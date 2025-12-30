¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥È¥ìー¥µー »³¸ý ¹ä Áª¼ê¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ÆûÆü»Ô»ÔµÚ¤ÓÂçÃÝ»Ô¤Ø´óÉí
µÜÅç¥Üー¥È¥ìー¥¹´ë¶ÈÃÄ
¹Åç»ÙÉô¤Î¥Üー¥È¥ìー¥µーÅÐÏ¿Âè£´£²£°£µ¹æ»³¸ý¹äÁª¼ê¤¬¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»ÔµÚ¤ÓÂçÃÝ»Ô¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì£±£°£°Ëü±ß¡¢¹ç·×£²£°£°Ëü±ß¤Î´óÉí¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»³¸ý¹äÁª¼ê¤¬ÆûÆü»Ô»Ô¤ÈÂçÃÝ»Ô¤Ø´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯¤ÈÎáÏÂ£µÇ¯¤ËÂ³¤£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
Â£Äè¼°¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£²£¶Æü(¶â)¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢»³¸ý¹äÁª¼ê¤¬¾¾ËÜÂÀÏºÆûÆü»Ô»ÔÄ¹¤ÈÆþ»³¶ÕÏºÂçÃÝ»ÔÄ¹¤ØÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
