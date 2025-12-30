¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFCÂçºå¡ÛÊ¡°æÏÂ¼ùÁª¼ê SCÁêÌÏ¸¶¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢J3 SCÁêÌÏ¸¶¤è¤êÊ¡°æÏÂ¼ùÁª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨À®ÀÓ¡§
J3 20»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 1»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 4»î¹ç0ÆÀÅÀ
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§
J3 53»î¹ç5ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 2»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 6»î¹ç1ÆÀÅÀ
¥³¥á¥ó¥È¡§
FCÂçºå¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓFCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Ê¡°æÏÂ¼ù¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FCÂçºå¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëJ2¾º³Ê¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö±à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡°æÏÂ¼ùÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§
Ê¡°æ ÏÂ¼ù¡ÊFUKUI Kazuki¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§
MF
À¸Ç¯·îÆü¡§
2001/06/13¡Ê24ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§
Ê¼¸Ë¸©
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§
165cm/61kg
·ÐÎò¡§
2014-2016¡¡¥µ¥ë¥ÑFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹
2017-2019¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æー¥¹
2020-2023¡¡µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø
2023-¡¡¡¡¡¡ SCÁêÌÏ¸¶¡Ê2023¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡Ë
J3 20»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 1»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 4»î¹ç0ÆÀÅÀ
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§
J3 53»î¹ç5ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 2»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 6»î¹ç1ÆÀÅÀ
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£