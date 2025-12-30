¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëYUSVOX¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¡ÈÄ°¤«¤ìÂ³¤±¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ù»ÏÆ°¡£
YUSVOX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºêÍµ¿Î¡Ë¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÊÎ¬¾Î¡§¥¹¥È¥×¥ì¡Ë¡×¤Î·ëÀ®¤ª¤è¤Ó¡¢2026Ç¯1·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤¬¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö²¿²ó¤Ç¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²»³Ú¡×¤òÆÏ¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú»öÌ³½êYUSVOX¤¬¡Ö²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥Êー¤ÎÆü¾ï¤ËÄ¹¤¯»Ä¤êÂ³¤±¤ë³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò³èÆ°¤Î¼ç¼´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¡È¿ä¤µ¤ì¤ë¡É¤è¤ê¡ÈÄ°¤«¤ìÂ³¤±¤ë¡É¡×¡ÃCONCEPT
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§¥í¥´
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄ°¤«¤ìÂ³¤±¤ë¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡£ ¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ôー¥Èµ¹æ¡ÊÈ¿Éüµ¹æ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì²ó¤¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¢²Î»ì¡¢±ÇÁü¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö¤Þ¤¿Ä°¤¤¿¤¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ ¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È°ìÈÖ¶á¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ ³Æ¼ïURL
HP¡§https://firstplaylist.jp
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§x.com/FP_OFC_(https://x.com/FP_OFC_)
Instagram¡§instagram.com/firstplaylist_official(https://www.instagram.com/firstplaylist_official/)
TikTok¡§tiktok.com/@firstplaylist_official(https://www.tiktok.com/@firstplaylist_official)
¢£ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÃMEMBER
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§Áó°æºéÍè
¢¦ PROFILE
Name¡ÃÁó°æ ºéÍè¡Ê¤¢¤ª¤¤ ¤µ¤¯¤é¡Ë
Birthday¡Ã08.30
Color¡ÃWhite
¢¦ SNS
X¡Ãx.com/FP_sakura_(https://x.com/FP_sakura_)
Instagram¡Ãinstagram.com/__aoisakura(https://www.instagram.com/__aoisakura/)
TikTok¡Ãtiktok.com/@aochanman_(https://www.tiktok.com/@aochanman_)
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§¼·À¥¤³¤È¤Î
¢¦ PROFILE
Name¡Ã¼·À¥ ¤³¤È¤Î¡Ê¤Ê¤Ê¤» ¤³¤È¤Î¡Ë
Birthday¡Ã06.25
Color¡ÃBlue
¢¦ SNS
X¡Ãx.com/FP_kotono_(https://x.com/FP_kotono_)
Instagram¡Ãinstagram.com/nanasekotono_(https://www.instagram.com/nanasekotono_/)
TikTok¡Ãtiktok.com/@nanasekotono_(https://www.tiktok.com/@nanasekotono_)
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§µÜÏÆ¤Ï¤ë
¢¦ PROFILE
Name¡ÃµÜÏÆ ¤Ï¤ë¡Ê¤ß¤ä¤ï¤ ¤Ï¤ë¡Ë
Birthday¡Ã10.13
Color¡ÃPink
¢¦ SNS
X¡Ãx.com/FP_haru_(https://x.com/FP_haru_)
Instagram¡Ãinstagram.com/_harumiyawaki(https://www.instagram.com/_harumiyawaki/)
TikTok¡Ãtiktok.com/@wakichan_1013(https://www.tiktok.com/@wakichan_1013)
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§°½À¥¼ëÎ¤
¢¦ PROFILE
Name¡Ã°½À¥ ¼ëÎ¤¡Ê¤¢¤ä¤» ¤¢¤«¤ê¡Ë
Birthday¡Ã06.05
Color¡ÃOrange
¢¦ SNS
X¡Ãx.com/FP_akari_(https://x.com/FP_akari_)
Instagram¡Ãinstagram.com/ayase_akari_(https://www.instagram.com/ayase_akari_/)
TikTok¡Ãtiktok.com/@ayase_akari_(https://www.tiktok.com/@ayase_akari_)
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§±©·î¤¢¤¤
¢¦ PROFILE
Name¡Ã±©·î ¤¢¤¤¡Ê¤Ï¤Å¤ ¤¢¤¤¡Ë
Birthday¡Ã10.05
Color¡ÃPurple
¢¦ SNS
X¡Ãx.com/FP_ai_(https://x.com/FP_ai_)
Instagram¡Ãinstagram.com/ai._.hazuki/(https://www.instagram.com/ai._.hazuki/)
TikTok¡Ãtiktok.com/@nyanchu0128(https://www.tiktok.com/@nyanchu0128)
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§¿Àºé¤æ¤ß¤Ê
¢¦ PROFILE
Name¡Ã¿Àºé ¤æ¤ß¤Ê¡Ê¤«¤ó¤¶¤ ¤æ¤ß¤Ê¡Ë
Birthday¡Ã09.16
Color¡ÃRed
¢¦ SNS
X¡Ãx.com/FP_yumina_(https://x.com/FP_yumina_)
Instagram¡Ãinstagram.com/yumina.kanzaki(https://www.instagram.com/yumina.kanzaki/)
TikTok¡Ãtiktok.com/@yumina.kanzaki(https://www.tiktok.com/@yumina.kanzaki)
¢£ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à
YUSVOX Inc. / CEO¡§YU-JIN
YU-JIN / PRODUCER
YUSVOX³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
ºî¶Ê²È¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
ÇµÌÚºä46¡ÖÌÀÆü¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¡×¡¢Ý¯ºä46¡Ö¶öÁ³¤ÎÅú¤¨¡×¤Ê¤É¡¢
¥á¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³Ú¶ÊÄó¶¡¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¸½ºß¤ÏYUSVOX¤òµòÅÀ¤Ë¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ºî²È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÁí¹çÅª¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YUSVOX Inc. / DIRECTOR¡§SHIN
SHIN / SOUND DIRECTOR
²»³ÚÌ¤·Ð¸³¤«¤é20ºÐ¤ÇDTM¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆÈ³Ø¤Çºî¶Ê¤ò³«»Ï¡£
21ºÐ¤ÇYU-JIN¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ëºî²È³èÆ°¤ØÅ¾¸þ¡£
Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë ¢âJOY¡ÖÌµËÅ¿Í¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
°Ê¹ß¡¢22/7¡ÖYES¤ÈNO¤Î´Ö¤Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¡£
¸½ºß¤Ï YUSVOX³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ë¤ÆÀ©ºî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¥°¥ëー¥×¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¤³¦´ÑÀß·×¤«¤é³Ú¶Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÅý³ç¤Þ¤ÇÃ´¤¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¥Ç¥Ó¥åーLIVE¡ØFIRST VOICE¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
¥Ç¥Ó¥åーLIVE ¡ØFIRST VOICE¡Ù ¤Ï¡¢ Èà½÷¤¿¤Á¤¬½é¤á¤ÆÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¾ì½ê¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢¡È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥Ó¥åーLIVE¡ØFIRST VOICE¡Ù
¥Ç¥Ó¥åーLIVE¡ØFIRST VOICE¡Ù
¸ø±é³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)
²ñ¾ì¡§SPACE ODD
»þ´Ö¡§³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:15
ÎÁ¶â¡§Í¥Àè \5,000-(ÆÃÅµÉÕ) / °ìÈÌ \2,000-
Ticket¡§https://t-dv.com/fp_firstvoice
¢£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ x.com/FP_OFC_(https://x.com/FP_OFC_)
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://firstplaylist.jp
YUSVOX³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://yusvox.jp