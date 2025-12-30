¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë74´§*¹ ¡Û¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMEDIHEAL¡Ê¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¡Ë¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¤¬2025Ç¯¤â¹âÉ¾²Á¡ª¤µ¤é¤Ë¡Ø30Ëç¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤âÂ¿¿ô¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡ª
º¸²¼¡Ö¥Þ¥Ç¥«¥Ã¥½¥·¥É ¥Ö¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥É ¡×¡¢±¦¾åÃÊ¡Ö¥Æ¥£ー¥Ä¥êー ¥È¥é¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥É¡×¡¢±¦ÃæÃÊº¸¤«¤é¡Ö¥Ó¥¿¥Þ¥¤¥É ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥Õ¥£¥È¥¨¥ó¥¶¥¤¥à ¥Ôー¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¡×¡¢±¦²¼ÃÊº¸¤«¤é¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¥Þ¥¤¥É ¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥Ñ¥Ã¥É¡×¡¢¡ÖPDRN ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥³¥éー¥²¥ó AP¥Ñ¥Ã¥É¡×
¢£ ¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë74´§*¹ ¡Û¡È¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤Î¿·ÄêÈÖ¡É¡Ø¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¹ñÆâ³°¥¢¥ïー¥É·×21´§*² ¤ò¼õ¾Þ¡ª
´Ú¹ñ¤Ç14Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1*³ ¤ò¸Ø¤ë¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMEDIHEAL¡Ê¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¤¬º£Ç¯¡¢¡ÖVOCE 2025Ç¯´Ú¹ñ¥Ù¥¹¥³¥¹ ¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÌç 1°Ì¡×¡Ö2025Ç¯ ¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥ïー¥É ¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÌç 1°Ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¤Ë¤Æ·×21´§*²¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¼ç¤Ê¼õ¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ø¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡Ù
- 2025Ç¯ ¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥ïー¥É ¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÌç 1°Ì
- 2025Ç¯ ¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥° ¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥ì¥ó¥ÉÉôÌç ¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¼õ¾Þ
- VOCE 2025Ç¯ ´Ú¹ñ¥Ù¥¹¥³¥¹ ¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÌç 1°Ì¡Ê¡Ø¥Þ¥Ç¥«¥Ã¥½¥·¥É ¥Ö¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¡Ë
- ViVi 2025Ç¯²¼È¾´ü ZÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î ViVi¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É ´Ú¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¥³¥¹¥áÊÔ ÌÓ·ê¥±¥¢ÉôÌç 3°Ì¡Ê¡ØPDRN ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¡Ë
- POWDER ROOM 2025 ²¼È¾´ü ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É ¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÌç 1°Ì
Â¾ÇÞÂÎ´Þ¤áÎß·×21·ï*² ¼õ¾Þ
¡Ø¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥É1Ëç¤Ç¡ãÉôÊ¬¥Ñ¥Ã¥¯¡ä¡ã¿¡¤¼è¤ê¡ä¡ãÊÝ¼¾¡ä¤Þ¤Ç¤ò³ð¤¨¤ëÂ¿µ¡Ç½Àß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢È©Çº¤ßÊÌ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿Á´7¼ï¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¥¢¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ç¤ÊÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢È©¾õÂÖ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Éý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¹¹¤Ë¡¢½÷À¤ÎÂç¤¤ÊÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë²½¾ÑÊø¤ì¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¡É¥á¥¤¥¯¥Î¥êUP¥Ñ¥Ã¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤äÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Îß·×21´§*² ¤Î¼õ¾Þ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËèÆü»È¤¨¤ëÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ø30Ëç¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤¬13´§*² ¤ò¼õ¾Þ¡ª
2025Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø30Ëç¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÈþÅª 2025Ç¯²¼È¾´ü ´Ú¹ñ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÊÔ 1°Ì¡×¡ÖViVi 2025Ç¯²¼È¾´ü ZÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î ViVi¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É ´Ú¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¥³¥¹¥áÊÔ¡¡Æ©ÌÀ´¶¥±¥¢ÉôÌç 1°Ì¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÈþÍÆ»ï¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë¤Æ·×13·ï*² ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¼ç¤Ê¼õ¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ø30Ëç¥Þ¥¹¥¯¡Ù
¢¡¥Þ¥Ç¥«¥Ã¥½¥·¥É ¥Ö¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]
- ÈþÅª 2025Ç¯²¼È¾´ü ´Ú¹ñ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÊÔ 1°Ì
- ViVi 2025Ç¯²¼È¾´ü ZÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î ViVi¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É ´Ú¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¥³¥¹¥áÊÔ¡¡Æ©ÌÀ´¶¥±¥¢ÉôÌç 1°Ì
- ¥ê¥ó¥Í¥ë ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÂç¾Þ 2025Ç¯ ¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉôÌç ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ 1°Ì
- UOMO ÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÃË»Ò¤ÎÈþÍÆ¥Õ¥§¥¹ ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç 2°Ì
¢¡PDRN ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡¡
- InRed 2025Ç¯²¼È¾´ü ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥×¥Á¥×¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç 1°Ì
- MERY¸ø¼°Instagram ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥×¥Á¥×¥é¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉôÌç 1°Ì
- sweet 2025Ç¯ ´Ú¹ñ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ÉôÌç 2°Ì
- ÈþÅª 2025Ç¯²¼È¾´ü ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¥Þ¥¹¥¯ÊÔ 3°Ì
Â¾ÇÞÂÎ´Þ¤áÎß·×13·ï*² ¼õ¾Þ
¾åÃÊº¸¤«¤é¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡×¡¢¡Ö¥³¥éー¥²¥ó ¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡×¡¢²¼ÃÊº¸¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ç¥«¥Ã¥½¥·¥É ¥Ö¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡×¡¢¡ÖPDRN ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡×¡¢¡Ö¥Æ¥£ー¥Ä¥êー ¥«ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡×¡¢¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó ¥Ï¥¤¥É¥ìー¥·¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¯[30Ëç¥Þ¥¹¥¯]¡×
¡Ø30Ëç¥Þ¥¹¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê¸½Âå¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÂçÍÆÎÌ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£1Æü5Ê¬*⁴ ¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬´°Î»¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡È²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤Ìë¡É¤ä¡È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¬¤Á¤ÊÄ«¡É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¥·ー¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1Æü1Ëç¡¦1¥õ·î´Ö¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³Î¤«¤ÊÀ½ÉÊÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼çÎÏÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Qoo10¤Ê¤É¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â1°Ì*⁵ ¤ò³ÍÆÀ¡£
Îß·×¤Ç13´§*² ¤Î¼õ¾Þ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMEDIHEAL¡Ê¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¡Ë¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢¡É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ©Çº¤ß¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÚOUR SOLUTION, FOR ALL¡Û¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ©Çº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£ OUR SOLUTION, FOR ALL ¡ÖMEDIHEAL¡Ê¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¡Ë¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë »ä¤¿¤Á¤Ï¸¦µæ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎL&P COSMETIC¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉMEDIHEAL(¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë)¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥Àー¥Þ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦44¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÎß·×31²¯Ëç°Ê¾å¤òÈÎÇä*⁶ ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹¡¡¡Ö¥È¥Êー¥Ñ¥Ã¥É¡×¥·¥êー¥º¡¡¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¡¦¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤ÎÎß·×¡Ê～2025Ç¯12·î»þÅÀ¡¿¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡¡
*²¡¡2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯
*³¡¡´Ú¹ñ¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥° ¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ÎßÀÑÈÎÇä¿ôÎÌ Âè1°Ì¡Ê2011Ç¯-2024Ç¯¡Ë
*⁴¡¡ÌÜ°Â¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤Î¤³¤È
*⁵¡¡Qoo10¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¡Ê2025Ç¯11·î11Æü»þÅÀ¡Ë
*⁶¡¡¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯Îß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¡Ê2009Ç¯～2025Ç¯ L&P¼Ò½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë
¢§¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×
Qoo10¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial
Rakuten¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.rakuten.co.jp/mediheal/
Amazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1
¢§¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¸ø¼°SNS
¸ø¼°Instagram¡§@mediheal.jp.official¡Êhttps://www.instagram.com/mediheal.jp.official/¡Ë
¸ø¼°X¡§@mediheal_jp¡Êhttps://x.com/mediheal_jp¡Ë
¸ø¼°LINE¡§@795zmnnh¡Êhttps://line.me/R/ti/p/@795zmnnh¡Ë
¸ø¼°¡÷COSME¡§¡Êhttps://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1¡Ë
¸ø¼°LIPS¡§@brand_official_9fco¡Êhttps://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco¡Ë
MEDIHEAL¡Ê¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¡Ë
¢§¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¡Ê´Ú¹ñ¹âÎï¿Íèõ¼Ò¡Ë
03-6279-3606
¢¨ÆüËÜÂåÍýÅ¹Áë¸ý¡§(³ô)´Ú¹ñ¹âÎï¿Íèõ¼Ò
¢§¥×¥ì¥¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
(³ô)¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥íー¥Ö¡¡¥á¥Ç¥£¥Òー¥ëPR»öÌ³¶É
mediheal-pr@mediaglobe.co.jp