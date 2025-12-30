¡Ø¥Ú¥ëー¹ñ¶Â»ß¤áÆüµ¡Ù2025Ç¯12·î30Æü¤è¤êÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥êー¥º¡ÚDigiFastBook¡Û¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ú¥ëー¹ñ¶Â»ß¤áÆüµ¡Ù¡ÊÃø¡§¥ß¥æ¥¡Ë¤¬2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¥¬¥¤¥ÉËÜ¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢°Û¹ñ¥Ú¥ëー¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý
4Æü¤Çµ¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢5Ç¯¤â¥Ú¥ëー¤Ë¡ª¡©
2020Ç¯3·î¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¹ñ¶¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
ÃæÆîÊÆÎ¹¹Ô¤ÎÅÓÃæ¡¢4Æü¤Çµ¢¤ë¤Ï¤º¤¬·×²è³°¤Ë¥Ú¥ëー¡¦¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Ë¤¢¤ëÄ®¡¢¥¯¥¹¥³¤ØÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¸ÀÍÕ¡¦Ê¸²½¡¦Êë¤é¤·¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¹ñ¤Ç¡¢Ç»¸ü¤¹¤®¤ë5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Ãø¼Ô¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÇÁû¤¬¤·¤¤¡ÉÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ÂÏ¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡ª
¡ÒÆâÍÆ¾Ò²ð¡¿°ìÉôÈ´¿è¡Ó
¡¦¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¡×¤Ç¶¯À©Á÷´Ô¤Î´íµ¡!?
¡¦¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬É¸¹â4800£íµé¤Î»³¤ò¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°
¡¦¥Û¥Æ¥ë´°Á´ÊÄº¿¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ò¸¤¤È´Ö¼Ú¤êÀ¸³è¥¹¥¿ー¥È
¡¦·î¤ÎÀ¸³èÈñ7Ëü±ß¡¢»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ï9Ëü±ß¡©
¡¦¡ÈÊì¤ÎÆü¡É¤Î¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Ç¡¢¤ªÊè»²¤ê!?
¡¦¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÍÙ¤ë¥Ú¥ëー¿Í
¡¦À¤³¦°ì¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òµá¤á¤ÆÆ»¤Ê¤Æ»¤ò3ËüÊâ
¡¦¡ÈÌµ¸À¤Îµ¢Âð¡É¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¡¦Pallay Punchu¡Ê¥Ñ¥é¥¤ ¥×¥ó¥Á¥§¡Ë¤ò°ì¿ÍÅÐ»³¡¡¤Ê¤É
Î¹¹Ô¥¬¥¤¥ÉËÜ¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢°Û¹ñ¥Ú¥ëー¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖWANI BOOKOUT¡×¤Ë¤Æ2022Ç¯6·î～2025Ç¯3·î¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ú¥ëー¹ñ¶Éõº¿Â»ß¤áÆüµ¡×¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤ò²Ã¤¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¡Ø¥Ú¥ëー¹ñ¶Â»ß¤áÆüµ¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥ß¥æ¥
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î30Æü
²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¡§¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥ß¥æ¥
Î¹¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¹Åç½Ð¿È¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø»ë³ÐÅÁÃ£¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¡¢ºß³ØÃæ¤è¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¹¹ð¡¢¥í¥´¡¢¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ë2Ç¯´Ö¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥»¥ó¥È¥èー¥¹¥È¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Â´¶È¸å¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë12Ç¯µï½»¡£¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤ò´Þ¤àË¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï50¥«¹ñ°Ê¾å¡¢Î¹Àè¤Ç¤ÏÈþ½Ñ¤È¿©¤ò¼´¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ä±¿Å¾¤â¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊºîÉÊ¡§¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥¯¥ì¥¿Åç¤ÎÂçÊÉ²è¡¢¥Ï¥¤¥Í¥±¥ó Open Your World¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¥¤¥ó¥¯¡¦¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¡¢ËÅçÉü¶½¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¡¢15Ç¯Á°¤«¤é¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÀ©ºî¡£ËÜ½ñ¤¬½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡£
