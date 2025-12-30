E-COMEGROUP¤è¤ê¡¢MLB¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×(°Ê²¼¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¡§½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° Ê¡²¬ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:·Þ Í´¼¡)¤Ï¡¢¡ÖMLB¡×¤Î¥Áー¥à¥í¥´¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¡¢¿·¿§¥ì¥ª¥Ñー¥É¤ò´Þ¤á¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç1·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ãー¥º¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢À¤µª¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀMLB¤Î¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚSales information¡Û
¢£Retail Stores
¡¦National retail stores
¡ÚItem information¡Û
Price¡§\7,590¡Êtax included¡Ë
¡Ú¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¡Û
¡¡¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¤ÏⅮisney/UNIVERSAL/MLB¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÌó80Äø¡¢Ä¾ÀÜ¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤Î´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¡¦²·¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁÇÁá¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î¸µ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤è¤í¤³¤Ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¸Ø¤ê¤È¹¬Ê¡´¶¤ò¶»¤Ë¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢´¶Æ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×HP¡§http://ecome.co.jp/
¥¤ー¥«¥à¥°¥ëー¥×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/