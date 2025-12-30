¡ÖAsset Management Awards for Excellence 2026¡× ¡ÈHighly Commended Fund Provider -Japan Equity¡É¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ
¡¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È One ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ù¸¶ µ¬Ç·¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¡×¡Ë¤¬ÀßÄê¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¡¢Asian Private Banker¼çºÅ¡ÖAsset Management Awards for Excellence 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖHighly Commended Fund Provider - Japan Equity¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¼õ¾Þ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦Ê¬Îà°ìÍ÷¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/138924/table/58_1_e4902ec625fb524d81782b68b92b8d88.jpg?v=202512300352 ]
¡¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ïº£¸å¤â¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³×¿·Åª¤ÊÅê»ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¥Áー¥à¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚAsian Private Banker Asset Management Awards for Excellence ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Asian Private Banker¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢ÃÏ°è¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°/¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¦¥§¥ë¥¹¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¹¡¢¥Çー¥¿¡¢Ç§¾Ú¡¢¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼çÍ×¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ±¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤òÉ½¾´¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÈÎ©¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¾¦ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤ò´ð½à¤Ë¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://asianprivatebanker.com/awards/asset-management-awards-for-excellence-2026/
¡Ú¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¸ÜÌä»ö¶È¡×¤È¡ÖÅê»ñ¿®Â÷»ö¶È¡×¤ÎÁÐÊý¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â(¢¨)¤Ï¡¢Ìó76Ãû±ß¤È¹ñÆâÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë·¸¤ï¤ë±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë ·Ç¤²¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë±¿ÍÑ¥ê¥µー¥ÁÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÅÁÅýÅª»ñ»º¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤ä¶âÍ»¹©³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬Åù¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Ï2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡£
¸ø¼°HP¡¡https://www.am-one.co.jp/
