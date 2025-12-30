³«ºÅ50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡×¥Öー¥¹¤Ë¹â¤µ2.4m¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥°¥íー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÂ¼ Àµ¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)～31Æü(¿å) ¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡×¤Î¡Ö¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡¿¥Ë¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥ó¡¿¥Ë¥È¥í¥¥é¥ë¡×¥Öー¥¹¤Ë¹â¤µ2.4m¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡¿¥Ë¥È¥í¥ª¥ê¥¸¥ó¡¿¥Ë¥È¥í¥¥é¥ëºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー50¿Í¤Î¤ª´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´´õË¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë°Â¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ä¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ç³«ºÅ50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107 ¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹½ÐÅ¸¾ðÊó¡ä
https://www.nitroplus.co.jp/special/c107/
¡ã¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.comiket.co.jp/
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡Ö¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡×¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Û
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡Ö¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡×µðÂç¥¬¥Á¥ã¥¤¥áー¥¸¡Û
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡Ö¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡×¥Öー¥¹³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/141920/table/45_1_bdd7b0a44108dfcd6f62cbde1b108926.jpg?v=202512300352 ]
(C)NITRO PLUS
(C)NITRO ORIGIN
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
(C)2016 Thunderbolt Fantasy Project
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤È¤Ï
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡Ù¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¿¥ó¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£¹â¤µ2.0m¡¦¹â¤µ2.4m¡¦¹â¤µ3.0m¡ÊMEGA¡Ë¤Îµ¡ºà¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÍ£°ìÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊªÈÎÈÎÇä¤ËÂÐ±þ¡£¥³¥¤¥ó·èºÑ¡¦¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¡Ê¸òÄÌ·ÏIC¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑÅù¡Ë¡¦ÆÈ¼«QR¥³ー¥ÉÇ§¾Ú¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥Ô¥Ô¥Ã¥È·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÂÐ±þ¥«¥×¥»¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¦Õ160mm¡ª¥«¥×¥»¥ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ç¤¹¡£¿·¾¦ÉÊPR¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à»î¹ç²ñ¾ì¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¡ºà¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Âô»³¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ñ°÷¾Ú¥Ðー¥³ー¥É¤ÈÏ¢·È¤·µðÂç¥¬¥Á¥ã¤¬²ó¤»¤ë¿·µ¡Ç½¡×
Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤Î¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Î¿·µ¬³ÍÆÀ¤äµÙÌ²¸ÜµÒ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑÍúÎò¤âCSV¥Çー¥¿¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯½ÐÍè¤ë¤¿¤á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤È¤·¤Æ´ûÂ¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÊÀ¼Ò³«È¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤äÆæ²ò¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥ê¥¢ÆÃÅµ»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»²²ÃÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª2024Ç¯3·î¥×¥íÌîµå¥Áー¥àÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹ÍÍ¤ËÆ³ÆþºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×»ÅÍÍ
¡ÚµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×2.0mµ¡ºà¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ2000mm ¡ß ²£Éý1000mm ¡ß ±ü¹Ô¤1000mm
¡ÚµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×2.4mµ¡ºà¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ2400mm ¡ß ²£Éý1500mm ¡ß ±ü¹Ô¤1400mm¡¡
¡ÚµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×3.0m¡ÊMEGA¡Ëµ¡ºà¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ3000mm ¡ß ²£Éý4500mm ¡ß ±ü¹Ô¤3000mm¡¡
¢£¥«¥×¥»¥ë¤Î¥µ¥¤¥º
¡¦Ä¾·Â160mm¡Ê 2.0m¡¦2.4m¡¦3.0mµ¡ºà¶¦ÄÌ¡Ë
¢£ËÉÙ¤Ê·èºÑÊýË¡
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ
¡¦¸òÄÌ·ÏIC¡¦Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ËÂÐ±þ
¡¦ÆÈ¼«QR¥³ー¥É¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÆÉ¹þ¤Ç¤Î·èºÑ
¡ÊÆ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤Î¥¢¥×¥ê²ñ°÷¾Ú¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤äLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤äÆæ²ò¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥ê¥¢ÆÃÅµ»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»²²ÃÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È²ÄÇ½¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡
¹â¤µ2.4m¡¦2.0m¡¦3.0m¡ÊMEGA¡Ëµ¡ºà¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ëÈÎÂ¥µ¡ºà¡Ë
https://monstercapsule.jp
¢¨ËÜ·ï¤Îµ¡ºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
µðÂç¥¬¥Á¥ã¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡¡
https://monstercapsule.jp/contact.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥°¥íー¥Ö¡¡
https://gleeglobe.jp/
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î17Æü¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§¾åÂ¼ Àµ¼£¡¡¡¡¡¡¡¡
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-22-12
¥°¥êー¥°¥íー¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¡§
ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¤ÇÀ¤³¦¤Ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
³ô¼°²ñ¼Ògleeglobe¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Ø¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈµÚ¤Ó¤½¤Î¸ÜµÒ¤Ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£