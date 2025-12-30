µÜÂ¼Í¥»Ò¤ÈÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡ª À¼Í¥¤ÎµÜÂ¼Í¥»Ò¤ÈÇµÌÚºä46 ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØFM EVA 30.0¡Ù Âè14²óÊüÁ÷
TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFN38¶É¤ÇËè½µÅÚÍËÆü22:30～22:55¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØFM EVA 30.0¡Ù¡£1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÂè14²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìーÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿À¼Í¥¤ÎµÜÂ¼Í¥»Ò¤È¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÇµÌÚºä46 ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£µÜÂ¼Í¥»Ò¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Î¡ÈÆâÂ¦¡É¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢ºîÉÊ¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤ò2¿Í¤ÇÈ¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä!?¤¼¤Ò¡¢¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
毎週さまざまな作品クリエイターや作品ファンの著名人を迎え、『エヴァンゲリオン』シリーズの魅力をお届けしている番組『FM EVA 30.0』(TOKYO FM/JFN 38局)。1月3日(土)放送の第14回では、『エヴァンゲリオン』シリーズでアスカ・ラングレー役をつとめた声優の宮下優子と、『エヴァ』の大ファンであるという欅坂46 土田愛子が出演します。
¡¡µÜÂ¼Í¥»Ò¤òÁ°¤Ë¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÃÓÅÄ±Í¼Ó¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÅÄ¤¬¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Èー¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜÂ¼Í¥»Ò¤¬À¼Í¥¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ÎÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Î°Ê³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤â¡ª¡©ÇòÇ®¤·¤¿¥Èー¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ØFM EVA 30.0¡Ù Âè14²óÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§ 2025Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:30～22:55
ÊüÁ÷¶É¡¡¡§¡¡TOKYO FM/JFN 38¶É
½Ð±é¡¡¡§¡¡µÜÂ¼Í¥»Ò¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢ÉÍºêÈþÊÝ¡Ê¥Ê¥ìー¥¿ー¡Ë
Äó¶¡¡¡¡§ Amazon Music¡¢FIELDS¡¢¥Îー¥È¥ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://tfm.co.jp/fmeva30/
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#FMEVA30
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈURL¡§¡¡https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0