SHEGLAM¤è¤ê¡¢Åß¤Î´¥ÁçÈ©¤Ë´ò¤·¤¤½á¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿·ºî¥³¥ó¥·ー¥éー21¿§¡ØLike Magic Hydrating Concealer¡Ù¤¬12·î30Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä
¡¡150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHEGLAM¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖLike Magic Concealer¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¡ÖLike Magic Hydrating Concealer¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½Å¤Í¤Æ¤â¸üÅÉ¤ê´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥³¥ó¥·ー¥éー¤Ç¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥Þ¤äÈ©¤Î¿§¥à¥é¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¡£ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤ò´Þ¤àËÉÙ¤Ê¥·¥§ー¥ÉÅ¸³«¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖLike Magic Hydrating Concealer¡×¤Ç¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅß¤Î¥á¥¤¥¯¤â¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÖLike Magic Hydrating Concealer¡×
¡ã¾ÜºÙ¾ðÊó¡ä
¡¦²Á³Ê ¡§\622¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥«¥éー ¡§21¿§
¡¦¹ØÆþÀè¡§SHEGLAM ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.sheglam.com/ja
È÷¹Í¡§
¢¨²Á³Ê¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾õ¶·¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØSHEGLAM¡Ù¤Î¤´¾Ò²ð ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡SHEGLAM¤Ï2019Ç¯¤ËSylvia Fu¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÈËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ZÀ¤Âå¤ä¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤Î²þÁ±¤ÈÀöÎý¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHEGLAM¤Ï¸½ºß¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿ôÉ´Ëü¿Í¤ÎÊý¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÑÍýÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸î¡¦ÍÊ¸îÃÄÂÎ¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥êー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¤ä³«È¯¤Î²áÄø¤ÇÆ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëLeaping Bunny Approval¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.sheglam.com/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§
https://www.instagram.com/sheglam_official/
https://www.instagram.com/sheglam_japan/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sheglam
¢£¡ØSHEGLAM¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SHEGLAM¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Á´¤Æ¤Î½èÊý¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー
2022Ç¯¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸î¡¦ÍÊ¸îÃÄÂÎ¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥êー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¤ä³«È¯¤Î²áÄø¤ÇÆ°Êª¼Â¸³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëLeaping Bunny Approval¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥ô¥£ー¥¬¥ó
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢SHEGLAM¤ÎÀ½ÉÊ¤Î90%°Ê¾å¤¬¥ô¥£ー¥¬¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3. °ÂÁ´À¤ÎÊÝ¾Ú
Á´¤Æ¤Î SHEGLAM À½ÉÊ¤Ï¡¢FDA¡¢EU ²½¾ÑÉÊµ¬À©¡¢GCC É¸½à²½µ¡¹½(GSO)¡¢¥á¥¥·¥³¸øÄêµ¬³Ê¤È°ìÈÌ±ÒÀ¸Ë¡(GHL)¡¢ÆüËÜ¤Î²½¾ÑÉÊµ¬À©´ð½à¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë²½¾ÑÉÊ°ÂÁ´µ¬À©¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿Í¤Î·ò¹¯¤äÀ¸Ì¿¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÈ¯¤¬¤óÀÊª¼Á¤äÆÇÀÊª¼Á¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. FSCÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤äÀè½»Ì±Â²¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëFSCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. Ï«Æ¯ÎÑÍý
Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿Í¸¢¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SHEGLAM¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë»ÜÀß¤ÏÁ´¤ÆSA8000¡¢BSCI¡¢SMETAÇ§¾Ú¤ò100¡ó¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£