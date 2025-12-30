¡ÚÌÀ¼£µÇ°´Û¡Û¡È´¨¤¤µ¨Àá¤ËÂÎ¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ë¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¡ÖÏÂµí¤¹¤Æé¸æÁ·¡Ê6,000±ß¡¦ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¡ª¡É¡¡´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö±©°á¡×¤ÇÅ·óÏÍå¤ä¤ªÂ¤¤ê¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿Ê¿Æü´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥ó¥Á¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23¡Ë¤Î´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËËø¤ÎÊ¿Æü¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤Ç¡¢Ç®¡¹¤ÎÏÂµí¤Î¤¹¤Æé¤äÅ·óÏÍå¤Ê¤É¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¡ÖÏÂµí¤¹¤Æé¸æÁ·¡Ê6,000±ß¡¦ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¥é¥ó¥Á²ñ¿©¤Ê¤É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
ÎÁÍýÆâÍÆ
¡Ú¾®¡¡È¡Û¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡¡¿ô¤Î»Ò
¡Ú¾ø¡¡Êª¡ÛÃãÏÒ¾ø¤·¡¡³ª¤¢¤ó³Ý¤±
¡ÚÂ¤¡¡Î¤¡ÛËî¡¡´Å³¤Ï·¡¡±¨Â±
¡ÚÅ·óÏÍå¡Û³¤Ï·¡¡òå¡¡²Ø»Ò¡¡ÉñÂû¡¡ÀÄÅâ
¡Ú¿©¡¡»ö¡ÛÏÂµí¥íー¥¹¤¹¤Æé¡¡²¹ÀôÍñ¡¡ÇòÈÓ¡¡ÀÖ½Ð½Á¡¡¹á¤ÎÊª
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¡ÛÍ®»Ò¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡¡Í®»ÒÌß
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ª¤è¤Ó10¡ó¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ªÎÁÍý¤ÎÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÍÈ¤²Ìý¡¦¤æ¤Ç¿å¤Ï¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ßË¼Æâ¤Ç¤½¤ÐÊ´¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¤´Äó¶¡»þ´Ö¡§11¡§30-15¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë
¡üÌÀ¼£µÇ°´Û¡¡ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×
https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)
¡¡ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÀß¤±¤¿¡Ö±©°á¡×¡£½ÏÎý¿¦¿Í¤¬¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Ç¿¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¼¼¤ä¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¡¡11¡§30～16¡§00(L.O 15¡§00¡Ë¡¡¥Ç¥£¥Êー¡¡17¡§00～22¡§00(L.O 21¡§00¡Ë
ÅÚÆü½Ë¡¡11¡§30～22¡§00(L.O 21¡§00¡Ë¡¡¢¨Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï 21¡§00ÊÄÅ¹ (L.O 20¡§00¡Ë
¡ÚÄêµÙÆü¡Û Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦²Æ´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
¡ÚÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://www.meijikinenkan.gr.jp/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡¢ÌÀ¼£14¡Ê1881¡ËÇ¯¤Ë¡Ö⾚ºä²¾¹Äµï¤Î¸æ²ñ¿©½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤¿·úÊª¤òÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤Î°ì³Ñ¤Ë°ÜÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£21¡Ê1888¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡ÙÁð°Æ¿³µÄ¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ³½ï¤«¤é¡¢ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡Ö·ûË¡µÇ°´Û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ22¡Ê1947¡ËÇ¯¤Ë¡ØÌÀ¼£µÇ°´Û¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤Ç·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ³«´Û¼°¤¬µó¹Ô¤µ¤ì¡¢°ÊÍè23ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´É×ÉØ¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñー¥Æ¥£¡¦²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎMICEÍøÍÑ¡¢½Ë²ì²ñ¤ä¿ÍÀ¸µ·Îé¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÆüÍøÍÑ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²ûÀÐÎÁÄâ¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¾ì¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¤ÎÎò»ËÅª¡¦·úÃÛÅª²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ú¿®Ç»Ä®±Ø¡Û²¼¼ÖÅÌÊâ3Ê¬
ÃÏ²¼Å´ ¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú⻘»³°ìÃúÌÜ±Ø¡Û²¼¼Ö¡Ê2ÈÖ½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
ÃÏ²¼Å´ Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú¹ñÎ©¶¥µ»¾ì±Ø¡Û²¼¼Ö¡ÊA1½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
ÅÅÏÃ¡§03-3403-1171¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/mk_sekirei
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥ÄHP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://meijikinenkan-shop.net/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/
º§Îé¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/
º§Îé¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg
Meiji Kinenkan Launches a Heart-Warming Winter Lunch: ¡ÈWagyu Sukinabe Gozen¡É (6,000 yen)
Enjoy a weekday-only seasonal lunch at ¡ÈHagoromo,¡É featuring tempura, sashimi, and more.
At Meiji Kinenkan¡Çs sushi, tempura, and teppanyaki restaurant Hagoromo, the winter-season ¡ÈWagyu Sukinabe Gozen¡É will be served on weekdays until January 30, 2026. This special set includes wagyu sukiyaki, Hagoromo¡Çs signature tempura, sashimi, and dessert.
Meiji Kinenkan¡Çs in-house restaurant Hagoromo (2-2-23 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo) will offer the weekday-only ¡ÈWagyu Sukinabe Gozen¡É (6,000 yen, tax & service included) through January 30, 2026.
This seasonal lunch features piping-hot wagyu sukiyaki along with tempura and other Japanese favorites-perfect for a winter gathering.
https://www.tablecheck.com/en/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve
About Hagoromo
Hagoromo offers dedicated counters for sushi, tempura, and teppanyaki, where expert chefs prepare seasonal dishes before your eyes. Private rooms and table seating are also available.
Hours
Weekdays:
Lunch 11:30-16:00 (L.O. 15:00) / Dinner 17:00-22:00 (L.O. 21:00)
Weekends & Holidays:
11:30-22:00 (L.O. 21:00)
Final day of consecutive holidays: closes 21:00 (L.O. 20:00)
Closed during New Year holidays and summer maintenance.
About Meiji Kinenkan
https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/
Established in 1881 as the dining hall of the Akasaka Temporary Imperial Palace, Meiji Kinenkan later hosted Imperial conferences for the draft of Japan¡Çs constitution, earning the name Constitution Memorial Hall. Opened in 1947 as a wedding venue, it has since celebrated over 230,000 couples and now hosts weddings, events, and fine dining. In 2020, its main building was designated a Tokyo Metropolitan Tangible Cultural Property.
