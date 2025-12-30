+Kombucha¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¤¬¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ë¡ª
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÈ¯¹Úµ»½Ñ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖKombucha¡Ê¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¡Ë¡×¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¡ÊÂåÉ½¡§µÆÃÓÍÛ²ð¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÏ½Ð¡¢»ÔÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖNagoya¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤¬»ý¤Ä¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Îº²¤ÈÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅÐÏ¿¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¿·¤·¤¤Ì¾»ºÉÊ¡ÊNew Local Specialty¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤Ï
Ì¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¡¦È¯¿®¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ò¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤¬¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤¬¡¢¤È¤â¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢Ì¾¸Å²°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§Ì¾¸Å²°»Ô¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È ¤ä¤µ¤Ê¤´¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ë¡× (https://www.promotion.city.nagoya.jp/partner/)
Ì¾¸Å²°¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥ÊーÅÐÏ¿¾Ú
¢£ Ç§Äê¤ÎÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼¡¢Kombucha¤¬¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
»ä¤¿¤Á¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã±¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÅÐµ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¾¸Å²°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¾ú¤¹¡×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
È¯¹ÚÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¡ÊTradition¡Ë¡§ °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢Ì£Á¹¡¦Î¯¡¦¿Ý¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾úÂ¤Ê¸²½¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤ÊKombucha¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³×¿·Åª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡ÊInnovation¡Ë¡§ Ì¾¸Å²°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤È¤Îµ»½ÑÄó·È¡ÊÀºÌ©¤í²á¡¦²ÃÇ®À©¸æµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤Ê¤É¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Î»º¶Èµ»½Ñ¤ò¡Ö¿©¡×¤ÎÊ¬Ìî¤ØÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¡ÊGlobal¡Ë¡§ ²¤ÊÆ¤Ç¼çÎ®¤ÎKombucha¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ä³¤³°Í¢½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖNagoya¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÀ¤³¦¤Î¥¨¥êー¥ÈÁØ¤ä´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾úÂ¤½ê·ó¥«¥Õ¥§¡Ö+Kombucha¡×
ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òºÇÍ¥Àè¤Ëºî¤é¤ì¤ëKombucha¡ÊÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï10¼ï¡Ë
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°
º£¸å¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Î¥í¥´¤ò·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°ÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É³ÎÎ©¡§ »ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤äÉ´²ßÅ¹¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ø¡Ö¿·¤·¤¤Ì¾¸Å²°¤ÎÌ£¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡§ ¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ä´¥ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤ÎPR¡§ ÀèÆüÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö1ËÜ¤«¤éÁª¤Ù¤ëÊÖÎéÉÊ¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢»Ô³°¡¦¸©³°¤ÎÊý¡¹¤ËÌ¾¸Å²°¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¿©Ê¸²½¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¤È¤Ï
·ò¹¯°ûÎÁ¤È¤·¤Æ²¤ÊÆ¹ë¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëKombucha¤ò¡¢ÎÁÍý¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤òÃæ¿´¤Ë²·ÈÎÇä¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾±Ä¤ÎKombuchaÀìÌç¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥ÈHP¡§https://traghetto.jp
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¤ÎKombucha¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ
¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï²·ÈÎÇä¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä°Ê³°¤Ë¤âEC¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://plus-kombucha.square.site/s/shop
¹çÆ±²ñ¼Ò¥È¥é¥²¥Ã¥È¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊÄó¶¡»ö¶È¼Ô¤ËÅÐÏ¿¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆKombucha¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡ÖKombucha¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡§https://www.city.nagoya.jp/shisei/furusatonozei/1003652/1003653.html