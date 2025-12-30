¹â¹»À¸1,000¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¡ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¹ÎÄêÅª
¡¡¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶è±Ø¸µÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èøºê ÌÐ¡¡°Ê²¼¡§¥«¥ó¥³ー³ØÀ¸Éþ)¤ÏËè·îºÇ½ª²ÐÍËÆü¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥«¥ó¥³ー¥Ûー¥à¥ëー¥à ¡×Vol.239¤Ë¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÂ¿ÍÍÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³Ø¹»À©Éþ¤Îºß¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÍ¶ß¤ä¥»ー¥éーÉþ¤«¤éÃË½÷¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢½÷»ÒÀ©Éþ¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë³Ø¹»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½Ìò¤Î¹â¹»À¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½÷»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î°Õ¸þ¡¢ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Õ¸þ¡¢³Ø¹»À©Éþ¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¢¡
¡ü½÷»ÒÀ©Éþ¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö¥¹¥«ー¥È¡×¤ò»Ù»ý¡¡¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÊý¤¬¹ÎÄêÅª
¡üÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¡Ö¥¹¥«ー¥È¡×ÃåÍÑ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¹ÎÄêÅª¡¡
¡ü8³ä°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È²óÅú
¢¡¤Þ¤È¤á¡¦¸«²ò
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¡ØÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤Ë·¸¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤áºÙ¤«¤ÊÂÐ±þ¤Î¼Â»ÜÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¤È¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦ÄÌ¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¹¥«ー¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©Éþ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½÷»ÒÀ©Éþ¤Ï¥¹¥«ー¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥«ー¥È¤¬¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ85¡¥2¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸77¡¥9¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸87¡¥2¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÌó9³ä¤¬³Ø¹»À©Éþ¤Ï¥¹¥«ー¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ67¡¥2¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸49¡¥3¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸72¡¥0¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Î7³ä¶á¤¯¤¬ÃË»Ò¤Î¥¹¥«ー¥ÈÃåÍÑ¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤è¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË»Ò¤Î¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¼±¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â¹»¤ËÀ©Éþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ83¡¥3¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸75¡¥6¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸85¡¥1¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¤¬¹â¹»¤Ë¤ÏÀ©Éþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÃË»Ò¹â¹»À¸¤è¤êÌó9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¤Û¤¦¤¬À©Éþ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤Ï¡¢À¸ÅÌ¼«¿È¤Ï½¾Íè¤ÎÀ©Éþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÉþÁõ¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ÎÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢À©Éþ¤½¤Î¤â¤Î¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹À©Éþ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¡¢ÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢À©Éþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä´ºº·ë²Ì
1.½÷»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î°Õ¸þ
¡ü½÷»ÒÀ©Éþ¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÌó9³ä¤¬¡Ö¥¹¥«ー¥È¡×¤ò»Ù»ý¡¡¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÊý¤¬¹ÎÄêÅª
¡¡½÷»Ò¤ÎÀ©Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«ー¥È¤È¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥«ー¥È¤¬¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ85¡¥2¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸77¡¥9¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸87¡¥2¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤Ï9³ä¶á¤¯¤¬¥¹¥«ー¥È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ14¡¥8¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸22¡¥1¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸12¡¥8¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ç2³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î¤Û¤¦¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q.½÷»Ò¤ÎÀ©Éþ¤Ï¡¢¥¹¥«ー¥È¤È¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÊÃ±¿ô²óÅú¡Ë
2.ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Õ¸þ
¡üÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¡Ö¥¹¥«ー¥È¡×ÃåÍÑ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¹ÎÄêÅª
¡¡
¡¡ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ67¡¥2¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸49¡¥3¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸72¡¥0¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Î7³ä¶á¤¯¤¬ÃË»Ò¤Î¥¹¥«ー¥ÈÃåÍÑ¤ò¤è¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¤¬¡Ö¤è¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¡Ö¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï7³ä°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¤Û¤¦¤¬ÃË»ÒÀ©Éþ¤Î¥¹¥«ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Q.ÃË»Ò¤ÎÀ©Éþ¤Ë¡¢¥¹¥«ー¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÃ±¿ô²óÅú¡Ë
3.³Ø¹»À©Éþ¤ÎÉ¬Í×À
¡ü8³ä°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È²óÅú
¡¡¹â¹»¤ËÀ©Éþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ83¡¥3¡ó¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸76¡¥5¡ó¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸85¡¥1¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¤¬À©Éþ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ìó9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¤Û¤¦¤¬À©Éþ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q .¹â¹»¤ËÀ©Éþ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÊÃ±¿ô²óÅú¡Ë
¢¡Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº¼çÂÎ¡§¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¶µ°÷ 1,000¿Í
¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¥µ¥¤¥º¡§
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85588/table/232_1_baf3249cce777e67a19176c428eb3762.jpg?v=202512300352 ]
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¡¦¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯7·î
¡¦Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¢¨·ë²Ì¸ø³«URL: (https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/vol239)https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/vol23(https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/vol239)9(https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom/vol239)
¡Ú¥«¥ó¥³ー¥Ûー¥à¥ëー¥à¡Û
¿û¸ø³ØÀ¸Éþ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤äÀ¸ÅÌ¤Î°Õ¼±¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢Ëè·îºÇ½ª²ÐÍËÆü¤Ë¡¢·ë²Ì¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹âÀ¸¤¬Ãå¤¿¤¤À©Éþ¡¦ÂÎÁàÉþ¡×¡¢¡ÖÉô³èÆ°¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯ÎÏ¡×¡¢¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤ÈSDGs¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÀÊ¸¤ä¶µºà¡¢¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç°úÍÑÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯¹ÔÆü¡§Ëè·î1²óºÇ½ª²ÐÍËÆü¹¹¿·
¡¡¸ø³«ÊýË¡¡§WEB¡¡https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/homeroom
¡¡Ä´ºº¥Æー¥Þ¤ÎÊç½¸¡¢¤´°Õ¸«¡¦¤´Í×Ë¾¼õÉÕ¡§https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/demand
¡¡°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡§ https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/quotatio(https://kanko-gakuseifuku.co.jp/media/quotation)