¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¦ÂçµÜ¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤ÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¡ÖIBJ Cafe¡×¤ò¥ªー¥×¥ó
À®º§¿ô¤¬¹ñÆâºÇÂ¿*¤Îº§³è¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºäÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡¢°Ê²¼¡ÖIBJ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ーÀìÍÑ²ñ¾ì¡ÖÂçµÜ¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê²ñ°÷¸þ¤±¤Î¤ª¸«¹ç¤¤ÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¡ÖIBJ Cafe¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¸«¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖIBJ Cafe¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ç8Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¸«¹ç¤¤ÂÎ¸³¤ò
Å¹Æâ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²È¶ñ¤ÎÁªÄê¤äÇÛÃÖ¡¢ÁÇºà´¶¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ¤ê¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²ñÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼þ°Ï¤òÄø¤è¤¯¼×¤ë±ß·¿¥½¥Õ¥¡ーÀÊ¤òºÎÍÑ¡£½À¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÁõ¤¬¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¸«¹ç¤¤ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖIBJ Cafe¡×
¡ÖIBJ Cafe¡×¤Ï¡¢IBJ²ñ°÷¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¤ª¸«¹ç¤¤ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤ä¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âçºå¥Ò¥ë¥È¥óÅ¹¡¢¿´ºØ¶¶Å¹¡¢¿À¸Í»°µÜÅ¹¡¢¿·½ÉËÜÅ¹¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïーÅ¹¡¢ÅìµþÅ¹¡¢ÇîÂ¿Å¹¤Î7Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ËÂçµÜÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖIBJ cafe¡×ÂçµÜÅ¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È
¢£ ½µËö¸ÂÄê¡¦´°Á´Í½ÌóÀ©
ÂçµÜ¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤ª¸«¹ç¤¤ÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¡ÖIBJ Cafe¡×¤Ï¡¢ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢½ËÆü¸ÂÄê¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¸«¹ç¤¤¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë½µËö¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
ÅÚÆü½Ë¤Î¤ß¡§10:00～18:00
¡Ê¢¨17:00³«»Ï¤¬ºÇ½ªÏÈ¡¿1ÁÈ50Ê¬À©¡Ë
¢£¤ª¸«¹ç¤¤¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖIBJ Cafe¡×ÂçµÜÅ¹
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/918_1_da03e3a2e259eddd5c7e21c2bc9d07f1.jpg?v=202512300352 ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIBJ
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ®º§¡Ê¡áº§Ìó¡Ë*¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Èº§³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤À¤±¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¿Æ¿È¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº§³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¡×¤Ë¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-7 ¿·½É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¦¥¨¥¹¥È 12³¬¡¦17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐºä ÌÐ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ibjapan.jp/
*¹ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù(À®º§¿ô:2024Ç¯Îß·×¡¢²ñ°÷¿ô:2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡¢2025Ç¯2·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº) ¢¨À®º§¿ô:IBJÏ¢ÌÁÆâ¤Ç¤ÎÀ®º§¼Ô¿ô