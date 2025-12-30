¡Ú¸ÜµÒ¤¬Èè¤ì¤Ê¤¤¶õ´ÖBGM¡Û2026Ç¯¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ð¤¨¤ë¡í¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¡í ― ¥°¥é¥ßー¾Þ±¿±ÄÃÄÂÎ¡É¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñ°÷¡É¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Äó¶¡³«»Ï
²»¤Ï¡¢0.1ÉÃ¤ÇÇ¾¤ËÆÏ¤¯¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¡×
¡¡ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼"º£" ²»Àß·×¤¬É¬Í×¤«
¥í¥´¡¢ÆâÁõ¡¢¾ÈÌÀ¡£Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ë³ÐÂÎ¸³¤ËÅê»ñ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤ÎÇ¾¤ËºÇ¤âÂ®¤¯ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡ÖÄ°³Ð¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¥¤¥áー¥¸
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²»¡×¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤º¡¢²»¤Î¶õ´Ö²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä»ÜÀß¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡§
¡¡¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤¦²»³Ú¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
¡¡¡¦¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
¡¡¡¦´¶³Ð²áÉÒ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿
¶áÇ¯¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥ß¥ó¥°¸ú²Ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö²»´Ä¶¤È¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î°ìÃ×¡×¤¬ÂÚºß»þ´Ö¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄêÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¡ß¹©³Ø¡ß¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÇºà¡¦¿§¡¦²¹ÅÙ´¶¡¦¥¹¥Èー¥êー¤ò²»¤ËËÝÌõ¡£¡Ö»ë³Ð¤È²»¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÂÎ¸³¡×¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ÎË×Æþ´¶¡¦µ²±¤Ø¤ÎÄêÃåÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
³Ú¶ÊÆ³Æþ»öÎã¡§PARCO¿´ºØ¶¶ ¾·ÂÔÀ©¥é¥¦¥ó¥¸ Premium Art Gallery Select Shop
¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë²»´Ä¶¤Î½ÅÍ×À―³¤³°¤ÎÀè¿Ê»öÎã
³°½Ð¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë´¶³Ð²áÉÒ·¹¸þ¤ò»ý¤ÄÁØ¡Ê¿äÄê¤Ç¿Í¸ý¤Î15～20%¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»É·ã¤Î¶¯¤¤BGM¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Ö¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¡×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï50～70%¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÄ°³Ð²áÉÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊª²»¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÁû²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤¶ìÄË¤ä´¶³ÐÅª¤ÊÈèÊÀ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñÂç¼ê¾®Çä¤Î¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¤Ï2023Ç¯11·î¤è¤êÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥»¥ó¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡¦¥¢¥ïー¡×¤òÆ³Æþ¡£ÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÅ¹ÆâBGM¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÄä»ß¤·¡¢¾ÈÌÀ¤â¸º¸÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶³Ð²áÉÒ¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¥¤·¤¤Çã¤¤Êª´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢½¾Íè¤Ï´¶³Ð²áÉÒ¤æ¤¨¤ËÅ¹¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤ò¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡£ÀìÌç²È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÚºß»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¡¢¹ØÆþÅÀ¿ô¤âÁý¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»´Ä¶¤ÎÄ´À°¤¬¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤ÈÇä¾åÁý²Ã¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶õ´Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤Î»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢"¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊª¸ì¤ò²õ¤µ¤º¡¢´¶³Ð¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤" ¡¢¥Ë¥åー¥í¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Ê²»Àß·×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î¶õ´Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ä¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉBGMÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î²»¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡©―4¤Ä¤Î¹©³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á
1. ÂÓ°è¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½
¿Í´Ö¤ÎÄ°³Ð¤Ï3～8kHzÂÓ°è¤ËºÇ¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÓ°è¤òÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤²»¤Î¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¥ó¥°µ»½Ñ
´°Á´¤ÊÀÅ¼ä¤Ï¡¢´¶³Ð²áÉÒ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â²÷Å¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ²÷¤Ê²»¤ò¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤·¡¢¶õ´Ö¤ËÅ¬¤·¤¿²»´Ä¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÊª²»¤äÁû²»¤ò²º¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢"BGM¤¬¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤"¤¬¡¢"Ìµ²»¤è¤ê¤â¿´ÃÏÎÉ¤¤"¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹Àß·×
ÆÍÁ³¤Î²»ÎÌÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÇÜ²»¤òÄã¸º¤¹¤ë²»¤Î°µ½Ì¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³³¦¤äÌî³°¤Î²»¤Î¹¤¬¤ê¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥°¥ëー¥ôÀß·×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢"µ¤¤Å¤¤¤¿¤é1»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿"¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë²»¤ÎÎ®¤ì¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¶õ´Ö²»¶ÁÀß·×
¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÆÃÀ¤äÇÛÃÖ¡¢»Ä¶ÁÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Ç¾¤¬½èÍý¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÂÎÅª¤Ê²»¾ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ä°³ÐÅªÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨14¤Î³Ø½ÑÊ¸¸¥¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ»ñÎÁ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¶Á¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶õ´Ö¸þ¤±¥µ¥¦¥ó¥ÉÄó¶¡¤Ç¤¹¡£
¡¡À©ºîÇØ·Ê: ¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°²»³Ú¤È¡¢Ä°³Ð²áÉÒ¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹
³Ú¶Ê¤ò³«È¯¤·¤¿USºß½»²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¡Ö¥¤¥¯¥¤¡¦¥ß¥Ê¥È¡×¤Ï¡¢Â¨¶½¥É¥é¥Þー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¹¥Æー¥¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëËµ¤é¤Ç¡¢¹©³Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦8¥«¹ñ¤ÇÅÓ¾å¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¸¡§ONTSUBU Official Web Site¡§https://ontsubu.com
¡Ö²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¨¤ë¡×
¤½¤Î³Î¿®¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤È»Ò¶¡¤¬»ý¤Ä¡ÖÄ°³Ð²áÉÒ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾¦¶È¶õ´Ö¤ÇÎ®¤ì¤ëBGM¤¬¡¢¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶ìÄË¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó― »Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¡¢²»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²»¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡×
¶Ë¤á¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ç¡¢ÀÚ¼Â¤Ê´ð½à¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤Î´ð½à¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£¹©³Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î²»¶Á²òÀÏµ»½Ñ¤È¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥É¥é¥Þー¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¡¢¤½¤·¤ÆÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼ª¡£¤³¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¡¢Ç¾¤ò»É·ã¤»¤º¡¢¤«¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥»¥ó¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡×¤Ê²»´Ä¶¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡ãÆ³Æþ¼ÂÀÓ£±.¡ä
¡¡²»¤¬¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤¿»öÎã NY Textile Month¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¡ß µ×Î±ÊÆå³
½ÐÅ¸New York Textile Month2024 : https://www.textilemonth.nyc/nytm-calendar-2024/weaving-tradition-into-the-future
▶³µÍ×¡§
100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¿¥Êª¡Öµ×Î±ÊÆå³¡×¤ò»È¤Ã¤¿New York¤Î¹ñºÝ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¼¨¤Ë¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¡£
▶¥¢¥×¥íー¥Á¡§
100Ç¯Á°¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¿¥¤êµ¡¤Î²»¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎLofi House¤Î¥Óー¥È¤ØÅý¹ç¡£ÆüËÜ¤é¤·¤¤¡ÖÍ¥²í¤Ê¥Ô¥¢¥ÎÀûÎ§¡×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤È¸½Âå¤Î´¶À¤òÀÜÂ³¤·¤¿¡ÖWaven by Fate¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤äÎò»Ë¡¢Éþ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤È¼ê¿¨¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò"¶õ´Ö¤Î¸ÆµÛ¤È¤·¤Æ¤Î²»"¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Å¸¼¨¡¦ÂÚºßÂÎ¸³¤ÎË×Æþ´¶¤ò»Ù¤¨¤ëBGM¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
▶·ë²Ì¡§
ÁÇºà¤Î¼Á´¶¤ò¡Ö²»¡×¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¤³¤Î»î¤ß¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊª¸ì¤ò¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
▶»ëÄ°¡§»ëÄ°ÍÑ²»¸»»ñÎÁ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Ë¤´Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¡ãÆ³Æþ¼ÂÀÓ£².¡ä
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°ÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¡ÊÅìµþ¡Ë¡ß ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÀìÌçÅ¹¡Ö¸ç¶õ¤Î¤¤â¤Á¡£¡×
¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥áー¥¸¿Þ
▶³µÍ×¡§ Á´¹ñ¡¦³¤³°Å¸³«¤¹¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤òÍøÍÑÄó¶¡¡£
▶¥¢¥×¥íー¥Á¡§
²áÅÙ¤ËÌ²µ¤¤òÍ¶¤¦¤À¤±¤Î´Ä¶²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë"²»¤Î¼Á´¶¤È¿¼¤¤Äã²»¤òÉ½¸½¡£¿Í¤¬¸ÅÍè¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï²»³Ú¤Î¥°¥ëー¥ô´¶¤ò¥Òー¥ê¥ó¥°²»³Ú¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤È¸ÆµÛ¤ÎÆ±´ü¤òÂ¥¤·¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Î´Ä¶²»¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶·ë²Ì¡§
¿ô¡¹¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤«¤é¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÄã²»¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤¬Áá¤¯¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
▶Apple Music¡Ê»ëÄ°ÈÇ¡Ë(https://music.apple.com/us/song/blue-jay-chants-x-for-deep-breath-flow-short-edtion/1862540461)
▶Spotify Music¡Ê»ëÄ°ÈÇ¡Ë(https://open.spotify.com/intl-ja/track/1ZzDcmt2Jt640s7FG1MtEq?si=e19717fd2c7c4d03)
¡¡Äó¶¡·ÁÂÖ: Í½»»¤ÈÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó
▶1. ¥¹¥È¥Ã¥¯Äó¶¡´ûÂ¸³Ú¶Ê¡¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡
¡¡Æ³Æþ¡§Í½»»¡¦Ç¼´ü¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤ä½é´üÆ³Æþ¤ËºÇÅ¬
¡¡Ç¼´ü¡§·ÀÌó¸åÂ¨Æü～1½µ´Ö
▶£². ¥»¥ß¥«¥¹¥¿¥à¶õ´Ö¤ÎÍÑÅÓ¡¦Æ³Àþ¡¦ÂÚºß»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊÔ¶Ê¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Æ³Æþ¡§´ûÂ¸³Ú¶Ê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶õ´Ö¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ËºÇÅ¬²½
¡¡Ç¼´ü¡§Ç¼´ü:·ÀÌó¸å2～3½µ´Ö
▶£³. ¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦ÁÇºà¡¦¹á¤ê¡¦¾ÈÌÀ¡¦ÆâÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÀ©ºî
¡¡Æ³Æþ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
¡¡Ç¼´ü¡§·ÀÌó¸åÌó1¥ö·î¡Ê2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë
▶¶õ´Ö¥¿¥¤¥×
¡¡¤³¤ó¤Ê¶õ´Ö¡¦²ÝÂê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¡¡¹âµé¥é¥¦¥ó¥¸¡¿¥Û¥Æ¥ë¡¿¥¹¥Ñ¡¿¥µ¥í¥ó¡¿¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー
- ¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¥®¥ã¥é¥êー¡¿Å¸¼¨²ñ¡¿¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
- ¡¡ÀÅ¤±¤µ¤È³èµ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾¦¶È»ÜÀß
- ¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡¿¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É
▶¤è¤¯¤¢¤ë²ÝÂê
- ¡¡¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÌÌ
- ¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤¦²»³Ú¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×
- ¡¡¡Ö²»¤ÇÂ¾¼Ò¤Èº¹ÊÌ²½¤·¤¿¤¤¡×
- ¡¡¡Ö¥í¥´¤äÆâÁõ¤Ï´°àú¤À¤¬¡¢²»¤À¤±¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
▶ÎÁ¶â¡¦Äó¶¡·ÁÂÖ
¡¡Æ³Æþµ¬ÌÏ¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¾ïÀß¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡¢É¬Í×¶Ê¿ô¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍÌµ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²Ä¡¿15～30Ê¬¡Ë¤Î¾å¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
▶»²¹ÍÇ¼´ü
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯Äó¶¡¡§·ÀÌó¸åÂ¨Æü～1½µ´Ö
¡¡¥»¥ß¥«¥¹¥¿¥à¡§·ÀÌó¸å2～3½µ´Ö
¡¡¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡§·ÀÌó¸åÌó1¥ö·î¡Ê2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡Ë
▶»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
Email: ontsubu.japan@gmail.com
Ã´Åö¼Ô: ¾®Ìî
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: http://ontsubu.com
(http://ontsubu.com)¢ª¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡2026Ç¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ø
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12·î30Æü～1·î5Æü¡Ë¤â²ÔÆ¯¤·¡¢Æ³ÆþÁêÃÌ¡¦¥Ç¥â¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Î¶õ´Ö¥ªー¥×¥ó¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¸þ¤±¤¿ÁêÃÌ¤â´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ÎÁêÃÌ¡Ê15～30Ê¬¡Ë¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²»¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊª¸ì¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£
²»¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
³Ú¶ÊÆ³Æþ»öÎã¡§PARCO¿´ºØ¶¶ ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖPremium Art Gallery Select Shop¡×
(http://ontsubu.com)¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¿²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ONTSUBU LLC¡ÊUSA¡Ë
½êºßÃÏ¡§ 8401 Mayland Dr Ste A, Henrico, VA 23294, USA
ÂåÉ½¼Ô¡§ Ã« Èþ¹¬
¡Ú»ö¶È ÆâÍÆ¡Û
- ¥°¥ëー¥ô¥Òー¥ê¥ó¥°²»³Ú¡¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×À©ºî
- ¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¶õ´Ö¸þ¤±BGM¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¶µ°é¥á¥½¥Ã¥É¡ÖGroove XP¡×´ë²è¡¦Äó¶¡
¡Ú²ñ¼Ò¤ÎÆÃÄ§¡Û
ÊÆ¹ñ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñ°÷¡ÊGrammy Awards¼çºÅÃÄÂÎ¡Ë¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿USºß½»ÆüËÜ¿Í²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¤¥¯¥¤¡¦¥ß¥Ê¥È¡ÊËÜÌ¾¡§Ã«Èþ¹¬¡Ë¤¬1¿Í¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¡Ö²»¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¯¥¤¡¦¥ß¥Ê¥È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª
¡ÚÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥¤¥¯¥¤¡¦¥ß¥Ê¥È¡ÊËÜÌ¾¡§Ã«Èþ¹¬ / Miyuki Tani¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥É¥é¥Þー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂ¨¶½±éÁÕ¤¹¤ëËµ¤é¡¢¹©³Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¹ñ²È»ñ³ÊProfessional Engineer J.P¤òÊÝÍ¡£¡Ö²»³Ú¡ß¹©³Ø¡ß¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÈÌ¼¤¬Ä°³Ð²áÉÒ¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿À·Ð·Ï¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤²»¡×¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢2024Ç¯¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢´¶³Ð²áÉÒ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ä°¤¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë"¥»¥ó¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー"¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î²»¤Ê¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¡É²»¤Îµï¾ì½ê¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤ËÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ Spotify, Apple Music, Amazon Music
¢¨¼ç¤Ê»²¹ÍÊ¸¸¥
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î³Ø½ÑÊ¸¸¥¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦University of Iowa Pressbooks. "Human Hearing Range and Sensitivity" - ¿Í´Ö¤ÎÄ°³Ð¤Ë¤ª¤±¤ë3～8kHzÂÓ°è¤ÎÉÒ´¶ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
https://pressbooks.uiowa.edu
¡¦Nature. "Effects of White Noise on Attention and Stress in Office Environments" - ¥Þ¥¹¥¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÃí°ÕÎÏ¸þ¾å¤È¥¹¥È¥ì¥¹Äã¸º¸ú²Ì
https://nature.com
¡¦Recording Arts. "Startle Response and Audio Dynamics" - ÆÍÁ³¤Î²»ÎÌÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á
https://recordingarts.com
¡¦IRCAM Amplify. "Immersive Sound and Listening Fatigue Reduction" - Ë×Æþ·¿¶õ´Ö²»¶Á¤Ë¤è¤ëÄ°³ÐÅªÈèÏ«¤Î·Ú¸º¸ú²Ì
https://ircamamplify.io
¡¦ScienceDirect. "Sensory Processing Sensitivity in General Population" - HSP¡Ê¹â´¶¼õÀ¼Ô¡Ë¤¬¿Í¸ý¤Î15～20%¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ
https://sciencedirect.com ScienceDirect.
¡¦"Auditory Hypersensitivity in Autism Spectrum Disorder" - ¼«ÊÄ¾É¤Î50～70%¤¬Ä°³Ð²áÉÒ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦2021Ç¯¥ì¥Ó¥åー¸¦µæ
https://sciencedirect.com Tentonto.
¡¦"Walmart Sensory-Friendly Hours Initiative" - ¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¤Î¥»¥ó¥µ¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡¦¥¢¥ïーÆ³Æþ»öÎã
https://tentonto.jp Tentonto.
¡¦"Impact of Sensory-Friendly Environments on Customer Behavior" - ´Ä¶Ä´À°¤Ë¤è¤ëÂÚºß»þ´Ö¤È¹ØÆþ¹ÔÆ°¤Ø¤Î±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ
https://tentonto.jp