1·î13Æü(²Ð)14»þ30Ê¬～³«ºÅ¡Ã¡Ú¿·Ç¯¤Î±Ä¶ÈÀïÎ¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¡Û±Ä¶È¡¦¥Þー¥±ÀÕÇ¤¼ÔÉ¬¸«¡ÖSNS¡ßCRM¡×¤Ç¼ºÃí¸ÜµÒ¤ò»ñ»º²½¤¹¤ëÊýË¡¡ÚÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û

³«ºÅ¾ÜºÙ
Æü»þ
2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)14:30～15:00
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
·Á¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÂÐ¾Ý
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¦¥Þー¥±¥¿ー»ÖË¾¼Ô
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
¡¦·Ð±Ä¼Ô
¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô
¡¦Å¾¿¦»ÖË¾¼Ô
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
Peatix¤«¤é»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peatix.com/event/4756057/view
¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¤´¾Ò²ð
KOBUSHI MARKETING ÂåÉ½¡¡°æ¾å Íµ²ð
²¬»³¸©½Ð¿È¡£ÀéÍÕÂç³Ø¶µ°é³ØÉôºß³ØÃæ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë·ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£COO¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖÇä¾å1.2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡MBA¼èÆÀ¡£2015Ç¯-2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿·µ¬»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°&¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉKOBUSHI BEER¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
KOBUSHI MARKETING¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖKOBUSHI BEER¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤äµ¯¶È²È¤ò½¸¤á¤¿4,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤êÇ¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¤ò¼çºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ÖIT·Ï¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10,000¿Í¤Î¿ÍÌ®¤ò»È¤Ã¤¿±Ä¶È»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò¤Ê¤ÉÌó70¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
KOBUSHI BEER¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚKOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡Û
https://kobushi.marketing/
¡ÚKOBUSHI BEER¡Û
https://kobushi.beer/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®²ñ¡Û
https://kobushi-beer.peatix.com/
¡ÚKOBUSHI MARKETING¤Î¸ÜµÒ»öÎã¡Û
https://kobushi.marketing/category/interview/
¡ÚKOBUSHI BEER ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Û
https://kobushibeer.stores.jp/
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ï¡¢½ÂÃ«È¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þー¥±¥¿ー¿ÍÌ®¤ò³èÍÑ¤·¡¢·î³Û3Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤«¤é¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ç¡Ö¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¾Ò²ð¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÃÌµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾»É¸ò´¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Î½¸µÒ»Ù±çÉÕ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¸¢¤ä4,000Ì¾Ä¶¤Î¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÈ¯¿®¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼çºÅ¼ÔÂ¦¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡²ñ¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏROIÌó15ÇÜ¤òÃ£À®¤¹¤ë»öÎã¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤È¼ÂÍøÅª¤ÊÇä¾å¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¹â¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
