¾¾²¬çýÍ¥¤¬¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈËÂ¤°Podcast¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÉHALOOPS¡É Journey¡ÙÆÃÊÌÇÛ¿®¤¬ÂçÈ¿¶Á2026Ç¯½Õ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ²½¤¬·èÄê¡ª

ISARIBI³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÀî¹ÀÌ¦¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤¬¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ëPodcastÈÖÁÈ¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÉHALOOPS¡É Journey¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯12·î27Æü¤è¤ê3Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÆÃÊÌÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃÊÌÇÛ¿®¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯½Õ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈHALOOPS¡É Journey¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÈÆ¶»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÈÇÐÍ¥¤Î»ëÅÀ¡É¤È¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤ÎÁÐÊý¤«¤éÉ³²ò¤¯¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢£³Ì¾¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡ÊÊÆÂ¼É±ÎÉ¡¹ / OCHA NORMA¡¢ÃÊ¸¶ÎÜ¡¹ / Juice=Juice¡¢Ð®É÷ÎÜÇµ / ¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÆü¾ï¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä»×¤¤½Ð¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤Î¥Èー¥¯¤¬Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÇÛ¿®¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Ç®ÎÌ¤ÈÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¡ÈHALOOPS Journey¡É¡£2026Ç¯½Õ¡¢¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÉHALOOPS¡É Journey¡Ù¤¬»°Ìë¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤¤´À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤ÉÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥ì¥®¥å¥éー²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÎ¹¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¤ÏÌó70Ì¾¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËOG¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤ÈÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËè²ó¿·¤·¤¤È¯¸«¤äÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤Î¹Ï©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¾¾²¬çýÍ¥¤Î¡ÈHALOOPS¡É Journey¡Ù¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Í¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡¡¾¾²¬çýÍ¥¤Î ¡ÈHALOOPS¡É Journey
ÇÛ¿®ÆüÄø¡§¡¡2026Ç¯½Õ(Ä´À°Ãæ)
¡ã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ä
Spotify
https://open.spotify.com/show/2jfvLRHrEVciCrffOHhQOu?si=w7oA3jacSv29cFlff2UpaQ¡¡
Apple podcast
https://podcasts.apple.com/us/podcast/¾¾²¬çýÍ¥¤Îhaloopsjourney/id1863614215(https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E8%8C%89%E5%84%AA%E3%81%AEhaloopsjourney/id1863614215)¡¡
Amazon music
https://music.amazon.co.jp/podcasts/cd10fad0-8408-44a0-b0ab-1349cc2ad5d6/¾¾²¬çýÍ¥¤Îhaloopsjourney(https://music.amazon.co.jp/podcasts/cd10fad0-8408-44a0-b0ab-1349cc2ad5d6/%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E8%8C%89%E5%84%AA%E3%81%AEhaloopsjourney)
¡ãSNS¡ä
X
https://x.com/haloops_journey
https://www.instagram.com/haloops_journey.official/¡¡
TikTok
https://www.tiktok.com/@haloops_journey¡¡
Youtube
https://www.youtube.com/@haloops_journey¡¡
<¾¾²¬çýÍ¥ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×(13)¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Âè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤í¡×¤ÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¡ÖËü°ú¤²ÈÂ²¡×¤ÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºÇ¶á¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥®ー¥¯¥¹～·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á～¡×¡¢ÉñÂæ¡Ö¤ä¤Ê¤®¤Ë¥Ä¥Ð¥á¤Ï¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡×¤¬2026Ç¯7·î¤è¤ê¾å±é¡£
À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤Æ¼ç±é¡£
¾¾²¬çýÍ¥¸ø¼°
HP
https://www.matsuokamayu.jp/
https://www.instagram.com/mayu_matsuoka_koushiki/
Staff X
https://x.com/matsuokamayu_mg