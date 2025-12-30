·ÀÌó¹¹¿·Áª¼ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
À¾Ã« Í¥´õ / Yuki NISHIYA
◼️½Ð¾ìµÏ¿
J2¥êー¥°¡¡178»î¹ç(5ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡70»î¹ç(2ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡ 1»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢
º£¥·ー¥º¥ó¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯´ÖºßÀÒ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°¦¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õ¤È³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ì¤·¤¤»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¥×¥ìー¤Ç±þ¤¨¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤òÉ¬¤º°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢
ºÇ¶¯¤Î¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£ Âç¼ù / Taiki KATO
◼️½Ð¾ìµÏ¿¡¡
J2¥êー¥°¡¡266»î¹ç(33ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡45»î¹ç(7ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡1»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ò±þ±ç¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´î¤Ó¤È¾Ð´é¤òÂ¿¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡ª
ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÁÒ ñ¥ / Hayate NAGAKURA
◼️½Ð¾ìµÏ¿
J2¥êー¥°¡¡8»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡29»î¹ç(1ÆÀÅÀ)
JFL¥êー¥°¡¡75»î¹ç(6ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡4»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
2026¥·ー¥º¥ó¤â¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤ÇÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2026¥·ー¥º¥ó¤â¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ÍµÜ ÍªÀ® / Yusei SHINOMIYA
◼️½Ð¾ìµÏ¿
J3¥êー¥°¡¡29»î¹ç(2ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡ 1»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤â¤¦Éé¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¾®Åç ²íÌé / Masaya KOJIMA
◼️½Ð¾ìµÏ¿
J1¥êー¥°¡¡3»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
J2¥êー¥°¡¡154»î¹ç(3ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡62»î¹ç(7ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡ 7»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
º£¥·ー¥º¥ó¤É¤ó¤Ê»þ¤â¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¤Ç5¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤ä¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î·Ê¿§¤ò¶»¤Ë¡¢¾¡Íø¤ò¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¥Ä¥¨ー¥²¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂçÃ« ½ÙÅÍ / Hayato OTANI
¢£½Ð¾ìµÏ¿
J2¥êー¥°¡¡71»î¹ç(4ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡111»î¹ç(20ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡2»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·ー¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤äËèÆü¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë²¿ÅÙ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ç¸«¤¿¥´ー¥¹¥¿¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾åÅÄ ¼ù / Itsuki UEDA
◼️½Ð¾ìµÏ¿
J3¥êー¥°¡¡¡¡41»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡¡¡ 1»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
◼️¥³¥á¥ó¥È
Íèµ¨¤â¶âÂô¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£