀß·×¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³ー¥¹¥¿ー¤¤¤é¤º¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë±Ç¤¨¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñºÇÂç¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ÈWadiz¤ÇÎß·×1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¤¿¡¢¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ÂÄê¿§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KIDE double wall glass¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
☑ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤«¤é150¡î¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¿©Àö´ï¤Ë¤âÂÐ±þ
☑ ¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ë°û¤ß¸ý¤¬Çö¤¤
☑ Å´µå¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â³ä¤ì¤Ê¤¤ÂÑµ×À
☑ ¡Ö¥Ü¥í¥·¥ê¥±ー¥È¥¬¥é¥¹¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Æó½Å¹½Â¤¤Ç°û¤ßº¢²¹ÅÙ¥ー¥×
☑ ÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¸÷¤òÈ¿¼Í¤··ë¾½¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¯Â£¤êÊª¤ËºÇÅ¬
¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤«¤é150¡î¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¿©Àö´ï¤Ë¤âÂÐ±þ
Æó½Å¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿©Àö´ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¼ê´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ë°û¤ß¸ý¤¬Çö¤¤
µ¡Ç½À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¼ê¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¿°¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°û¤ß¸ý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´µå¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â³ä¤ì¤Ê¤¤ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡Èµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¡É»È¤¨¤ë¡£¥¿¥ÕÀß·×¤Ç¡¢Ä¹´ü»ÈÍÑ¤Ç¤âÇã¤¤ÂØ¤¨ÉÑÅÙ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡È°ìÀ¸¥â¥Î¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥í¥·¥ê¥±ー¥È¥¬¥é¥¹¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Æó½Å¹½Â¤¤Ç°û¤ßº¢²¹ÅÙ¥ー¥×
Îä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇÎä¤¿¤¯¡£Ç®¤¤¥³ー¥Òー¤ä¤ªÃã¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤²¹¤«¤µ¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¡£
ÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¸÷¤òÈ¿¼Í¤··ë¾½¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¯Â£¤êÊª¤ËºÇÅ¬
7³Ñ·Á³°ÊÉ¤¬¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢½÷À¤Ç¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤°ÂÄê¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥×Àß·×¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÆó½Å¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¡ÖÄ¾·Â¤¬ÂÀ¤¯¤Æ»ý¤Á¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÀö¤¦¤È¤¤Ë³ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥¿ー¥ó
ºÇÂç³ä°úÎ¨45%¤Ê¤É¡¢Makuake¸ÂÄê¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡Û¡§Èþ¤·¤µ¤È¾æÉ×¤µ¤ÎÎ¾Î©¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¤¶Ã¤¯¤Û¤É¥¿¥Õ¤Ê¥°¥é¥¹¡Ã¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー
¡Ú´ü´Ö¡Û¡§2025Ç¯12·î～2026Ç¯1·î31Æü
¡ÚÈÎÇä¥Úー¥¸¡Û¡§https://www.makuake.com/project/kide_double_wall_glass/