¡Ú3Ëü±ßÂæ¤«¤éÇã¤¨¤ë¡Û´°Á´Ë×Æþ·¿1000¥¤¥ó¥Á»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥¢¥¿ー¡ÖA18¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä·èÄê¡ªº£¤¹¤°»öÁ°ÅÐÏ¿¡¢ºÇÂç40¡óOFF¡ª
1·î²¼½Ü¤è¤êMAKUAKE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡Ú»öÁ°¹ðÃÎ¥Úー¥¸¡Ûhttps://lin.ee/T5mf9QA(https://lin.ee/T5mf9QA)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://lin.ee/T5mf9QA
Áá´ü³ä°ú»°Ëü±ßÂæ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¡ª
¡ÖA18¡×¤È¤Ï¥·¥¢¥¿ーÁêÅö¤ÎºÇÂç1,000¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥µ¥¤¥º¤È4K/1,224PPI¹â²òÁüÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡¢Âç²èÌÌ¤ÈÁ¯ÌÀ¤µ¤¬Î¾Î©¤·¤¿¥´ー¥°¥ë·¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£
1.3840¡ß1080¤Î¹â²òÁüÅÙ4K¥Ñ¥Í¥ë
3840¡ß1080¤Î¹â²òÁüÅÙ4K¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£ ¼ÂÊª¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¿§ºÌ¤ò¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¹âÀºÅÙ¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤ä¤±¤¿²è¼Á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡£ ±Ç²è¤Î°Å¤¤¥·ー¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¡¢¥²ー¥à¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤â¡£ ¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÁ¯ÌÀ¤µ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2.»ÄÁü´¶¥¼¥í¡¢³ê¤é¤«¤Ê60Hz
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î·ã¤·¤¤¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¤â¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤ë½Ö´Ö¤â¡£ ¡Ö¤¢¤ì¡¢º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¸À¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¡£ °ìÈÌÅª¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ç´¶¤¸¤ë¥Ö¥ì¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ½ü¡£ ¶Ã¤¯¤Û¤É¥Ì¥ë¥Ì¥ëÆ°¤¯±ÇÁü¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎË×Æþ´¶¤Ç¤¹¡£
3.¶Ã°Û¤Î1,224PPI
åºÎï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ç¤â¡¢Ìó400～500PPIÄøÅÙ¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤½¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¶Ã°Û¤Î1,224PPI¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÌ©ÅÙ¤¬²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡© ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¤Î»úËë¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ä¡¢¥²ー¥à¤ÎUI¤Î¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¡£ ¤½¤ì¤é¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¯¥Ã¥¥ê¤È¡¢Þú¤ß¤Ê¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö°ìÅÙ¸«¤¿¤é¡¢Ìá¤ì¤Ê¤¤¡×
4.ÌÌÅÝ¤ÊÀßÄê¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤À¤±
Ê£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¡£Ê£»¨¤Ê¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ä¡¢Wi-FiÀßÄê¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¥¹¥Þ¥Û¤â¡¢¥²ー¥àµ¡¤â¡¢PC¤â¡£ ¡ÖÁÞ¤¹¤À¤±¡×¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î±Ç²è´Û¡£ µ¡³£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
5.¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¡¢1000¥¤¥ó¥Á¤ò¼è¤ê½Ð¤¹
4K¹â²è¼Á¤Î°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Ç¡¢±Ç²è¤â¥²ー¥à¤âÊÌ¼¡¸µ¤ÎÂÎ¸³¤Ø¡£¤â¤¦¾ì½ê¤ÏÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡Ö»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÆÃÅùÀÊ¡×¤Ç¡¢´¶Æ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤è¤¦¡£
6.¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤òÄ¶¤¨¤ë¾×·â¤ò¡£
°ÜÆ°Ãæ¤â¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤â¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢¤½¤³¤¬¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê4KË×ÆþÂÎ¸³¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡£
6.¿ô¿ÍÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½
°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HDMIÊ¬ÇÛ´ï¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£±Ç²è´Õ¾Þ¤«¤éÂÐÀï¥²ー¥à¤Þ¤Ç¡¢1000¥¤¥ó¥Á¤Î´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú»öÁ°¹ðÃÎLINE¡Ûhttps://lin.ee/T5mf9QA(https://lin.ee/T5mf9QA)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://lin.ee/T5mf9QA
Áá´ü³ä°ú»°Ëü±ßÂæ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¡ª