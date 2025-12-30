¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡×¤òÆÏ¤±¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ø¤æ¤ë¤Ã¤È¡ª¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥¸¥ª¡Ù¤òSpotify¡¦Apple Podcast¡¦YouTube¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¤¦¤ÄÉÂ¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¡Ê½¢Ï«°Ü¹ÔIT¥¹¥¯ー¥ë¡¢¼«Î©·±ÎýIT¥ê¥ïー¥¯¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÆÁ°ì¶Ç¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¤æ¤ë¤Ã¤È¡ª¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥¸¥ª¡Ù¤òSpotify¤ª¤è¤ÓApple Podcast¡¦YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤Î¸ÅÆÁ¤È¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¼¶ÀÐ¾¹î»á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¤æ¤ë¤¯·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=KciyKbS0rLU ]
¢£ÈÖÁÈ³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤êÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÊý¡¹¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¡¢½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¤Ç¤ÎIT¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¹Í¤¨Êý¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥é¥¸¥ª¤ÎÇÛ¿®¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ÂºÝ¤Î½¢Ï«°Ü¹ÔIT¥¹¥¯ー¥ë¤ä¼«Î©·±ÎýIT¥ê¥ïー¥¯¤ËÄÌ¤¦¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿¼ÁÌä¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤æ¤ë¤Ã¤È¡ª¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥¸¥ª¡Ù3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡Ö¤æ¤ë·ÑÂ³¡×¤¬¹ç¸ÀÍÕ¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø
ÈÖÁÈ¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¤æ¤ë·ÑÂ³¡×¡£Âè1²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÌÌ¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤ÎÎÐ¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¸ÅÆÁ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¡¢¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤º¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Êー¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤ò1Ê¬´Ö¤Ë²¼¤²¤ë¡×¡Ö½µ1²ó¤Ç¤âÂ³¤±¤ÐOK¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡Ö¤æ¤ë¤¤¡×²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤Ë²óÅú
ÈÖÁÈ¹½À®¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¥ê¥¹¥Êー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÇº¤ß¡§¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¿ÍÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÅÆÁÎ®¤ÎÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤òÅÁ¼ø¡£
¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¡§¡ÖÆü¾ï¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§ÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢¤è¤ê¸¢°ÒÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø
Íè·î¤«¤é¤ÏÀº¿À²Ê°å¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢°å³ØÅª¸«ÃÏ¤äÀìÌçÅªÃÎ¸«¤â¸ò¤¨¤¿¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¸¢°ÒÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ Ã±¤Ê¤ë¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÂÐ½èË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½ ¸ÅÆÁ°ì¶Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¼«¿È¡¢Äï¤¬Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾ã³²Ê¡»ã¶È³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÐ°ì¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
ÈÖÁÈÌ¾¡§ ¤æ¤ë¤Ã¤È¡ª¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥¸¥ª
ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§
YouTube¡§https://youtu.be/KciyKbS0rLU?si=yXsQvIzQjp6hin7t
Spotify¡§https://open.spotify.com/show/2HDUfYX3PwMK6wkJi5cImb?(https://open.spotify.com/show/2HDUfYX3PwMK6wkJi5cImb?si=c4b55a9ff4b04dc6)
Apple Podcast¡§https://podcasts.apple.com/jp/podcast/(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3%82%86%E3%82%8B%E3%81%A3%E3%81%A8-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA/id1862332814)
½Ð±é¡§ ¸ÅÆÁ °ì¶Ç¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡¢¼¶ÀÐ ¾¹î¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ê¡»ã»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢HR»ö¶È¡¢Saas»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ã»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ã³²¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ITÆÃ²½·¿½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¤ä¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2－7－13¥×¥é¥»¥ªÀÄ»³¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÅÆÁ°ì¶Ç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡»ã»ö¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢
Ê¡»ã°åÎÅ²ð¸î¶È³¦ÆÃ²½¤ÎÅ¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥ó¥é¥Ü¥¸¥ç¥Ö¡×¡¢
Ê¡»ã°åÎÅ²ð¸î¶È³¦ÆÃ²½¤ÎM&AÃç²ð»ö¶È¡Ö¥á¥ó¥é¥ÜM&A¡×
¥µ¥¤¥È¡§https://logz.co.jp/