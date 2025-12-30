¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢½á¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÈ©¤ò¼é¤ë¡Ö´ó¤êÅº¤¤·¿UV ¥¯¥êー¥à¡×¤òÈ¯Çä¡ª
¡¡°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ ¥·ー¥º¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø¡¢Íý»öÄ¹¡§¾ëÌî¿ÆÆÁ¡¢Íý»ö¡§ÀÐ¸¶ÃÒÈþ)¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç³«±¡30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Îß·×33Ëü¾ÉÎã¤Î¥·¥ß¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÃÎ¸«¤ò¼ê¤Ë¡¢È©¤Î½á¤¤ÊÝ»ý¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æºÞ¤ò½½Ê¬¤ËÇÛ¹ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Ãæ»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÎUV¥¯¥êー¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖUV PROTECT¡×¡ÊSPF 50+¡¢ PA++++¡Ë 50g 3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£³«È¯¥Ò¥¹¥È¥êー
¡¡¥ìー¥¶ー¼£ÎÅÎò30Ç¯¤ÎÅö±¡¤Î¥·¥ß¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢Îß·×33Ëü¾ÉÎã¤Ë¾º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«±¡Åö½é¤è¤ê¡¢Áí±¡Ä¹¤Î¾ëÌî¤¬30Ç¯·ü¤±¤Æ´Ó¤¯¥Ý¥ê¥·ー¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÊÝ¼¾¤È»ç³°Àþ¥±¥¢¡×¤Î2¥ïー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¡¢»°ÅÙ¤Î¿©»ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤À¸³è¥·ー¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÅöÁ³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÊú¤¡¢ÊÝ¼¾¤È»ç³°Àþ¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤òÄó¾§¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢UV¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯ÃæÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢íÂ¤ß¤äÇòÉâ¤¡¢¾®¥¸¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÇº¤Þ¤·¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ©²°¡×¤Î¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¸å¤â¡¢¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ãー¤â¡¢UV¥¯¥êー¥à¤Î»ÈÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëUV¥¯¥êー¥à¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¾ð¤«¤é¡¢»É·ã¤Î¾¯¤Ê¤¤À®Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢³î¤Ä¡Ö¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¸å¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡×¡¢¡ÖÈ©¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÇòÉâ¤¤·¤Ê¤¤¡¢íÂ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖUV PROTECT¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬30Ç¯¼é¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î
¡¡¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¡×¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ôー¥ê¥ó¥°¤ä¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¡¢ÅÀÅ©ÎÅË¡¡¢ÆâÉþ¤ª¤è¤Ó³°ÍÑÌô¤Î½èÊý¤Ê¤É¡¢ÊÝ¼¾¤ËËþ¤Á¤ëÈþÈ©¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ê¤é¡¢Á´Êý°Ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯Á°¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢±¡Æâ½èÊýÌô¡Ê¸å¤Î¥É¥¯¥¿ー¥·ー¥é¥ÜÌôÍÑ¥¢¥¯¥¢¥³¥éー¥²¥ó¥²¥ë¸¶·¿¡Ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÊÝ¼¾¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢È©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§¡Ö5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È£±.
È©¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿½èÊý
»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤¬¡ÖÄ¾ÀÜÈ©¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¥ì¥·¥Á¥ó¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£
È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢´¥ÁçÈ©¤äÁ¡ºÙ¤ÊÈ©¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£².
ÊÝ¼¾¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä»éËÃ»À¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥£¥ë¡¢¥·¥í¥¥¯¥é¥²Â¿ÅüÂÎ¡×¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢È©¤Î½á¤¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£³.
¥á¥¿¥ë¥Õ¥êー¡Ü5¤Ä¤Î¥Õ¥êー
»ç³°Àþ»¶ÍðºÞÉÔ»ÈÍÑ¡Ê»À²½°¡±ô¤ä»À²½¥Á¥¿¥óÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¢ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Î5¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý¤Ç¡¢Àö´éÎÁ¤Ê¤É¤ÎÀÐ¸´Íî¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£´.
¤µ¤é¤Ã¤È¿¤Ó¤ë»ÈÍÑ´¶
¥á¥¿¥ë¥Õ¥êー¤Î¤¿¤á¡¢ÇòÉâ¤¤ä¥¥·¥¥·¤¹¤ëíÂ¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢¥à¥é¤Ê¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Á´¿È¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£µ.
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê´Æ½¤¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥×¥íー¥Á
»ç³°Àþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¸å¤Î¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤â¥µ¥Ýー¥È¡£
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÉÊ¼Á¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖUV PROTECT¡×
µ¬³Ê¡§UV¥¯¥êー¥à¡ÊSPF 50+¡¢ PA++++¡Ë
²Á³Ê¡§3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§50£ç
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä»éËÃ»À¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¢¥·¥í¥¥¯¥é¥²Â¿ÅüÂÎ¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ö¥Á¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É
»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÀ®Ê¬¡Ë
¥á¥È¥¥·¥±¥¤¥Ò»À¥¨¥Á¥ë¥Ø¥¥·¥ë¡¢¥¸¥¨¥Á¥ë¥¢¥ß¥Î¥Ò¥É¥í¥¥·¥Ù¥ó¥¾¥¤¥ë°ÂÂ©¹á»À¥Ø¥¥·¥ë¡¢¥Ó¥¹¥¨¥Á¥ë¤Ø¥¥·¥ë¥ª¥¥·¥Õ¥§¥Îー¥ë¥á¥È¥¥·¥Õ¥§¥Ë¥ë¥È¥ê¥¢¥¸¥ó
¢§EC¥µ¥¤¥È
https://cizmedical.official.ec/items/119135831
¢£¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«±¡30¼þÇ¯
2025Ç¯12·î12Æü¤Ë¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï³«±¡30Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±Ç¯10·î¡¢30¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¬Ë§±à¡Ê¹Á¶èÇò¶âÂæ¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó½éÆü¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÊý¡¹¤ËÍè¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯30Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢Áí±¡Ä¹¤Î¾ëÌî¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÎò»Ë¡×¤ò²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ½éÌô»ö¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¡Ö¥½¥Õ¥¦¥§ー¥Ö¡×¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤äÉØ¿Í²Ê·ÁÀ®¤ÎÉ¬Í×À¡¢¥á¥ó¥º¼£ÎÅ¤Î¾ÉÎã¤Ê¤É¥¹¥é¥¤¥É²òÀâ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏUV¥¯¥êー¥à¡ÖUV PROTECT¡×¤äNMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÖNMN 450 ¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¡Ê°åÎÅµ¡´ØÀìÇäÉÊ¡Ë¡×¤ÎÈ¯É½¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢»ÐËå±¡¤Î½ÂÃ«¥·ー¥º¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡Ö100kg»°·åÀÚ¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ãæ¡ª¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì¤ä¡¢¿¼Ìë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥óGO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÍ¾¶½¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥í¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤é¤·¤¤¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç²¹¤«¤¤ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£