´ÉÍý¿¦¤«¤é¡Ö»ØÆ³¤¹¤ë¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤ÈÁû¤¬¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¥é¡¦¥Ï¥é¡×¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê»ØÆ³¤ä½õ¸À¤Þ¤ÇÍýÍ³¤Ê¤¯¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È°·¤¤¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¡¢°éÀ®¤ä¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»ß¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¾å»Ê¤ÏÄÀÌÛ¤·¡¢Éô²¼¤ÏÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÀþ°ú¤¤ÈËÉ¤®Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=hRrDcKBS3jA ]
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î7Æü¡¡14¡§00～15¡§00
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ
¾ì½ê¡§ËÜ¼Ò¡ÊÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-12 µªÈø°æÄ®ËÜ¼Ò¥Ó¥ë6F¡Ë
È÷¹Í¡§ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼èºà¡¦¾ðÊóÄó¶¡ÌÜÅª¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡Û
¡¦¡Ö¥Ï¥é¡¦¥Ï¥é¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤Î¤«
¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¤¤¤¸¤á¡¦·ù¤¬¤é¤»¡Ë¤È¡¢ÀµÅö¤Ê»ØÆ³¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«
¡¦¡ÖÌµ¼«³Ð·¿¡×¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¡Ö¥Ï¥é¡¦¥Ï¥é¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«
¡¦¤Ê¤¼¡Ö»ØÆ³¤¬¤·¤Å¤é¤¤²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÇØ·ÊÍ×°ø¤Ï²¿¤«
¡¦¾å»Ê¤¬°à½Ì¤¹¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ÎÉ¾²Á¡¦°éÀ®¡¦À¸»ºÀ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«
¡¦Éô²¼Â¦¤ÎÉÔ°Â¤ä¸í²ò¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æüº¢²¿¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤«
¡¦¾å»ÊÂ¦¤Ï¡¢»ØÆ³¤Î»ÅÊý¤ò¤É¤¦¹©É×¤¹¤ë¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤«
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¾®Ìî ½ã¡Ê¤ª¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´ØÅù¤ÇÎß·×400²ó°Ê¾å¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦Ï«Ì³¸¦½¤¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖË¡Î§¤ò¤É¤¦¸½¾ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖµÁ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー»ñ³Ê¤Î´Æ½¤¡¦¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê³ô¡ËSA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸ÛÍÑ¡¦Ï«Ì³¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¡¦¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Æ¯¤¯¿Í¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó»ö¶È¡×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ650Ì¾Ä¶¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È&Ï«Ì³ÂÐÂÐºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ñ³Ê¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://caa.or.jp/